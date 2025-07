Labubu quá nổi tiếng khiến nhà sáng lập phải lo lắng

Ngày 21/7/2025, Pop Mart của Trung Quốc đã lập một cột mốc mới trong lịch sử đồ chơi xu hướng. Tờ "Nhân dân Nhật báo" của Trung Quốc đã phỏng vấn người sáng lập Pop Mart, tỷ phú Wang Ning (Vương Ninh) về sự thành công gần đây của LABUBU và những tranh cãi xung quanh Pop Mart.

Từ một công ty nhỏ chuyên bán đồ chơi thiết kế, Pop Mart đã vươn lên thành một thương hiệu văn hóa với doanh thu hàng năm hơn 13 tỷ nhân dân tệ. Câu chuyện của họ không chỉ là biểu tượng của cơn sốt hộp mù (blind box), mà còn trở thành hình ảnh thu nhỏ quan trọng của ngành công nghiệp sáng tạo Trung Quốc vươn ra toàn cầu.

Wang Ning

Đối với sự mở rộng nhanh chóng của nhân vật IP "LABUBU" đang làm mưa làm gió trên toàn mạng, Wang Ning thẳng thắn thừa nhận: "Áp lực, lo lắng chắc chắn là có." Với doanh số của LABUBU vượt 3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 11 ngàn tỷ đồng) trong năm nay, sự "phá vỡ giới hạn" nhanh chóng của nó đã thu hút sự chú ý rộng rãi, đồng thời gây ra các cuộc thảo luận về đầu cơ, giá cả và mô hình hộp mù. Tuy nhiên, theo Wang Ning, đây chính là bằng chứng về sức ảnh hưởng của sản phẩm văn hóa. "Suy nghĩ theo một hướng khác, trong quá trình liên tục 'phá vỡ giới hạn', đối với những điều mới mẻ, có người tò mò, có người đánh giá cao, cũng sẽ có người nghi ngờ, điều này rất bình thường."

Khi được hỏi về việc Pop Mart đã thành lập được 15 năm kể từ năm 2009, Wang Ning không nghĩ rằng công ty này "quá trẻ." Ngược lại, anh chỉ ra rằng thành công của Pop Mart nằm ở việc đã xây dựng một nền tảng IP có hệ thống và bền vững.

Anh cho rằng lý do tăng trưởng nhanh chóng là: "Pop Mart là một nền tảng IP mở, đã thu hút rất nhiều nghệ sĩ và nhà thiết kế xuất sắc. Chúng tôi vận hành các IP này một cách có hệ thống. Sức hấp dẫn của ngành công nghiệp văn hóa nằm ở chỗ nó đòi hỏi sức mạnh mềm mạnh mẽ và không thể tính toán một cách lý trí, nghĩa là không phải cứ chi tiền là có thể tái tạo ra một LABUBU."

Từ "Bán Sản Phẩm" đến "Bán Văn Hóa"

Định vị của Pop Mart đã chuyển từ "bán sản phẩm" sang "bán văn hóa." Wang Ning tóm tắt triết lý quốc tế hóa của họ bằng một câu: "From the world, to the world" (Từ thế giới, đi đến thế giới). Điều này không chỉ thể hiện ở bản thân sản phẩm, mà còn ở tham vọng truyền bá văn hóa, thẩm mỹ và sự sáng tạo của Trung Quốc thông qua sản phẩm.

Anh lấy ví dụ, một chiếc cốc ban đầu có giá 100 nhân dân tệ, sau khi nâng cao hiệu quả sản xuất, chi phí có thể giảm xuống còn 10 nhân dân tệ. Nhưng nếu liên kết với LABUBU, thiết kế lại mẫu mã và giá trị văn hóa, nó có thể được bán với giá mới là 100 nhân dân tệ. "Chúng tôi hợp tác với các nghệ sĩ xuất sắc, dựa vào ngành sản xuất mạnh mẽ của Trung Quốc để tạo ra giá trị mới. Tôi nghĩ, đây cũng là sự đổi mới."

Pop Mart đã có mặt toàn cầu

Khi được hỏi về việc một số phiên bản hợp tác hoặc giới hạn của LABUBU được bán với giá hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn nhân dân tệ, nhiều người không hiểu? Và LABUBU sẽ "hot" bao lâu? Wang Ning trả lời: "Nhu cầu rất đa dạng, có người thích phiên bản thông thường, có người thích phiên bản giới hạn."

Anh chỉ ra rằng LABUBU đang trong quá trình chuyển từ một sản phẩm tiêu dùng ngách sang đại chúng. Sau tháng 9 năm nay, doanh số hàng tháng của LABUBU có thể đạt gần 10 triệu sản phẩm, nhu cầu trên toàn thế giới là quá lớn. "Chúng tôi đang sử dụng nhiều cách khác nhau để cố gắng không để nó bị thao túng ác ý."

Mục tiêu không phải trở thành "Disney của Trung Quốc"

Năm 2024, doanh thu ở nước ngoài của Pop Mart đạt 5,07 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng tới 375,2% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện được tầm nhìn "tái tạo một Pop Mart ở nước ngoài" mà Wang Ning đã đề ra. Năm 2025, doanh số ở nước ngoài dự kiến sẽ lần đầu tiên vượt qua thị trường nội địa Trung Quốc và Bắc Mỹ thậm chí có thể vượt qua Đông Nam Á để trở thành thị trường nước ngoài lớn nhất.

Wang Ning cho rằng lợi thế toàn cầu hóa của Pop Mart nằm ở chỗ: "Thị trường Trung Quốc đủ lớn, sản xuất cũng đủ mạnh, điều này cung cấp mảnh đất màu mỡ để ươm tạo IP cho các nghệ sĩ trên toàn thế giới." Khác với nhiều doanh nghiệp vội vàng mở rộng thị trường, Pop Mart kiên trì chiến lược bản địa hóa "chậm mà chắc", tất cả hơn 200 cửa hàng ở nước ngoài đều do đội ngũ tự xây dựng quản lý, và tích cực tuyển dụng nhân viên địa phương để thúc đẩy sự hòa nhập văn hóa.

Nhiều người so sánh Pop Mart với Disney. Wang Ning trả lời: "Vào năm 2020, tôi đã nói rằng nếu sau 5 năm nữa có một doanh nghiệp Trung Quốc giống Disney nhất, thì đó chắc chắn là Pop Mart. Từ năm ngoái, chúng tôi hy vọng sẽ không trở thành Disney của Trung Quốc, mà là Pop Mart của thế giới."

Đối với kỳ vọng tương lai của Pop Mart, Wang Ning hy vọng công ty có thể "như một cái cây" cắm rễ sâu. So với các doanh nghiệp trăm năm, Pop Mart vẫn còn nhiều thiếu sót. Anh hy vọng có thể đi một con đường hoàn toàn mới, vì nếu chỉ đi theo con đường của người khác thì không thể vượt qua được.

Với sự bùng nổ của LABUBU, giá cổ phiếu của Pop Mart đã tăng vọt, kéo theo sự gia tăng tài sản của người sáng lập và chủ tịch Wang Ning. Tính đến cuối phiên giao dịch ngày 18 tháng 7 năm 2025, tổng giá trị thị trường của Pop Mart là 330,1 tỷ đô la Hồng Kông, tăng 1129,68% so với đầu năm 2024.

Danh sách tỷ phú thời gian thực của Forbes cho thấy, tính đến tối ngày 19 tháng 7, Wang Ning hiện có tài sản ròng là 20,4 tỷ USD, đứng thứ 10 trong danh sách người giàu nhất Trung Quốc.

Nguồn: ETtoday