Lãi kỷ lục trong quý 3, một doanh nghiệp trên HOSE muốn nâng kế hoạch kinh doanh, sắp trả cổ tức tiền mặt 80%

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã NCT, HOSE) vừa điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế, ban lãnh đạo NCT muốn nâng chỉ tiêu tổng doanh mới là 1.156 tỷ đồng, tăng 15% so với kế hoạch đầu năm. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế mới dự kiến 331 tỷ đồng, tăng 22% so với mục tiêu ban đầu.

NCT cũng điều chỉnh chỉ tiêu tổng sản lượng hàng hóa phục vụ lên 405 nghìn tấn, tăng 7% so với kế hoạch đầu năm. Tỷ lệ cổ tức năm 2025 giữ nguyên ở mức 80% vốn điều lệ.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2025 doanh nghiệp chuyên về dịch vụ khai thác hàng hóa tại sân bay Nội Bài lập kỷ lục kép với doanh thu thuần gần 318 tỷ đồng, tăng mạnh 33% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động; lãi ròng cũng lập kỷ lục hơn 114 tỷ đồng, tăng 51%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, NCT ghi nhận doanh thu thuần hơn 839 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 40% lên 264 tỷ đồng. Với kế hoạch kinh doanh mới này, NCT hoàn thành lần lượt 73% và 80% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau ba quý đầu năm.

Trước đó, doanh nghiệp hàng không này đã có năm 2024 kinh doanh khởi sắc. Năm 2024, Công ty ghi nhận doanh thu 900 tỷ đồng - tăng trưởng 31%. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 23% đạt 266 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất trong vòng 7 năm. NCT cũng đã duy trì chính sách cổ tức tiền mặt cao ngất ngưởng trong vòng nhiều năm trở lại đây.

Trong một diễn biến liên quan, NCT đã chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền tỷ lệ thực hiện là 80%/cổ phiếu (tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng).

Với hơn 26 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NCT sẽ chi 209 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Cơ cấu cổ đông của NCT ghi nhận Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (mã: ACV) nắm giữ hơn 55% vốn, dự kiến nhận về hơn 115 tỷ đồng. Thời gian chi trả dự kiến từ ngày 15/12/2025.