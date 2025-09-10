Lãi ròng Searefico (SRF) tăng gấp đôi sau soát xét

Công ty Cổ phần Searefico (HOSE: SRF)

Cụ thể, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2025 của Searefico ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 5,57 tỷ đồng, tăng 75,58% so với con số 3,17 tỷ đồng tại báo cáo tự lập. So với cùng kỳ năm 2024 (lãi 671 triệu đồng), lợi nhuận 6 tháng đầu năm nay tăng 830%. Theo giải trình từ SRF, chênh lệch so với báo cáo tự lập chủ yếu đến từ việc điều chỉnh bút toán hợp nhất sau khi công ty thoái vốn một công ty con và ghi nhận lại dưới hình thức công ty liên kết.

Kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 - Searefico (tỷ đồng)﻿

Trước soát xét Sau soát xét Chênh lệch Doanh thu 393,38 432,72 10% Lợi nhuận sau thuế 3,17 5,57 76%

Về hoạt động kinh doanh, doanh thu hợp nhất 6 tháng đạt 432,72 tỷ đồng. Công ty cho biết giá trị hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện (backlog) tính đến giữa năm 2025 đạt 1.310 tỷ đồng, đảm bảo khối lượng công việc cho nửa cuối năm.

Dù vậy, thách thức lớn nhất của Searefico đến từ vấn đề pháp lý niêm yết. Cổ phiếu SRF có nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc nếu BCTC kiểm toán năm 2025 tiếp tục nhận ý kiến ngoại trừ, sau hai năm liên tiếp 2023 và 2024 gặp phải tình trạng này.

Vào đầu tháng 9/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có văn bản chính thức lưu ý Searefico về khả năng cổ phiếu SRF bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

Nguyên nhân cốt lõi của ý kiến ngoại trừ đến từ việc đơn vị kiểm toán AASC không thể thu thập đủ thư xác nhận đối với khoản phải thu trị giá 33,6 tỷ đồng tại ngày 30/06/2025.

Đối mặt với rủi ro, ban lãnh đạo SRF cho biết đang nỗ lực xử lý các vấn đề tồn đọng. Báo cáo ghi nhận các khoản mục từng bị lưu ý như hàng tồn kho và khoản phải trả đã được xử lý dứt điểm. Riêng khoản phải thu dẫn đến ý kiến ngoại trừ đã giảm 71%, từ mức 114 tỷ đồng tại ngày 31/12/2023 xuống còn 33,6 tỷ đồng.

Để tăng cường quản trị rủi ro, công ty đã trích lập dự phòng 39,9 tỷ đồng cho giảm giá hàng tồn kho và 55,8 tỷ đồng cho nợ phải thu khó đòi. Khoản dự phòng này có thể được hoàn nhập trong tương lai khi các dự án liên quan được thanh quyết toán.

Với thời gian chỉ còn lại 6 tháng cuối năm, áp lực đặt lên ban lãnh đạo Searefico là rất lớn để có thể loại bỏ hoàn toàn ý kiến ngoại trừ, qua đó duy trì tình trạng niêm yết trên sàn HOSE.

Ông Lê Tấn Phước, Chủ tịch HĐQT CTCP SEAREFICO (SRF)

Searefico là một trong những nhà thầu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Cơ điện công trình (M&E) và Lạnh công nghiệp, với lịch sử hoạt động hơn 47 năm. Hoạt động kinh doanh của công ty gắn liền với chu kỳ của ngành xây dựng và bất động sản.

Giai đoạn khó khăn của Searefico bắt nguồn từ năm 2022, khi thị trường bất động sản bắt đầu trầm lắng. Là nhà thầu phụ thuộc vào tiến độ thanh toán của các chủ đầu tư, SRF đã đối mặt với tình trạng công nợ khó đòi gia tăng.

Hệ quả là năm 2022, công ty lần đầu tiên báo lỗ sau gần ba thập kỷ hoạt động, với khoản lỗ sau thuế hợp nhất lên tới 141,3 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi lên đến 77,3 tỷ đồng. Vấn đề công nợ kéo dài cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong các năm 2023, 2024 và tiếp diễn đến hiện tại, tạo ra rủi ro pháp lý lớn nhất cho doanh nghiệp.