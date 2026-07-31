CMC vượt 111% kế hoạch lợi nhuận, tăng tốc AI-X cho giai đoạn phát triển mới

Chủ tịch CMC: AI, dữ liệu và hạ tầng số sẽ là động lực tăng trưởng của giai đoạn mới

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC khẳng định giai đoạn 2026 - 2030 sẽ là thời kỳ CMC tăng tốc dựa trên nền tảng AI và công nghệ số.

"Giai đoạn 2026 - 2030 sẽ là giai đoạn CMC tăng tốc phát triển dựa trên AI, dữ liệu, hạ tầng số và các sản phẩm giải pháp Made by CMC. Chúng tôi không chỉ hướng tới tăng trưởng về quy mô mà còn xây dựng những nền tảng công nghệ có khả năng tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cổ đông. Những khoản đầu tư hôm nay sẽ là động lực tăng trưởng của CMC trong nhiều năm tới."

Với định vị là công ty số toàn cầu, tập đoàn công nghệ này phát triển trên ba trụ cột công nghệ chiến lược gồm hệ sinh thái C-OpenAI, C-Products và chuyển đổi AIX và giải pháp AI. Đây là nền tảng để doanh nghiệp làm chủ công nghệ chiến lược, tạo năng lực cạnh tranh bền vững, thúc đẩy chuyển đổi AI tại Việt Nam và mở rộng hiện diện toàn cầu. CMC xác định AI không chỉ là công nghệ của tương lai mà là nền tảng để tạo ra lợi thế cạnh tranh và tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Vượt 111% kế hoạch lợi nhuận, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới

Năm tài chính 2025 tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực hoạt động, phản ánh hiệu quả điều hành, khả năng thích ứng với biến động của thị trường và định hướng chuyển dịch sang các lĩnh vực công nghệ có giá trị gia tăng cao.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu đạt 9.561 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 612 tỷ đồng, tăng 22%; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 413 tỷ đồng, tăng 18%; EPS đạt 1.774 đồng/cổ phiếu.

Kết quả này cho thấy chiến lược đầu tư dài hạn vào hạ tầng số, công nghệ giải pháp, kinh doanh quốc tế và các lĩnh vực tăng trưởng công nghệ chiến lược mới đang từng bước phát huy hiệu quả, tạo nền tảng tài chính vững chắc để CMC bước vào chu kỳ phát triển tiếp theo. Đại hội cũng đánh giá CMC đã hoàn thành các mục tiêu trọng yếu được Đại hội đồng Cổ đông năm trước thông qua, đồng thời tiếp tục củng cố nền tảng về công nghệ, tài chính, nhân lực và quản trị.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC Đặng Tùng Sơn trình bày Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

CMC năm thứ ba liên tiếp vào Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Tiếp nối những kết quả kinh doanh tích cực, năm 2026, CMC tiếp tục được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này.

Đặc biệt, năm 2026 cũng là lần đầu tiên CMC vươn lên vị trí số 1 trong nhóm doanh nghiệp công nghệ thông tin niêm yết có giá trị nhất thị trường, sau hai năm liên tiếp giữ vị trí Top 2. Thành tích này là sự ghi nhận cho năng lực tăng trưởng bền vững, hiệu quả hoạt động, nền tảng tài chính vững chắc và vị thế ngày càng được khẳng định của CMC trên thị trường công nghệ Việt Nam, đồng thời phản ánh hiệu quả của chiến lược đầu tư dài hạn vào AI, dữ liệu và hạ tầng số.

Ảnh 4: CMC năm thứ ba liên tiếp được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2026 và lần đầu tiên giữ vị trí số 1 trong nhóm doanh nghiệp CNTT niêm yết có giá trị nhất thị trường.

