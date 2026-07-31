Lãi kỷ lục, 'kỳ lân' VNG tiếp tục tăng lương cho nhân viên dù chi phí lao động bình quân đã hơn 75 triệu đồng/tháng

Trên fanpage chính thức, Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG cho biết doanh nghiệp đã hoàn tất kỳ đánh giá lương (Salary Review). Nhân viên đủ điều kiện sẽ được điều chỉnh tăng lương từ tháng 7 đồng thời nhận thêm phụ cấp AI.

Dù chưa công bố mức điều chỉnh cụ thể, thông báo được xem là tín hiệu tích cực đối với nhân viên VNG, trong bối cảnh doanh nghiệp vừa khép lại nửa đầu năm với kết quả kinh doanh khả quan.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, doanh thu thuần quý 2 của VNG đạt trên 3.086 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước (2.400 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 466 tỷ đồng, bằng 33 lần so với mức 14,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 592 tỷ đồng, vượt xa mức lỗ hơn 300 triệu đồng nửa đầu năm trước.

Theo giải trình của VNG, việc quản lý chi phí hiệu quả giúp tổng chi phí hoạt động chỉ tăng 18%, thấp hơn mức tăng 26% của doanh thu thuần. Nhờ đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng thêm 216 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Song song với kết quả kinh doanh khả quan, VNG cũng tiếp tục duy trì mức chi lớn cho nguồn nhân lực.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, VNG đã chi ra tổng cộng 1.510 tỷ đồng cho chi phí nhân viên. Đây khoản chi lớn thứ 2 trong cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh, đứng sau chi phí dịch vụ mua ngoài của doanh nghiệp.

So với cùng kỳ năm 2025 (chi phí nhân viên là 1.397 tỷ đồng cho 3.327 người), mức chi phí trung bình cho mỗi nhân viên tại VNG đã tăng lên trong năm 2026. Tính đến ngày 30/6, tập đoàn có 3.325 nhân viên.

Từ hai con số này, có thể tính toán mức chi trung bình mỗi nhân viên trong 6 tháng khoảng 454 triệu đồng, khoảng hơn 75 triệu đồng/tháng.

Cần lưu ý, đây là chi phí nhân viên bình quân, bao gồm tiền lương, tiền thưởng và các khoản trích theo lương như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn... Do đó, thu nhập thực nhận của người lao động có thể thấp hơn mức tính toán này. Đồng thời, đây cũng là mức bình quân trên toàn tập đoàn nên thu nhập thực tế có sự chênh lệch đáng kể giữa các vị trí, cấp bậc và bộ phận.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, vị trí Tổng Giám đốc VNG có mức tiền lương bình quân gần 1,3 tỷ đồng/tháng. Hiện chức vụ này do ông Wong Kelly Yin Hon đảm nhiệm sau khi được bổ nhiệm từ ngày 20/5/2025.

Các Phó Tổng Giám đốc điều hành của tập đoàn có mức lương bình quân 504 triệu đồng/người/tháng.

Đối với Hội đồng quản trị, trong năm 2025, Chủ tịch HĐQT Lê Hồng Minh nhận thù lao 7,5 tỷ đồng/năm, trong khi Phó Chủ tịch Vương Quang Khải nhận hơn 13 tỷ đồng. Tổng thù lao dành cho các thành viên Ban Kiểm soát trong năm là 180 triệu đồng.



