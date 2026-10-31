Lãi đột biến tại nhiều doanh nghiệp bất động sản

Vingroup lãi kỷ lục gần 44.000 tỷ đồng

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất đạt 372.500 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 43.700 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ và hoàn thành 125% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đây là mức doanh thu và lợi nhuận 9 tháng cao nhất từ trước đến nay của tập đoàn. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sự cải thiện tích cực của hai mảng ô tô điện và kinh doanh bất động sản.

Khu Đô thị Vinhomes Smart City của Vingroup.

Trong lĩnh vực bất động sản, Vinhomes tiếp tục ghi nhận doanh số bán hàng ấn tượng. Cụ thể, doanh số bán hàng trong 9 tháng đạt gần 219.600 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Theo doanh nghiệp, kết quả này đến từ chiến lược phát triển các đại đô thị tại những khu vực có hạ tầng kết nối đồng bộ, hệ sinh thái tiện ích đa dạng và đáp ứng nhu cầu thực của khách hàng.

Bên cạnh các dự án nhà ở thương mại, Vinhomes cũng đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà ở phục vụ tái định cư. Tháng 8 vừa qua, khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh - Tam Hưng, Hà Nội, quy mô khoảng 600 ha, chính thức được khởi công, dự kiến đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 105.000 người. Tại TPHCM, dự án nhà ở xã hội Bà Điểm cũng đã được phê duyệt quy hoạch 1/500.

Về quy mô tài chính, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của Vingroup đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 44,8% so với đầu năm. Tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 106.800 tỷ đồng, trong khi nợ vay ở mức gần 390.000 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp báo lãi đột biến

Không chỉ Vingroup, bức tranh lợi nhuận quý III của nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng ghi nhận những gam màu tích cực, trong đó có những đơn vị tăng trưởng hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với cùng kỳ.

Nổi bật là SJ Group (mã chứng khoán: SJS). Trong quý III, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 1.785 tỷ đồng, gấp gần 67 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.012 tỷ đồng, cao gấp gần 327 lần. Động lực chính đến từ hoạt động kinh doanh tại dự án khu đô thị mới Nam An Khánh.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của SJ Group đạt gần 2.543 tỷ đồng, gấp 6,9 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.432 tỷ đồng, tăng 8,2 lần.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý III với doanh thu thuần đạt 3.187 tỷ đồng, tăng gần 137%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 937 tỷ đồng, gấp khoảng 3 lần cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 911 tỷ đồng, tăng gần 197%.

Theo Kinh Bắc, lợi nhuận tăng trưởng chủ yếu nhờ doanh thu từ hoạt động khu công nghiệp cải thiện. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 5.112 tỷ đồng, tăng 4%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.142 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ.

Tại Viglacera (mã chứng khoán: VGC), doanh thu quý III đạt gần 3.795 tỷ đồng, tăng gần 17%. Lợi nhuận sau thuế đạt 616 tỷ đồng, gấp 5,2 lần cùng kỳ. Riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 464 tỷ đồng, cao gấp khoảng 5 lần.

Viglacera cho biết kết quả này có đóng góp từ tăng trưởng hoạt động cho thuê hạ tầng khu công nghiệp và kinh doanh vật liệu xây dựng tại các công ty con. Sau 9 tháng, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 1.242 tỷ đồng, tăng 46%.

Một doanh nghiệp khác là Novaland (mã chứng khoán: NVL) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Trong quý III/2026, doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 5.120 tỷ đồng, tăng hơn 204% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.102 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của Novaland đạt hơn 10.215 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.873 tỷ đồng, tương đương hơn 155% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong khi đó, Sunshine Group ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đầu năm đạt hơn 5.900 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản hợp nhất của tập đoàn đạt gần 121.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt hơn 23.200 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với đầu năm.

Đáng chú ý, khoản mục người mua trả tiền trước của Sunshine Group đạt hơn 32.000 tỷ đồng, tăng hơn 7.500 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dự án Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences ghi nhận gần 13.000 tỷ đồng; Noble Crystal Long Bien hơn 6.700 tỷ đồng; nhóm dự án Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences và Noble Palace Tay Ho hơn 6.100 tỷ đồng; Sunshine Sky City gần 5.900 tỷ đồng.