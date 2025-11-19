Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi kỷ lục trong quý 3, một doanh nghiệp trên HOSE muốn nâng kế hoạch kinh doanh, sắp trả cổ tức tiền mặt 80%

19-11-2025 - 13:31 PM | Thị trường chứng khoán

Lãi kỷ lục trong quý 3, một doanh nghiệp trên HOSE muốn nâng kế hoạch kinh doanh, sắp trả cổ tức tiền mặt 80%

Tỷ lệ cổ tức năm 2025 giữ nguyên ở mức 80% vốn điều lệ.

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã NCT, HOSE) vừa điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế, ban lãnh đạo NCT muốn nâng chỉ tiêu tổng doanh mới là 1.156 tỷ đồng, tăng 15% so với kế hoạch đầu năm. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế mới dự kiến 331 tỷ đồng, tăng 22% so với mục tiêu ban đầu.

NCT cũng điều chỉnh chỉ tiêu tổng sản lượng hàng hóa phục vụ lên 405 nghìn tấn, tăng 7% so với kế hoạch đầu năm. Tỷ lệ cổ tức năm 2025 giữ nguyên ở mức 80% vốn điều lệ.

Lãi kỷ lục trong quý 3, một doanh nghiệp trên HOSE muốn nâng kế hoạch kinh doanh, sắp trả cổ tức tiền mặt 80%- Ảnh 1.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2025 doanh nghiệp chuyên về dịch vụ khai thác hàng hóa tại sân bay Nội Bài lập kỷ lục kép với doanh thu thuần gần 318 tỷ đồng, tăng mạnh 33% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động; lãi ròng cũng lập kỷ lục hơn 114 tỷ đồng, tăng 51%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, NCT ghi nhận doanh thu thuần hơn 839 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 40% lên 264 tỷ đồng. Với kế hoạch kinh doanh mới này, NCT hoàn thành lần lượt 73% và 80% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau ba quý đầu năm.

Trước đó, doanh nghiệp hàng không này đã có năm 2024 kinh doanh khởi sắc. Năm 2024, Công ty ghi nhận doanh thu 900 tỷ đồng - tăng trưởng 31%. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 23% đạt 266 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất trong vòng 7 năm. NCT cũng đã duy trì chính sách cổ tức tiền mặt cao ngất ngưởng trong vòng nhiều năm trở lại đây.

Trong một diễn biến liên quan, NCT đã chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền tỷ lệ thực hiện là 80%/cổ phiếu (tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng).

Với hơn 26 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NCT sẽ chi 209 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Cơ cấu cổ đông của NCT ghi nhận Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (mã: ACV) nắm giữ hơn 55% vốn, dự kiến nhận về hơn 115 tỷ đồng. Thời gian chi trả dự kiến từ ngày 15/12/2025.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
cổ tức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CTCK gọi tên 5 cổ phiếu bất động sản có triển vọng tốt, quỹ đất lớn và định giá phù hợp để "xuống tiền"

CTCK gọi tên 5 cổ phiếu bất động sản có triển vọng tốt, quỹ đất lớn và định giá phù hợp để "xuống tiền" Nổi bật

Các tỷ phú Thái Lan “bỏ túi” hơn 35.000 tỷ đồng cổ tức từ Vinamilk, Sabeco, Nhựa Bình Minh...

Các tỷ phú Thái Lan “bỏ túi” hơn 35.000 tỷ đồng cổ tức từ Vinamilk, Sabeco, Nhựa Bình Minh... Nổi bật

Về đích sớm, doanh nghiệp sở hữu đội tàu container lớn nhất Việt Nam muốn nâng kế hoạch lợi nhuận lên trên 1.100 tỷ

Về đích sớm, doanh nghiệp sở hữu đội tàu container lớn nhất Việt Nam muốn nâng kế hoạch lợi nhuận lên trên 1.100 tỷ

10:39 , 19/11/2025
Một thành viên HĐQT Chứng khoán EVS xin từ nhiệm

Một thành viên HĐQT Chứng khoán EVS xin từ nhiệm

10:13 , 19/11/2025
Masan Consumer muốn phát hành gần 238 triệu cổ phiếu

Masan Consumer muốn phát hành gần 238 triệu cổ phiếu

10:11 , 19/11/2025
Cổ phiếu VMD của Y Dược phẩm Vimedimex thoát diện đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu VMD của Y Dược phẩm Vimedimex thoát diện đình chỉ giao dịch

10:08 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên