Lãi suất chỉ cao hơn một chút, địa chỉ thư từ đều là thật, thủ đoạn lừa đảo tiền tiết kiệm khiến chuyên gia phải thốt lên: "Chiêu lừa thuyết phục nhất mà tôi từng chứng kiến"

Khi lãi suất liên tục giảm, bạn đang tìm kiếm nơi “trú ẩn” tốt nhất cho khoản tiền nhàn rỗi của mình. Vì thế, khi thấy quảng cáo về một tài khoản tiết kiệm lãi suất cố định hấp dẫn do một thương hiệu tài chính hàng đầu cung cấp, bạn lập tức chú ý.

Thế nhưng đó lại là một vụ lừa đảo, nơi nhiều người dân Anh bị dụ dỗ gửi toàn bộ khoản tiền tích cóp cả đời, để rồi số tiền này bị kẻ gian chiếm đoạt. Những kẻ lừa đảo đã giả mạo một công ty tài chính uy tín, trong trường hợp này là công ty chuyển tiền Wise, nhằm tạo lòng tin với nạn nhân.

Quảng cáo trực tuyến sẽ dẫn người dùng đến một biểu mẫu đăng ký. Sau khi điền thông tin, họ sẽ nhận được cuộc gọi “tư vấn” về các gói đầu tư. Việc lãi suất được chào chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với mặt bằng thị trường khiến lời mời gọi trở nên đáng tin.

Người gọi điện hướng dẫn nạn nhân mở tài khoản Wise thật, nhưng được giới thiệu sai lệch là tài khoản tiết kiệm. Để củng cố vỏ bọc, nạn nhân còn nhận được thư từ mang logo và địa chỉ trụ sở thật của Wise.

Quảng cáo giả mạo trong vụ lừa đảo

Ông Martin Richardson, thuộc National Fraud Helpline – một hãng luật chuyên xử lý các vụ đòi lại tiền từ lừa đảo, mô tả đây là “một trong những chiêu lừa đảo tinh vi và thuyết phục nhất mà chúng tôi từng chứng kiến”.

Ông cho biết: “Khi đã có thông tin của bạn, chúng lập tức nhận diện số điện thoại và yêu cầu bạn trả lời các câu hỏi xác thực. Địa chỉ email cũng rất đáng tin, nhưng chính những kẻ lừa đảo nói tiếng Anh trôi chảy đã tạo ra mức độ thuyết phục cao.”

“Chúng tôi cho rằng khi giúp nạn nhân lập tài khoản Wise thật, kẻ gian đã cài đặt xác thực hai lớp và lưu thông tin thẻ ảo vào điện thoại của chúng. Sau đó, dùng dữ liệu này để thiết lập Apple Pay, rồi chuyển toàn bộ số tiền trong ‘tài khoản tiết kiệm’ sang các tài khoản Wise do chúng kiểm soát.”

Theo Richardson, những kẻ lừa đảo đã chi mạnh cho quảng cáo trên mạng xã hội, nên khả năng có nhiều nạn nhân là rất lớn.

Trong vụ việc này, quảng cáo giả mạo đưa ra mức lãi 5,55%/năm cho tài khoản tiết kiệm dễ rút, hoặc 5,85%/năm nếu không rút trong 12 tháng.

Quảng cáo và toàn bộ thư từ sau đó đều sử dụng logo Wise và địa chỉ trụ sở chính xác. Tuy nhiên, Wise khẳng định: dịch vụ của họ không cung cấp sản phẩm tiết kiệm kiểu này và khách hàng chỉ có thể để số dư trong quỹ sinh lãi chứ không phải tài khoản tiết kiệm cố định.

Wise cho biết: “Chúng tôi nhận thức rõ các vụ lừa đảo lợi dụng thương hiệu của các công ty tài chính để khiến người dùng tin rằng họ đang gửi hoặc đầu tư tiền vào Wise. Mỗi khi phát hiện nỗ lực giả mạo, kể cả trên mạng xã hội, chúng tôi đều nhanh chóng yêu cầu gỡ bỏ nội dung.”

Nhìn chung, đây là dạng lừa đảo chuyển tiền được ủy quyền (APP fraud) – nạn nhân tự nguyện chuyển tiền vào tài khoản do bị đánh lừa. Nếu tiền được gửi tới một tài khoản tại Anh, nạn nhân về lý thuyết có thể yêu cầu ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán hoàn trả, nhờ các quy định bắt buộc được áp dụng từ năm ngoái.

Richardson cho biết, hãng luật của ông đã giúp hai nạn nhân lấy lại hơn 20.000 bảng Anh mỗi người từ các vụ lừa đảo dạng này.

Theo The Guardian﻿