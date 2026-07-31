Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngành công nghệ Mỹ trước gánh nặng chi phí AI

| | Kinh tế số

Ngành công nghệ Mỹ trước gánh nặng chi phí AI

Chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) của ngành công nghệ Mỹ dự kiến sẽ vượt mốc 1.000 tỷ USD vào năm tới.

Nhưng đằng sau con số kỷ lục này là một thực tế đáng lo ngại: Dòng tiền tự do sụt giảm, áp lực nợ vay gia tăng và sự thận trọng từ chính các nhà đầu tư Phố Wall. Khi hạ tầng AI ngốn hàng chục tỷ USD mỗi quý nhưng chưa thể tối ưu hóa chi phí đủ nhanh, các tập đoàn công nghệ đang đối mặt với bài toán điều chỉnh cấu trúc chi phí để đảm bảo hiệu quả dài hạn.

Meta vừa chính thức thu hẹp dải dự báo chi phí vốn xuống 130 đến 145 tỷ USD nhằm mở rộng chuỗi trung tâm dữ liệu AI. Ngay sau thông tin này, cổ phiếu tập đoàn lập tức giảm khoảng 5% trong phiên ngoài giờ. Dù mảng quảng cáo trực tuyến vẫn tạo ra dòng tiền mạnh mẽ, Meta đã phải tìm kiếm các đối tác tài chính bên ngoài để gánh bớt chi phí cho các siêu dự án tính toán.

Meta không phải trường hợp duy nhất. Chi tiêu đầu tư cho AI của toàn ngành công nghệ Mỹ dự kiến vượt 700 tỷ USD trong năm nay và có thể vượt mốc 1.000 tỷ USD vào năm tới. Nhiều gã khổng lồ như Alphabet, Amazon hay Oracle đều đang ghi nhận dòng tiền tự do sụt giảm mạnh hoặc chuyển sang mức âm do gánh nặng chi tiêu AI.

Ông Jason Thomas - Giám đốc Nghiên cứu toàn cầu và Chiến lược đầu tư, Tập đoàn Carlyle cho biết: "Chi tiêu vốn cho AI tăng vọt đang gây ra cú sốc chi phí trong ngành bán dẫn và tạo áp lực lên thị trường vốn. Điều này đồng nghĩa với việc hơn 80% lượng vốn đầu tư gia tăng trong 2 năm tới của các ông lớn công nghệ sẽ phải phụ thuộc vào việc đi vay. Hệ quả là dòng vốn bị hút mạnh vào AI, khiến các ngành kinh tế khác khó tiếp cận nguồn vốn hơn".

Thực tế, để không bị tụt hậu trong cuộc đua này, các tập đoàn bắt buộc phải duy trì đà đầu tư bằng mọi giá.

Ông Ivan Feinseth - Giám đốc Đầu tư, Công ty Tigress Financial cho biết: "Alphabet mới đây đã nâng dự báo chi tiêu vốn cho giai đoạn này thêm 15 tỷ USD, đưa tổng ngân sách đầu tư hạ tầng lên mức kỷ lục. Các công ty buộc phải liên tục chi tiêu để phát triển hạ tầng AI và năng lực điện toán đám mây của mình".

Kỳ vọng của Phố Wall về việc doanh thu của các tập đoàn công nghệ lớn sẽ tăng tốc nhanh hơn chi phí vận hành, đang đối mặt với thử thách lớn. Khi chi phí khấu hao tài sản từ các trung tâm dữ liệu tăng vọt trong vài năm tới, nếu AI không giúp tối ưu hóa chi phí đủ nhanh, biên lợi nhuận của toàn ngành sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Cuộc đua AI vì vậy đang trở thành bài kiểm tra sức bền tài chính căng thẳng của các tập đoàn công nghệ.

Theo An Ngọc

Thời báo VTV

Từ Khóa:
AI

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Điện thoại xuất hiện biểu tượng lạ này, tất cả người dùng Samsung cần kiểm tra cài đặt của mình

Điện thoại xuất hiện biểu tượng lạ này, tất cả người dùng Samsung cần kiểm tra cài đặt của mình Nổi bật

Châu Âu tăng tốc cuộc đua AI với 7 siêu nhà máy

Châu Âu tăng tốc cuộc đua AI với 7 siêu nhà máy Nổi bật

CMC vượt 111% kế hoạch lợi nhuận, tăng tốc AI-X cho giai đoạn phát triển mới

CMC vượt 111% kế hoạch lợi nhuận, tăng tốc AI-X cho giai đoạn phát triển mới

14:54 , 31/07/2026
Xu hướng tìm kiếm tiết lộ gì về bức tranh giải trí hè 2026?

Xu hướng tìm kiếm tiết lộ gì về bức tranh giải trí hè 2026?

14:28 , 31/07/2026
Góc khuất sau kỳ tích biến vài trăm triệu USD thành 20 tỷ USD: Cú ngã của một "thiên tài đầu tư" AI

Góc khuất sau kỳ tích biến vài trăm triệu USD thành 20 tỷ USD: Cú ngã của một "thiên tài đầu tư" AI

14:20 , 31/07/2026
Quyết loại Đức, Pháp, chỉ chốt công nghệ Nhật làm đường sắt cao tốc 18 tỷ USD và bất ngờ hoàn thành với 0 đồng ngân sách

Quyết loại Đức, Pháp, chỉ chốt công nghệ Nhật làm đường sắt cao tốc 18 tỷ USD và bất ngờ hoàn thành với 0 đồng ngân sách

14:04 , 31/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên