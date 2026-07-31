Samsung dự báo thiếu hụt chip kéo dài đến năm 2028

Samsung Electronics vừa thông báo mảng kinh doanh chip đạt lợi nhuận hoạt động 89,2 nghìn tỷ won (61,7 tỷ USD), tăng hơn 250 lần so với cùng kỳ năm trước, đưa tổng doanh thu của toàn tập đoàn tăng 130% lên 171,5 nghìn tỷ won. Nhờ kết quả này, cổ phiếu Samsung có lúc tăng tới 8%. Tuy nhiên, giá chip nhớ tăng mạnh lại khiến mảng di động lần đầu tiên báo thua lỗ 700 tỷ won.

Phó Chủ tịch điều hành mảng bộ nhớ Jaejune Kim nhận định rằng tình trạng thiếu hụt chip sẽ còn nặng hơn vào năm 2027 và tiếp tục kéo dài sang năm 2028. Samsung cho biết đã ký hợp đồng dài hạn ít nhất 5 năm với năm nhà vận hành trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới và đang tiến gần tới thỏa thuận với năm đối tác khác. Các hợp đồng này chiếm khoảng 60-70% năng lực sản xuất dài hạn của Samsung và yêu cầu khách hàng thanh toán trước theo mức giá tối thiểu, qua đó giúp giảm rủi ro cho các khoản đầu tư của hãng.

Samsung tin rằng nhu cầu chip nhớ cho máy chủ sẽ tiếp tục tăng nhờ làn sóng xây dựng hạ tầng AI và sự phổ biến của AI tác nhân, qua đó giúp thị trường chip nhớ tiếp tục trong tình trạng thiếu cung, dù nhu cầu điện thoại và máy tính cá nhân có phần chậm lại.

Giới phân tích có ý kiến trái chiều. Chuyên gia Ryu Young-ho từ NH Investment & Securities đánh giá những phát biểu của ban lãnh đạo Samsung vượt kỳ vọng và mang tính trấn an mạnh mẽ cho nhà đầu tư. Ngược lại, chuyên gia Josh Gilbert của eToro cảnh báo việc phụ thuộc quá nhiều vào giá chip nhớ và nhu cầu từ các nhà cung cấp hạ tầng AI quy mô lớn có thể khiến Samsung đối mặt với nhiều rủi ro hơn.

Trong khi đó, đối thủ SK Hynix cũng báo cáo kết quả khả quan nhưng chưa đạt kỳ vọng, đồng thời dự kiến tăng chi tiêu vốn thêm 50% để đáp ứng nhu cầu AI.