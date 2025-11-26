Lãi suất tiếp tục ổn định để hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh dịp cuối năm

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, huy động vốn tăng cao, giúp các tổ chức tín dụng (TCTD) tiết giảm chi phí, tạo điều kiện giữ vững lãi suất cho vay, để hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ, đặc biệt trong dịp cuối năm

Ở góc độ thị trường, xét trong mối quan hệ cung – cầu về vốn, khi nhu cầu tín dụng tăng sẽ kéo theo nhu cầu vốn huy động tăng, từ đó tác động trực tiếp đến lãi suất cũng như quá trình khai thác và sử dụng vốn của các ngân hàng thương mại (NHTM). Tuy nhiên, với mục tiêu chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025, cùng với thực tế nguồn vốn huy động tại các TCTD tiếp tục tăng trưởng, lãi suất được kỳ vọng sẽ duy trì ổn định để tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ phát triển. Đặc biệt, sự ổn định này càng có ý nghĩa trong giai đoạn cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

Ảnh minh họa

Trong bối cảnh hiện nay, việc giữ ổn định lãi suất được củng cố dựa trên 3 yếu tố chính, gồm:

Thứ nhất, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát (10 tháng đầu năm chỉ số CPI tăng 3,27% so với cùng kỳ; lạm phát cơ bản tăng 3,2%), các yếu tố tỷ giá, lãi suất tiếp tục diễn biến theo định hướng điều hành của NHTW và bảo đảm môi trường kinh doanh thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thứ hai, yếu tố bản chất và tạo điều kiện thuận lợi cho các TCTD tiết giảm chi phí và giữ ổn định lãi suất (cả huy động và cho vay), đó là chất lượng dịch vụ huy động vốn, dịch vụ thanh toán ngày càng cao. Trong đó cơ cấu nguồn vốn huy động thay đổi theo hướng tỷ trọng tiền gửi thanh toán tăng. Tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng nai, tiền gửi thanh toán 10 tháng đầu tăng trên 9% (cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nguồn vốn huy động trên địa bàn).

Diễn biến này không chỉ phản ánh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt phát triển, mà còn mang lại hiệu quả trong quá trình khai thác và sử dụng vốn của các NHTM, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng (TCTD) giữ ổn định lãi suất cho vay, nhờ kiểm soát được chi phí lãi suất tiền gửi, tiết giảm chi phí đầu vào để giảm lãi suất cho vay bền vững.

Thứ ba, hoạt động ngân hàng tiếp tục ổn định, tăng trưởng và đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho doanh nghiệp và nền kinh tế theo định hướng đề ra. Riêng tại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng nai, tổng huy động vốn của các TCTD, đến cuối tháng 10/2025 đạt 5.485,3 nghìn tỷ, tăng 8,9% so với cuối năm; cơ cấu nguồn vốn hợp lý và duy trì tốc độ tăng trưởng trong những tháng gần đây (tháng 8/2025 tăng 0,76%; tháng 9/2025 tăng 1,4% và tháng 10/2025 tăng 0,26%) đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho doanh nghiệp mở rộng và tăng trưởng sản xuất kinh doanh dịp cuối năm.

Dịch vụ ngân hàng chất lượng, quản trị nguồn vốn tốt, góp phần quan trọng vào thu hút nguồn tiền gửi từ các tổ chức kinh tế và dân cư với chi phí tốt nhất và ổn định lãi suất. Song việc hấp thụ vốn từ nền kinh tế, cùng yếu tố tăng trưởng kinh tế và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp – sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng và tác động tích cực đến hiệu quả sử dụng vốn và mở rộng tăng trưởng tín dụng của các TCTD, cũng như phát huy vai trò, hiệu quả chính sách tiền tệ tín dụng của NHTW, đặc biệt là chính sách lãi suất: đảm bảo vừa góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, vừa góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.