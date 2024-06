Lãi suất tiết kiệm 12 tháng có thể tăng 0,7 - 1%/năm trong nửa cuối năm 2024

Ảnh minh họa

Công ty chứng khoán MB (MBS) vừa công bố báo cáo thị trường tiền tệ tháng 5 với nhiều nhận định đáng chú ý về lãi suất và tỷ giá.

Theo MBS, từ đầu tháng 5, các ngân hàng thương mại (NHTM) vừa và nhỏ tiên phong cho việc tăng lãi suất huy động, tiếp theo là đến các NHTM lớn. Tính đến ngày 21/5, trong số các ngân hàng được MBS theo dõi, lãi suất huy động 12 tháng trung bình của các NHTM vừa và nhỏ tăng 0,3% so với tháng trước trong khi các NHTM lớn tăng 0,1%. Các ngân hàng quốc doanh hiện tại vẫn chưa tăng lãi suất huy động chính thức trên website, nhưng được dự báo cũng không nằm ngoài xu thế này.

MBS cho rằng cho cầu tín dụng sẽ tiếp tục xu hướng tăng lên mạnh hơn từ giữa năm 2024 khi sản xuất và đầu tư tăng tốc mạnh hơn trong những tháng cuối năm.

Theo đó, MBS dự báo lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các NHTM lớn sẽ có thể nhích thêm 0,7 – 1 điểm %, quay về mức 5,3%-5,6% trong nửa sau năm 2024. Tuy nhiên nhóm phân tích cho rằng lãi suất đầu ra sẽ vẫn duy trì ở mặt bằng hiện tại trong bối cảnh các cơ quan quản lý và NHTM nỗ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn.

Về tỷ giá, những biện pháp hỗ trợ của NHNN đã làm giảm áp lực lên tỷ giá NHNN đã thực hiện các biện pháp ổn định tỷ giá như bán ngoại tệ nhưng đồng thời đẩy lãi suất liên ngân hàng tăng trong thời gian gần đây do cung tiền đã bị rút bớt và khiến thanh khoản thắt chặt hơn trong hệ thống.

Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng giữ vững ở mức 25.457 trong tháng 5, tăng 4,.4% từ đầu năm. Tỷ giá trên thị trường tự do là 25.790 VND/USD, trong khi tỷ giá trung tâm là 24.261 VND/USD, tăng lần lượt 4,2% và 1,7% so với đầu năm 2024. Xu hướng giảm của VND vẫn khá tương đồng so với các đồng tiền khác trong khu vực, ví dụ như baht Thái (-6,9% từ đầu năm), Malaysia ringgit (-2,4%), Nhân dân tệ (- 2,3%), và yen Nhật (-10,5%).

MBS cho rằng tỷ giá sẽ dao động trong khoảng 25.100 – 25.300 VND/USD trong tháng 6 và tháng 7 dưới những yếu tố tích cực sau. Cụ thể, những yếu tố vĩ mô tích cực sẽ hỗ trợ tỷ giá như thặng dư thương mại tích cực khi lũy kế 5 thàn đầu năm 2024 đạt 8 tỷ USD, dòng vốn FDI thực hiện 5 tháng ước đạt 8,2 tỷ USD (+7,8% svck), và du lịch phục hồi mạnh mẽ khi 5T2024 tăng 64,9%

"Sự ổn định của môi trường vĩ mô nhiều khả năng sẽ được duy trì và cải thiện hơn nữa sẽ là cơ sở để ổn định tỷ giá trong năm 2024", MBS đánh giá.