AI-X bước sang giai đoạn tăng tốc thương mại hóa

Đại hội thống nhất định hướng phát triển năm tài chính 2026 với thông điệp hành động "Accelerate Your AI-X – Tăng tốc chuyển đổi AI", tập trung thúc đẩy thương mại hóa hệ sinh thái C-OpenAI, mở rộng quy mô triển khai và đưa AI trở thành năng lực cốt lõi trong toàn bộ hệ sinh thái của Tập đoàn.

Theo đó, AI sẽ không còn là một sản phẩm hay một lĩnh vực kinh doanh riêng lẻ mà được tích hợp xuyên suốt vào hạ tầng số, điện toán đám mây, an ninh mạng, dữ liệu, các giải pháp công nghệ và hoạt động vận hành doanh nghiệp. Đây cũng là nền tảng để CMC phát triển các mô hình kinh doanh mới, nâng cao năng suất và gia tăng giá trị cho khách hàng trong kỷ nguyên AI.

Trọng tâm của giai đoạn này là phát triển nền tảng C-OpenAI, hệ sinh thái C-Product cùng các giải pháp AI phục vụ doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan quản lý nhà nước. Song song với thương mại hóa, CMC tiếp tục đầu tư nghiên cứu các mô hình AI, AI chuyên biệt theo từng lĩnh vực và nền tảng AI mở, từng bước hình thành hệ sinh thái AI Make in Vietnam do CMC làm chủ.

Xây dựng mô hình tăng trưởng đa động lực

Đại hội cũng thống nhất định hướng phát triển đồng bộ 5 khối kinh doanh chủ lực gồm Hạ tầng số, Công nghệ & Giải pháp, Giáo dục & Phát triển nguồn nhân lực, Kinh doanh toàn cầu, Công nghệ mới - Công nghệ chiến lược.

Thay vì phụ thuộc vào một lĩnh vực kinh doanh duy nhất, CMC đang xây dựng mô hình tăng trưởng đa động lực, trong đó mỗi khối kinh doanh vừa phát huy thế mạnh riêng, vừa bổ trợ lẫn nhau để hình thành hệ sinh thái công nghệ hoàn chỉnh.

Cấu trúc này không chỉ nâng cao khả năng chống chịu trước biến động của thị trường mà còn tạo điều kiện để CMC mở rộng hoạt động tại các thị trường quốc tế, gia tăng tỷ trọng doanh thu từ các sản phẩm, nền tảng và dịch vụ công nghệ có giá trị gia tăng cao.

Liên quan đến các dự án trọng điểm, Ban Lãnh đạo CMC khẳng định các tổ hợp khoa học - công nghệ, trung tâm dữ liệu, không gian đổi mới sáng tạo và các cơ sở giáo dục mà CMC đang đầu tư đều hướng tới mục tiêu xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn trong các lĩnh vực AI, dữ liệu, điện toán đám mây và hạ tầng số.

Đại hội đã thông qua kế hoạch năm tài chính 2026 với mục tiêu doanh thu đạt 11.403 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 634 tỷ đồng, đồng thời thống nhất định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030.

Trong giai đoạn này, CMC sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào AI, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, an ninh mạng, giáo dục và hệ sinh thái sản phẩm công nghệ Make in Vietnam; đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển, gia tăng tỷ trọng doanh thu từ các nền tảng và sản phẩm do CMC làm chủ, đồng thời mở rộng hoạt động tại các thị trường quốc tế.

Khép lại năm tài chính 2025 với kết quả vượt 111% kế hoạch lợi nhuận, CMC không chỉ hoàn thành các cam kết với cổ đông mà còn tạo dựng nền tảng vững chắc cho chu kỳ tăng trưởng mới. Việc chuyển chiến lược AI-X từ giai đoạn xây dựng nền tảng sang giai đoạn tăng tốc thương mại hóa, cùng mô hình tăng trưởng đa động lực và chiến lược đầu tư dài hạn vào AI, dữ liệu và hạ tầng số, sẽ là nền tảng để CMC hiện thực hóa mục tiêu trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu, đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển đổi AI của Việt Nam và mang lại giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng, đối tác và cộng đồng.



