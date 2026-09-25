Vốn đắt, doanh nghiệp bất động sản khó tiếp cận gói tín dụng 145.000 tỷ

Khó tiếp cận vốn

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa có báo cáo tổng hợp những vướng mắc trong lĩnh vực bất động sản. Theo đó, HoREA cho biết, vốn vay là vấn đề được nêu ở cả phía chủ đầu tư lẫn người mua.

Theo HoREA, hầu như không có doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội nào tiếp cận được gói tín dụng 145 ngàn tỷ đồng của 9 ngân hàng với lãi suất 6,1%/năm. Các đơn vị này phải vay thương mại, có trường hợp chịu lãi suất tới 14%/năm.

Hiện nay, lãi suất ưu đãi cho người mua nhà ở xã hội đã giảm từ 6,6% xuống 5,4%/năm. Ảnh: Phú Đông Group.

Lãi suất ưu đãi cho người mua nhà ở xã hội đã giảm từ 6,6% xuống 5,4%/năm. Cho rằng mức hiện tại còn cao so với khả năng tài chính của người thu nhập thấp, HoREA đề nghị tiếp tục hạ xuống mức 4,8%/năm như giai đoạn 2021 - 2024 .

HoREA cũng kiến nghị cơ quan dự thảo Luật Nhà ở bổ sung cơ chế riêng để phát triển nhà ở thương mại có giá bán phù hợp khả năng chi trả của người thu nhập trung bình, thấp.

Các dự án nhà ở cho thuê cũng được đề nghị giảm 70% thuế suất thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo HoREA, ưu đãi này từng được quy định cho nhà ở xã hội cho thuê từ năm 2015 nhưng chưa thực thi được do các luật thuế thiếu đồng bộ.

Hiệp hội còn mong muốn cơ quan chức năng cho phép đăng ký doanh nghiệp một người tại căn hộ chung cư để giảm chi phí khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ và hoạt động chuyển đổi số.

HoREA cũng đề nghị đơn giản hóa thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giao về luật chuyên ngành, coi đây là “thủ tục khai sinh dự án”.

Muốn giảm tiền thuê đất

Trong lĩnh vực đất đai, HoREA ghi nhận kết quả từ đề xuất cho phép nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất, kể cả một số trường hợp đất không phải đất ở.

Với doanh nghiệp, khoản tiền sử dụng đất phải nộp bổ sung trong thời gian chưa tính nghĩa vụ tài chính được giảm từ 5,4% xuống 3,6%/năm. Cơ chế xử lý “dự án da beo” cũng có chuyển biến khi nhà đầu tư đã thỏa thuận được trên 75% diện tích và trên 75% số lượng người sử dụng đất nhưng hết thời hạn vẫn không hoàn tất phần còn lại, HĐND cấp tỉnh có thể xem xét việc thu hồi đất theo quy định.

Đối với tiền thuê đất hằng năm, HoREA muốn hạ trần tỷ lệ tính đơn giá từ 3% xuống 1,5%, giữ mức sàn 0,25%.

Với nhà ở, các nội dung được tiếp thu liên quan đến cho thuê căn hộ lưu trú ngắn hạn, phát triển nhà ở giá phù hợp để bán hoặc cho thuê, cải tạo chung cư cũ và xử lý tài sản thế chấp khi huy động vốn dự án nhà ở hình thành trong tương lai.

Tuy nhiên, đối với tiền thuê đất hằng năm, HoREA bày tỏ mong muốn hạ trần tỷ lệ tính đơn giá từ 3% xuống 1,5%, giữ mức sàn 0,25%. Hiệp hội cho rằng bảng giá đất tăng khiến chi phí thuê đất của doanh nghiệp bị đội lên nhiều lần, làm tăng giá thành hàng hóa, dịch vụ.

Khoản tiền phải nộp thêm trong thời gian cơ quan chức năng chưa xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cũng tiếp tục được kiến nghị điều chỉnh. Sau khi mức thu giảm từ 5,4% xuống 3,6%/năm, HoREA đề nghị không thu khoản này đối với trường hợp người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai.