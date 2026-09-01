Lãi suất BIDV ngày 14/9: Gửi 10 triệu, 200 triệu, 500 triệu, 1 tỷ đồng thì lãi bao nhiêu?





Lãi suất huy động trực tuyến của BIDV cao hơn khá nhiều so với gửi tiết kiệm thông thường tại quầy, ở tất cả các kỳ hạn được niêm yết. Với 1 tỷ đồng gửi tiết kiệm, chênh lệch tiền lãi giữa hai kênh có thể lên tới hàng chục triệu đồng, tùy kỳ hạn.

Đối với kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng, ngân hàng đang niêm yết ở mức tối đa quy định là 4,75%/năm. Với 1 tỷ đồng gửi kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất này tương ứng khoản lãi 11,88 triệu đồng khi đáo hạn.

Ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, lãi suất trực tuyến cùng ở mức 6,6%/năm. Gửi 1 tỷ đồng kỳ hạn 6 tháng, khách hàng nhận 33 triệu đồng tiền lãi; kỳ hạn 9 tháng nhận 49,5 triệu đồng.

Ở kỳ hạn 12 tháng, lãi suất trực tuyến là 6,8%/năm. Lãi nhận được sau khi đáo hạn khoản tiền gửi 1 tỷ đồng sẽ là 68 triệu đồng.

Trong khi nếu gửi kỳ hạn 24 tháng, khoản lãi khi gửi 1 tỷ đồng là 136 triệu đồng.

Dưới đây là số lãi ước tính khi gửi tiết kiệm trực tuyến tại BIDV:

Kỳ hạn Lãi suất Lãi khi gửi

10 triệu Lãi khi gửi

200 triệu Lãi khi gửi

500 triệu Lãi khi gửi

1 tỷ đồng 1 tháng 4,75%/năm 39.583 đồng 791.667 đồng 1,98 triệu đồng 3,96 triệu đồng 3 tháng 4,75%/năm 118.750 đồng 2,38 triệu đồng 5,94 triệu đồng 11,88 triệu đồng 6 tháng 6,6%/năm 330.000 đồng 6,6 triệu đồng 16,5 triệu đồng 33 triệu đồng 9 tháng 6,6%/năm 495.000 đồng 9,9 triệu đồng 24,75 triệu đồng 49,5 triệu đồng 12 tháng 6,8%/năm 680.000 đồng 13,6 triệu đồng 34 triệu đồng 68 triệu đồng 24 tháng 6,8%/năm 1,36 triệu đồng 27,2 triệu đồng 68 triệu đồng 136 triệu đồng

Lưu ý, số liệu tính theo biểu lãi suất tiền gửi online dành cho khách hàng cá nhân, niêm yết tại website BIDV, chưa gồm mức ưu đãi cộng thêm theo từng chương trình hoặc địa bàn.



