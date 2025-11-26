Làn sóng cắt giảm nhân viên ngân hàng lan rộng

Cắt giảm ngày càng gắt

Theo báo cáo tài chính quý III, nhiều ngân hàng cắt giảm mạnh nhân sự. Làn sóng cắt giảm nhân sự không chỉ diễn ra ở nhóm nhỏ mà lan rộng ra toàn ngành ngân hàng. Cụ thể, LPBank là ngân hàng cắt giảm nhân sự mạnh tay nhất. Với 9.416 nhân sự tại thời điểm 30/9, số lượng cán bộ nhân viên LPBank đã giảm 1.773 người trong vòng 9 tháng. Trong khi cùng kỳ năm ngoái, LPBank tăng 562 nhân viên.

Nhân sự ngân hàng bị cắt giảm hàng loạt.

VIB và Sacombank cũng có mức sụt giảm trên 1.000 nhân sự trong 9 tháng đầu năm. Trong đó, Sacombank giảm 1.354 người, còn 16.734 nhân viên. VIB cũng giảm 1.096 người xuống còn 10.640 người.

Ngoài nhóm nhà băng trên, nhiều ngân hàng lớn khác cũng ghi nhận xu hướng giảm số lượng nhân viên, quy mô cắt giảm phổ biến dao động trong khoảng vài trăm người.

Trong đó, ABBank giảm 589 người, Vietcombank giảm 492 người, HDBank giảm 488 vị trí, KienlongBank giảm 447 nhân viên, ACB giảm 268 người, SeABank cắt giảm 226 người, TPBank giảm 221 nhân viên, Eximbank cắt giảm 203 vị trí.

Một số ngân hàng cắt giảm lượng nhân viên dưới 100 người trong 9 tháng năm 2025 như: OCB cắt giảm 95 người, PGBank giảm 49 vị trí, Saigonbank cắt giảm 19 người, MSB giảm 7 nhân viên.

Vì sao cắt giảm nhân sự?

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi - nhấn mạnh, việc cắt giảm nhân sự ngân hàng không phải dấu hiệu suy giảm mà là bước chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Theo ông Huy, từ nay đến cuối năm, các ngân hàng sẽ điều chỉnh cơ cấu nhân sự để nâng cao năng suất, đáp ứng chuẩn quản trị rủi ro ngày càng khắt khe và thích ứng với mô hình ngân hàng số đang tăng tốc. Cắt giảm không phải mục tiêu, mà là nâng chuẩn mới, giúp bộ máy vận hành hiệu quả hơn.

Song song với tối ưu hóa nhân sự, ngân hàng vẫn tăng cường tuyển dụng, đặc biệt là ở khối kinh doanh và các mảng số hóa. Ưu tiên được đặt vào nhân sự trẻ, linh hoạt, am hiểu công nghệ, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI ), ChatGPT và các nền tảng số để nâng cao năng suất, cùng tư duy kinh doanh trên hệ sinh thái số. Thực tế cho thấy, số hóa không triệt tiêu công việc mà tạo ra các vai trò mới có giá trị cao hơn.

Các công cụ số như phần mềm robot tự động xử lý công việc tự động trên máy tính, quy trình điện tử, phân tích dữ liệu, định danh điện tử, tự động hoá kinh doanh số… giúp tự động hóa công việc lặp lại , giảm sai sót, rút ngắn thời gian xử lý và tăng năng suất toàn hệ thống. Nhân viên nhờ đó có thể tập trung vào tư vấn, chăm sóc khách hàng và phát triển kinh doanh, đồng thời được đào tạo kỹ năng mới và thử sức ở các vai trò chiến lược. Ngân hàng không loại bỏ con người - ngân hàng nâng cấp con người.

Ông Huy cho rằng, quá trình thanh lọc nhân sự cũng hướng đến mục tiêu giữ người có tinh thần học hỏi, am hiểu công nghệ, tư duy dữ liệu, kỹ năng đa kênh và khả năng thích ứng với môi trường số. Những ai không thể hoặc không muốn thay đổi mới bị luân chuyển nội bộ, cắt giảm là giải pháp cuối cùng, thực hiện một cách hạn chế và có chủ đích.

Về dài hạn, ngành ngân hàng Việt Nam còn dư địa tăng trưởng khổng lồ. Khi kinh tế dự báo tăng trưởng cao và Việt Nam hướng tới trở thành trung tâm tài chính quốc tế, nhu cầu nhân lực chất lượng cao chắc chắn tăng nhanh, đặc biệt, những người có tư duy thực chiến và khả năng vận hành mô hình tài chính - ngân hàng theo chuẩn quốc tế.

"Ngành ngân hàng Việt Nam đang tái cấu trúc để mạnh hơn, không phải thu hẹp. Số hóa tạo ra nhu cầu nhân sự mới, ngân hàng tăng cường tuyển dụng các vị trí số và khối kinh doanh, tự động hóa giúp nhân viên nâng tầm giá trị. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để ngành bứt phá trong giai đoạn tăng trưởng mới", ông Huy nói.

Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III vừa qua, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước - cho biết từ năm 2022 đến nay, ngành ngân hàng đã nỗ lực giảm chi phí vận hành thông qua nhiều giải pháp như sắp xếp lại bộ máy, tự động hóa quy trình giao dịch và mở rộng các dịch vụ trực tuyến. Xu hướng cắt giảm nhân sự đang diễn ra song song với quá trình tái cấu trúc và ứng dụng công nghệ trong hệ thống ngân hàng.