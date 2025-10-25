Lãi suất tăng, có 700 triệu đồng gửi kỳ hạn nào lãi cao nhất?

Ngày 25-10, khoản tiền gửi 700 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng của anh Cao Minh (ngụ TP HCM) tới hạn tất toán. Kỳ gửi trước, lãi suất cho khoản tiền anh gửi là 5,7%/tháng tại một ngân hàng số.

"Thấy ngân hàng thông báo nếu gửi tiếp, tôi sẽ hưởng lãi suất 6,1%/năm bao gồm khoản lãi suất 0,2 điểm % với khách hàng thân thiết. Tính ra, 700 triệu đồng gửi trong 6 tháng, tiền lãi sẽ hơn 21,3 triệu đồng. Tôi định vay thêm ngân hàng để mua căn hộ chung cư giá khoảng 2,5-3 tỉ đồng, nhưng không có nhiều sự lựa chọn nên vẫn quyết định gửi tiết kiệm" – anh Minh giải thích.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, mức lãi suất khoảng 6%/năm với các khoản tiền gửi 6 tháng cao nhất ở thời điểm hiện tại, do một vài ngân hàng số áp dụng. Tại nhiều ngân hàng thương mại, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất dao động 4-5,5%/năm.

Cụ thể, tại các ngân hàng thương mại nhà nước như BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng từ 2,9 – 3,5%/năm.

Nhóm ngân hàng thương mại quy mô lớn như VPBank, Techcombank, MB, ACB tính lãi suất gửi 6 tháng từ 3,5 – 4,8%/năm.

Với các ngân hàng thương mại khác như VIB, TPBank, SHB, SeABank, Sacombank, Nam A Bank, lãi suất cùng kỳ hạn từ 4,2 - 4,7%/năm.

Cùng kỳ hạn 6 tháng, các ngân hàng đang huy động lãi suất trên 5%/năm là BVBank, Vietbank, PGBank, NCB, Kienlongbank, BacABank, ABBANK.

Lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn 6 tháng tại một số ngân hàng. Đồ họa AI

Theo thống kê của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, lãi suất huy động tại một số ngân hàng tăng nhẹ gần đây. Lãi suất huy động bình quân tại các kỳ hạn 2-36 tháng tăng khoảng 0,2 - 1,06 điểm % so với vài tuần trước.

Tính tới cuối tháng 9, tín dụng tăng 13,4% so với đầu năm, trong khi huy động vốn của các ngân hàng mới chỉ tăng khoảng 9,7%. Lãi suất huy động tại một số ngân hàng có dấu hiệu tăng nhẹ từ cuối tháng 9 và được dự báo có thể tiếp tục nhích lên vào cuối năm.

Tiền gửi vào ngân hàng mức kỷ lục

Lãi suất huy động nhích lên gần đây giúp tiền gửi tiếp tục chảy vào hệ thống ngân hàng. Số liệu của Ngân hàng Nhà nước vừa công bố cho thấy tính tới cuối tháng 7-2025, tiền gửi của dân cư tại hệ thống ngân hàng đạt trên 7,748 triệu tỉ đồng, tăng gần 9,7% so với đầu năm.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, tiền gửi dân cư có sự tăng trưởng đều đặn và con số hơn 7,748 triệu tỉ đồng là mức kỷ lục. Riêng trong tháng 7, tiền gửi cư dân đã tăng thêm trên 54.000 tỉ đồng.

"Điều này phản ánh xu hướng người dân tiếp tục ưu tiên kênh tiết kiệm an toàn, dù lãi suất tiền gửi phổ biến chỉ ở mức dưới 6%/năm. So với cùng kỳ các năm trước, đây là mức tăng cao nhất, cho thấy niềm tin vào hệ thống ngân hàng vẫn được duy trì trong bối cảnh các kênh đầu tư khác dù sôi động trở lại nhưng chưa đủ sức hút để cạnh tranh dòng vốn nhàn rỗi" – đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhìn nhận.

Số liệu công bố mới nhất của Ngân hàng Nhà nước đến tháng 7-2025



