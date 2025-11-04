Ladophar hủy chào bán 8,2 triệu cổ phiếu cho 2 tổ chức

CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar, mã: LDP, sàn HNX) vừa công bố thông tin nghị quyết số 39 của HĐQT về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa được phân phối hết trong đợt chào bán riêng lẻ vừa qua.



Theo đó, Ladophar quyết định hủy phương án chào bán 8,2 triệu cổ phiếu cho 2 nhà đầu tư tổ chức là Công ty Cổ phần quản lý quỹ HD (4 triệu cổ phiếu) và Quỹ Đầu tư Năng động Vision (4,25 triệu cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu này cũng không được phân phối cho nhà đầu tư khác.

Trước đó, kết thúc đợt phát hành ngày 26/10, Ladophar chỉ phân phối được 5,39 triệu cổ phiếu trong tổng số 13,64 triệu cổ phiếu đăng ký chào bán.

Công ty cổ phần APC Holdings là nhà đầu tư duy nhất mua lượng cổ phiếu nói trên. Trước đợt chào bán, doanh nghiệp này không sở hữu bất kỳ cổ phiếu LDP nào. Sau giao dịch, APC Holdings chính thức sở hữu 28,78% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của Ladophar.

Được biết, APC Holdings được thành lập ngày 19/3/2015, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu gạo và đầu tư tài chính. Trụ sở chính đặt tại số 132 Mai Hắc Đế, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Kết thúc đợt chào bán, vốn điều lệ của Ladophar tăng từ gần 133,4 tỷ đồng lên gần 187,3 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Ladophar mang về doanh thu thuần 59 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 21 tỷ đồng, tăng 35%.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Ladophar báo lãi ròng đạt hơn 3,7 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Ladophar mang về doanh thu thuần gần 170,1 tỷ đồng, tăng 16,3%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 6 tỷ đồng, tăng 58% so với 9 tháng đầu năm 2024.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Ladophar tăng 7,6% so với đầu năm, lên mức gần 222,9 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 100 tỷ đồng; hàng tồn kho 52 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 112,1 tỷ đồng, tăng 3,9% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 60 tỷ đồng.