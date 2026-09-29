Ngôi nhà được tổ chức thành các khối bán nguyệt so le, với những khoảng xanh đan xen

Thay vì gom toàn bộ công năng vào một khối nhà đặc, công trình được chia thành nhiều khối với những khoảng trống xen giữa. Cách tổ chức này giúp ánh sáng và không khí tự nhiên đi sâu vào các tầng, đồng thời tạo thêm diện tích để bố trí cây xanh.

Các khối nhà mang hình bán nguyệt được đặt so le, tạo nên những khoảng mở ở nhiều vị trí khác nhau. Cây xanh vì thế không chỉ tập trung ở một khu vườn riêng mà xuất hiện xen kẽ trong không gian sống. Trên sân thượng, một khu vườn nhiệt đới tiếp tục bổ sung mảng xanh cho công trình.

Hệ cầu thang uốn cong trở thành một phần đáng chú ý trong tổ chức giao thông. Bao quanh là lớp gạch thông gió bằng bê tông, vừa hỗ trợ thông thoáng, vừa hạn chế mưa tạt vào bên trong.

Bên cạnh cây xanh, nước cũng được đưa vào ngôi nhà thông qua hồ cá. Dòng nước được dẫn len giữa các khu vực, góp phần tạo sự chuyển tiếp giữa những khối kiến trúc và các khoảng sân vườn.

Vật liệu hoàn thiện được giữ tương đối mộc với bê tông thô, gạch gốm Bát Tràng, đá mài xanh và bề mặt hồ dầu. Sự kết hợp giữa những vật liệu này cùng cây xanh, mặt nước và ánh sáng tạo nên diện mạo riêng cho ngôi nhà.

Điểm đáng chú ý của công trình nằm ở cách giải quyết bài toán hai gia đình cùng sống trên một khu đất. Thay vì tách biệt hoàn toàn hoặc buộc mọi sinh hoạt phải dùng chung, các khối nhà được bố trí so le, vừa tạo khoảng riêng cho mỗi gia đình, vừa duy trì những khoảng không gian kết nối thông qua cây xanh, ánh sáng và hệ giao thông chung.