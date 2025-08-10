Lai lịch đại gia bất động sản nợ thuế hơn 3.200 tỷ đồng, chiếm gần 70% tổng nợ thuế của Tp.HCM

Thuế TP HCM vừa công bố danh sách 105 doanh nghiệp nợ thuế tính đến tháng 6/2025. Đáng chú ý là tổng số tiền nợ thuế của các doanh nghiệp này đã vượt mức 4.700 tỷ đồng. Trong đó, hầu hết là các công ty bất động sản.

Đứng đầu danh sách là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt với khoản nợ khổng lồ hơn 3.239 tỷ đồng, chiếm gần 70% tổng số nợ của toàn danh sách.

Doanh nghiệp này thành lập năm 1999 do ông Võ Văn Bé làm đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc. Đây là chủ đầu tư dự án dự án New City Thủ Thiêm (Quận 2 cũ).

Năm 2003, Thuận Việt hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn SSG triển khai dự án khu dân cư phức hợp Sông Sài Gòn – Saigon Pearl. Đến năm 2009, ông Võ Văn Bé gia nhập HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình giao thông 677, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Công trình giao thông 6 (Cienco6).

Đến năm 2016, Thuận Việt tham gia đấu giá phần vốn Nhà nước tại Cienco6 nhưng không thành công, nhường quyền mua cho Công ty Cổ phần Đồng Phú Hưng (Bình Thuận). Sau đó, ông Võ Văn Bé được bà Phạm Thị Hồng – cổ đông lớn của Cienco6 – ủy quyền tham gia HĐQT. Hiện ông giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của Cienco6.

﻿Lùm xùm dự án New City tại Thủ Thiêm

Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Thuận Việt từng bị phát hiện bán “chui” dự án New City tại Thủ Thiêm và thậm chí thông báo niêm phong căn hộ của cư dân.

Theo hồ sơ của Tiền Phong, dự án New City Thủ Thiêm (thuộc khu đất 38,4ha phường Bình Khánh, có mặt tiền đường Mai Chí Thọ) được chuyển đổi từ nhà tái định cư sang nhà thương mại tại khu tái định cư 38 ha Thủ Thiêm.

Công ty Thuận Việt là một trong số các nhà thầu xây dựng 1.330 căn hộ tái định cư tại dự án. Khi nhu cầu tái định cư tại dự án không còn, Công ty Thuận Việt đã xin UBND TPHCM cho cấn trừ tiền xây dựng bằng số căn hộ tái định cư trên và xin chuyển sang nhà thương mại.

Theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM đã thanh lý hợp đồng đầu tư xây dựng dự án 1.330 căn hộ New City Thủ Thiêm, khi chưa có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về giao đất là không đúng quy định tại Điểm I, Khoản 2, Điều 118, Luật Đất đai năm 2013.

Công ty Thuận Việt đã thay đổi thiết kế dự án New City Thủ Thiêm, từ nhà tái định cư sang nhà ở thương mại. Nhà đầu tư này đã chuyển nhượng cho người mua 1.122 căn hộ.

Về phương thức bán hàng, khách mua căn hộ tại New City phải đặt cọc 100 triệu đồng, sau 7 ngày thanh toán thêm 10% (chưa VAT), một tháng sau đóng tiếp 20%. Khi chủ đầu tư mời ký hợp đồng mua bán, khách hàng đã thanh toán 30% giá trị căn hộ và khi ký hợp đồng phải trả thêm 65% để nhận nhà.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một trong những cư dân đầu tiên của New City.

Mặc dù đã hoàn tất xây dựng, bàn giao cho người mua nhà nhưng nhiều năm qua, tiền sử dụng đất tại chung cư New City chưa được định giá khiến người dân chưa được cấp sổ hồng. Vướng mắc lớn nhất liên quan đến thời điểm xác định giá đất. Doanh nghiệp này cho hay đã nộp hơn 712 tỷ đồng (đơn giá đất 26 triệu đồng/m²) vào năm 2018.﻿ Công ty Thuận Việt từng nằm trong nhóm 9 doanh nghiệp thuộc Liên danh CHEC – BCEG – Vietnam Contractors tham gia dự thầu gói 5.10 về xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách, thuộc dự án thành phần 3 – các công trình thiết yếu của Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Tuy nhiên, hồ sơ của liên danh này đã bị loại do không đáp ứng yêu cầu về năng lực.



