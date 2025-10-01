Băn khoăn của người có nhà Hà Nội, tiết kiệm 2 tỷ, lương 50 triệu

Có nhà, có tiền tiết kiệm, có thu nhập cao. Nghe qua những gạch đầu dòng này, chắc hẳn nhiều người sẽ chợt thốt lên trong vô thức: Yên tâm quá rồi có gì mà lo nữa?

Tuy nhiên, ổn định tài chính cũng chỉ là 1 trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Không phải lúc nào có nhà, có tiền là cũng không phải lo nghĩ gì. Tâm sự của một chàng trai còn độc thân trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy.

Có nhà, có tiền nhưng cô đơn

Chia sẻ về tình trạng hiện tại, chàng trai này cho biết bản thân hiện không có nợ, đã có chung cư ở Hà Nội cùng 2 tỷ đồng tiền tiết kiệm. Thu nhập hàng tháng cũng khá tốt, khoảng 45-50 triệu/tháng. Tuy nhiên, điều khiến anh buồn lòng chính là trạng thái “chỉ đi làm rồi về nhà” của mình, không có người yêu, cũng chẳng có thú vui gì, kể cả tiêu tiền.

Ảnh minh họa

“Công việc bận nên em chỉ loanh quanh đi làm rồi về nhà, ít khi đi chơi nên cũng chẳng có người yêu. Dạo gần đây, bạn bè khuyên em nên mua ô tô, thỉnh thoảng tự lái xe đi chơi xa coi như hưởng thành quả lao động, với có xe thì cũng dễ có người yêu hơn.

Tính em trước giờ cũng tiết kiệm, không tiêu xài hoang phí vào những thứ không cần thiết, nhưng cái gì em đã mua là em sẽ mua đồ tốt để dùng được lâu dài, nên em cũng đang tính nếu mua ô tô, em sẽ mua 1 chiếc tốt nhất trong khả năng, để sau này phục vụ gia đình. Vậy em nhờ anh chị tư vấn giúp em có nên bỏ ra khoảng 1 tỷ để mua xe không ạ?”- Chàng trai viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, có người đồng tình, ủng hộ anh mua ô tô, dù sao mua xe mà không cần nợ, nhà đã có, thu nhập còn tốt thì cũng chẳng lo không nuôi nổi xe. Nhưng bên cạnh đó, cũng có người phản đối, cho rằng ô tô là tiêu sản, nhu cầu đi lại không nhiều, thà gom tiền mua mảnh đất hoặc mua thêm căn nhà thì tốt hơn.

“Xe cộ là tiêu sản, mua để thi thoảng đi chơi xa thì phí, còn tốn tiền gửi xe nữa, ở chung cư Hà Nội thì rẻ cũng 1,5 - 1,8 triệu/slot gửi o tô. Mà mua để dễ có người yêu thì lại càng hoang đường hơn, nói chung nhu cầu ít, lại không tạo ra thêm dòng tiền thì tốt nhất không nên mua. Tiền đó để dành mua mảnh đất, hoặc gom cả 2 tỷ cộng thêm vay ngân hàng, mua thêm căn chung cư cho thuê, tiền cho thuê để trả nợ ngân hàng thì vài năm nữa có thêm tài sản. Mình thấy vậy hợp lý hơn” - Một người phân tích.

“Với điều kiện của bạn thì mua ô tô đơn giản chứ có gì phải nghĩ đâu. Tiền nuôi xe vẫn trong khả năng của bạn thôi, còn tùy vào đi nhiều hay đi ít chứ loanh quanh nội thành thì chắc 6 triệu/tháng cả tiền xăng cả tiền bảo dưỡng” - Một người ủng hộ.

“Ngân sách 1 tỷ thì khối lựa chọn, quan trọng là bạn thích dòng nào, kiểu dáng thế nào thôi chứ nếu chỉ để có chiếc ô tô che mưa che nắng thì tầm 600-700 triệu là cũng ok rồi” - Một người chia sẻ.

3 điều cần tính toán kỹ trước khi mua ô tô

Có ô tô, việc đi lại đúng là tiện hơn, đỡ phải dầm mưa dãi nắng. Dẫu vậy, bạn vẫn cần cân nhắc 3 điều dưới đây trước khi đưa ra quyết định mua xe.

1 - Tính toán rõ ràng chi phí nuôi xe

Có tiền mua xe là một chuyện, có tiền nuôi xe hay không lại là chuyện khác. Câu hỏi quan trọng mà bạn phải trả lời trong trường hợp này: Chi phí nuôi xe (bao gồm tiền thuê chỗ để xe, xăng xe, chi phí đăng kiểm, bảo dưỡng định kỳ, phí bảo hiểm) tính theo tháng sẽ khoảng bao nhiêu tiền?

Ảnh minh họa

Đặc biệt, chi phí nuôi xe liệu có ảnh hưởng tới các khoản chi tiêu cơ bản, khoản tiết kiệm/đầu tư khác của gia đình hay không?

2 - Tính toán kỹ phương án vay tiền mua ô tô

Nếu phải vay tiền mua ô tô, số tiền phải trả hàng tháng không nên vượt quá 36% thu nhập, để đảm bảo việc trả nợ mua xe không ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình.

Có thể bạn chưa biết: Dù là nợ vay mua nhà, mua xe, hay nợ thẻ tín dụng, tổng các khoản nợ mà bạn phải trả hàng tháng, tối đa, chỉ nên chiếm 36% tổng thu nhập. Nhớ mốc này để cân đối, tính toán trước khi đưa ra quyết định vay nợ.

Lời khuyên "tổng số nợ không được vượt quá 36% thu nhập" chính là 1 phần của Quy tắc 28/36. Theo quy tắc này: Bạn chỉ nên dành tối đa 28% tổng thu nhập hàng tháng của mình cho khoản vay mua nhà, và tối đa 36% thu nhập cho toàn bộ các khoản vay khác.

3 - Tìm kiếm các phương án thay thế

Hay nói cách khác là nếu không móc tiền túi ra mua ô tô, thì những lúc cần di chuyển bằng ô tô, có dễ thuê taxi/đặt xe công nghệ hay không?

Nếu sinh sống ở những thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, việc đặt xe công nghệ rất đơn giản, điều này ai cũng biết. Nhưng nếu ở những tỉnh nhỏ, chưa có dịch vụ đặt xe công nghệ, thì liệu thuê taxi có dễ không? Gọi một cái là có xe ngay hay phải đặt trước?

Tất cả những câu hỏi này, chỉ có bạn mới trả lời được, vì còn phụ thuộc vào nhu cầu và địa điểm sống. Cuối cùng, lựa chọn hay quyết định nào cũng đều có ưu - nhược điểm. Mua ô tô cũng không phải là ngoại lệ. Cách duy nhất để không phải hối hận sau khi mua ô tô chính là cân nhắc thật kỹ.