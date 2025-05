Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 5/2025: Lãi suất cho vay giảm, lãi suất tiền gửi cao nhất là 4,7%/năm

Lãi suất huy động Vietcombank dành cho khách hàng cá nhân tháng 05/2025

Đầu tháng 5/2025, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) áp dụng biểu lãi suất huy động tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân dao động trong khoảng 0,2 - 4,7%/năm.

Cụ thể, các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 7 - 14 ngày áp dụng lãi suất 0,2%/năm;

Các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 2 tháng được hưởng lãi suất 1,6%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 1,9%/năm; kỳ hạn 6 và 9 tháng có cùng mức lãi suất 2,9%/năm; tiền gửi kỳ hạn 12 tháng đang được Vietcombank huy động với lãi suất 4,6%/năm.

Mức lãi suất tiền gửi cao nhất đang được Vietcombank áp dụng cho khách hàng cá nhân là 4,7%/năm, dành cho các kỳ hạn gửi 24 - 60 tháng.

Biểu lãi suất huy động tiền gửi Vietcombank dành cho khách hàng cá nhân tháng 05/2025

Kỳ hạn Lãi suất Không kỳ hạn 0,10% 7 ngày 0,20% 14 ngày 0,20% 1 tháng 1,60% 2 tháng 1,60% 3 tháng 1,90% 6 tháng 2,90% 9 tháng 2,90% 12 tháng 4,60% 24 tháng 4,70% 36 tháng 4,70% 48 tháng 4,70% 60 tháng 4,70%

Nguồn: Vietcombank

Ngoài hình thức gửi tiền tại quầy, Vietcombank cũng đang triển khai hình thức gửi tiền trực tuyến nhằm đem lại sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Với hình thức này, Vietcombank áp dụng cùng biểu lãi suất so với tiền gửi thông thường tại quầy và dao động trong khoảng 0,2 - 4,7%/năm.

Biểu lãi suất huy động tiền gửi online Vietcombank tháng 05/2025

Kỳ hạn Lãi suất 14 ngày 0,20% 1 tháng 1,60% 3 tháng 1,90% 6 tháng 2,90% 9 tháng 2,90% 12 tháng 4,60% 24 tháng 4,70%

Nguồn: Vietcombank

Lãi suất huy động Vietcombank dành cho khách hàng doanh nghiệp tháng 5/2025

Đầu tháng 05/2025, lãi suất huy động Vietcombank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp nằm trong khoảng 1,5 - 4,2%/năm .

Cụ thể, tiền gửi kỳ hạn 1 - 2 tháng được hưởng lãi suất là 1,5%/năm; lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng là 1,8%/năm; tiền gửi kỳ hạn 6 và 9 tháng có lãi suất là 2,8%/năm; tiền gửi kỳ hạn 12 tháng được niêm yết lãi suất 4,1%/năm;

Các kỳ hạn gửi 24 – 60 tháng của khách hàng doanh nghiệp được Vietcombank áp dụng lãi suất huy động 4,2%/năm.

Mức lãi suất dành cho tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng tổ chức tại Vietcombank hiện là 0,2%/năm.

Biểu lãi suất huy động tiền gửi Vietcombank dành cho khách hàng doanh nghiệp tháng 5/2025

Kỳ hạn Lãi suất Không kỳ hạn 0,2% 1 tháng 1,5% 2 tháng 1,5% 3 tháng 1,8% 6 tháng 2,8% 9 tháng 2,8% 12 tháng 4,1% 24 tháng 4,2% 36 tháng 4,2% 48 tháng 4,2% 60 tháng 4,2%

Nguồn: Vietcombank

Lưu ý rằng các mức lãi suất trên mang ý nghĩa tham khảo và có thể thay đổi theo thời gian cũng như theo từng điều kiện thị trường. Khách hàng nên liên hệ trực tiếp với phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank gần nhất để biết thông tin chi tiết.

Lãi suất cho vay Vietcombank

Vietcombank mới đây đã công bố lãi suất bình quân trong tháng 03/2025. Cụ thể, lãi suất cho vay bình quân là 5,6%/năm, giảm 0,1 điểm % so với kỳ trước đó; chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân là 2,8%/năm, giảm 0,1 điểm % so với kỳ trước đó và chênh lệch lãi suất sau khi trừ các chi phí liên quan hoạt động huy động vốn, sử dụng vốn là 1,2%/năm, giảm 0,1 điểm % so với kỳ trước đó.

Vietcombank lưu ý, đây là lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng, không phải là lãi suất áp dụng đối với từng khoản vay cụ thể. Khách hàng có thể liên hệ Chi nhánh hoặc Phòng Giao dịch gần nhất để được tư vấn và biết thêm thông tin chi tiết về các chương trình tín dụng, chương trình ưu đãi của Vietcombank.