Ngành công nghệ Mỹ trước gánh nặng chi phí AI

Nhưng đằng sau con số kỷ lục này là một thực tế đáng lo ngại: Dòng tiền tự do sụt giảm, áp lực nợ vay gia tăng và sự thận trọng từ chính các nhà đầu tư Phố Wall. Khi hạ tầng AI ngốn hàng chục tỷ USD mỗi quý nhưng chưa thể tối ưu hóa chi phí đủ nhanh, các tập đoàn công nghệ đang đối mặt với bài toán điều chỉnh cấu trúc chi phí để đảm bảo hiệu quả dài hạn.

Meta vừa chính thức thu hẹp dải dự báo chi phí vốn xuống 130 đến 145 tỷ USD nhằm mở rộng chuỗi trung tâm dữ liệu AI. Ngay sau thông tin này, cổ phiếu tập đoàn lập tức giảm khoảng 5% trong phiên ngoài giờ. Dù mảng quảng cáo trực tuyến vẫn tạo ra dòng tiền mạnh mẽ, Meta đã phải tìm kiếm các đối tác tài chính bên ngoài để gánh bớt chi phí cho các siêu dự án tính toán.

Meta không phải trường hợp duy nhất. Chi tiêu đầu tư cho AI của toàn ngành công nghệ Mỹ dự kiến vượt 700 tỷ USD trong năm nay và có thể vượt mốc 1.000 tỷ USD vào năm tới. Nhiều gã khổng lồ như Alphabet, Amazon hay Oracle đều đang ghi nhận dòng tiền tự do sụt giảm mạnh hoặc chuyển sang mức âm do gánh nặng chi tiêu AI.

Ông Jason Thomas - Giám đốc Nghiên cứu toàn cầu và Chiến lược đầu tư, Tập đoàn Carlyle cho biết: "Chi tiêu vốn cho AI tăng vọt đang gây ra cú sốc chi phí trong ngành bán dẫn và tạo áp lực lên thị trường vốn. Điều này đồng nghĩa với việc hơn 80% lượng vốn đầu tư gia tăng trong 2 năm tới của các ông lớn công nghệ sẽ phải phụ thuộc vào việc đi vay. Hệ quả là dòng vốn bị hút mạnh vào AI, khiến các ngành kinh tế khác khó tiếp cận nguồn vốn hơn".

Thực tế, để không bị tụt hậu trong cuộc đua này, các tập đoàn bắt buộc phải duy trì đà đầu tư bằng mọi giá.

Ông Ivan Feinseth - Giám đốc Đầu tư, Công ty Tigress Financial cho biết: "Alphabet mới đây đã nâng dự báo chi tiêu vốn cho giai đoạn này thêm 15 tỷ USD, đưa tổng ngân sách đầu tư hạ tầng lên mức kỷ lục. Các công ty buộc phải liên tục chi tiêu để phát triển hạ tầng AI và năng lực điện toán đám mây của mình".

Kỳ vọng của Phố Wall về việc doanh thu của các tập đoàn công nghệ lớn sẽ tăng tốc nhanh hơn chi phí vận hành, đang đối mặt với thử thách lớn. Khi chi phí khấu hao tài sản từ các trung tâm dữ liệu tăng vọt trong vài năm tới, nếu AI không giúp tối ưu hóa chi phí đủ nhanh, biên lợi nhuận của toàn ngành sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Cuộc đua AI vì vậy đang trở thành bài kiểm tra sức bền tài chính căng thẳng của các tập đoàn công nghệ.