Xu hướng tìm kiếm tiết lộ gì về bức tranh giải trí hè 2026?

Phim kinh dị tạo điểm nhấn trong mùa phim hè

Trong giai đoạn khảo sát, Cốc Cốc ghi nhận khoảng 667.000 lượt tìm kiếm liên quan đến phim chiếu rạp. Lượng tìm kiếm tăng rõ từ đầu tháng 6 và duy trì ở mặt bằng cao hơn trong tháng 6 và tháng 7. Trong nhóm thương hiệu và địa điểm rạp chiếu được tìm kiếm nhiều nhất, CGV đứng đầu, tiếp theo là Galaxy Cinema, Beta Cinemas và Lotte Cinema.

Kinh dị là nhóm nội dung nổi bật nhất trong top 1.000 từ khóa về phim chiếu rạp, chiếm hơn một nửa lượng tìm kiếm đã được phân loại. Ba tựa phim dẫn đầu gồm Colony: Bầy Xác Sống, Lầu Chú Hỏa và Ma Xó đều thuộc thể loại này. Hoạt hình cũng có ba đại diện trong top 10 là Doraemon: Nobita Và Lâu Đài Dưới Đáy Biển, Minions & Quái Vật và Toy Story 5. Kết quả cho thấy sự quan tâm phân hóa rõ giữa nhóm phim tạo cảm giác mạnh và các tác phẩm hướng đến khán giả gia đình.

Phim tình cảm - lãng mạn chiếm ưu thế ở nhóm phim bộ

Khoảng 1,1 triệu lượt tìm kiếm liên quan đến phim bộ được ghi nhận trên Cốc Cốc. Trong top 1.000 từ khóa đã phân loại, tình cảm - lãng mạn chiếm tỷ trọng cao nhất với 52,7%, tiếp theo là cổ trang - kiếm hiệp với 15,5% và kinh dị với 10,9%.

Phu Nhân Đại Quân Thế Kỷ 21, Giai Ngẫu Thiên Thành và The Boys mùa 5 giữ ba vị trí đầu. Bảy trong số 10 tác phẩm được tìm kiếm nhiều nhất đến từ Hàn Quốc. Sự hiện diện này cho thấy nội dung Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí đáng kể trong dòng tìm kiếm về phim bộ.

Truyện tranh và hoạt hình châu Á đạt gần 4 triệu lượt tìm kiếm

Nhóm truyện tranh và hoạt hình ghi nhận gần 4 triệu lượt tìm kiếm. Các tác phẩm Nhật Bản như Doraemon, Thám Tử Lừng Danh Conan, One Piece, Dragon Ball và Thanh Gươm Diệt Quỷ tiếp tục xuất hiện ở những vị trí cao.

Song song với các thương hiệu Nhật Bản, hoạt hình Trung Quốc cũng hiện diện rõ rệt. Đấu Phá Thương Khung, Mục Thần Ký, Tiên Nghịch và Phàm Nhân Tu Tiên đều nằm trong top 10, phản ánh mức độ quan tâm đáng kể dành cho dòng donghua, nhất là nội dung tu tiên và kỳ ảo. Dữ liệu cho thấy lựa chọn giải trí của người dùng đang mở rộng trong hệ sinh thái nội dung châu Á.

Chương trình âm nhạc thực tế tiếp tục giữ nhiệt

Ở nhóm chương trình giải trí, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đứng đầu lượng tìm kiếm, tiếp theo là Tinh Hà “Say Hi”. Hai gameshow kiến thức Ai là triệu phú và Vua tiếng Việt cũng góp mặt trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất.

Sự quan tâm còn mở rộng sang các nghệ sĩ tham gia. Duy Khánh, Hoàng Dũng và Hà An Huy đứng đầu nhóm liên quan đến Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai; trong khi Quang Hùng MasterD, Dương Domic và Vương Bình dẫn đầu nhóm liên quan đến Tinh Hà “Say Hi”. Điều này cho thấy hành vi tìm kiếm không dừng ở tên chương trình, mà tiếp tục mở rộng đến các gương mặt và câu chuyện xoay quanh nội dung giải trí.

Dữ liệu tìm kiếm giai đoạn hè 2026 cho thấy hành trình khám phá giải trí của người dùng Cốc Cốc ngày càng đa tầng: từ lựa chọn tác phẩm, thể loại, rạp chiếu đến cập nhật nghệ sĩ và chương trình.