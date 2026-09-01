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Lãi suất BIDV ngày 14/9: Gửi 10 triệu, 200 triệu, 500 triệu, 1 tỷ đồng thì lãi bao nhiêu?

| | Smart Money

Lãi suất BIDV ngày 14/9: Gửi 10 triệu, 200 triệu, 500 triệu, 1 tỷ đồng thì lãi bao nhiêu?

Lãi suất kỳ hạn 1 tháng - 36 tháng tại BIDV hiện nay được niêm yết từ 4,75 - 6,8%/năm.


Lãi suất huy động trực tuyến của BIDV cao hơn khá nhiều so với gửi tiết kiệm thông thường tại quầy, ở tất cả các kỳ hạn được niêm yết. Với 1 tỷ đồng gửi tiết kiệm, chênh lệch tiền lãi giữa hai kênh có thể lên tới hàng chục triệu đồng, tùy kỳ hạn.

Đối với kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng, ngân hàng đang niêm yết ở mức tối đa quy định là 4,75%/năm. Với 1 tỷ đồng gửi kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất này tương ứng khoản lãi 11,88 triệu đồng khi đáo hạn.

Ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, lãi suất trực tuyến cùng ở mức 6,6%/năm. Gửi 1 tỷ đồng kỳ hạn 6 tháng, khách hàng nhận 33 triệu đồng tiền lãi; kỳ hạn 9 tháng nhận 49,5 triệu đồng.

Ở kỳ hạn 12 tháng, lãi suất trực tuyến là 6,8%/năm. Lãi nhận được sau khi đáo hạn khoản tiền gửi 1 tỷ đồng sẽ là 68 triệu đồng. 

Trong khi nếu gửi kỳ hạn 24 tháng, khoản lãi khi gửi 1 tỷ đồng là 136 triệu đồng. 

Dưới đây là số lãi ước tính khi gửi tiết kiệm trực tuyến tại BIDV:

Kỳ hạnLãi suấtLãi khi gửi
10 triệu		Lãi khi gửi
200 triệu		Lãi khi gửi
500 triệu		Lãi khi gửi
1 tỷ đồng
1 tháng4,75%/năm39.583 đồng791.667 đồng1,98 triệu đồng3,96 triệu đồng
3 tháng4,75%/năm118.750 đồng2,38 triệu đồng5,94 triệu đồng11,88 triệu đồng
6 tháng6,6%/năm330.000 đồng6,6 triệu đồng16,5 triệu đồng33 triệu đồng
9 tháng6,6%/năm495.000 đồng9,9 triệu đồng24,75 triệu đồng49,5 triệu đồng
12 tháng6,8%/năm680.000 đồng13,6 triệu đồng34 triệu đồng68 triệu đồng
24 tháng6,8%/năm1,36 triệu đồng27,2 triệu đồng68 triệu đồng136 triệu đồng

Lưu ý, số liệu tính theo biểu lãi suất tiền gửi online dành cho khách hàng cá nhân, niêm yết tại website BIDV, chưa gồm mức ưu đãi cộng thêm theo từng chương trình hoặc địa bàn.


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