Lãi vay giảm, người mua nhà “dễ thở’’ hơn

Cách đây vài tháng, không ít người mua nhà “đứng ngồi không yên” bởi mức lãi suất cho vay mua bất động sản tăng mạnh, lên tới 13-14%/năm. Áp lực trả lãi cao cũng khiến nhiều người mua nhà chật vật, ngân hàng đối mặt với nguy cơ nợ xấu tăng nhanh.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ và ngành ngân hàng chủ động thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều chương trình, chính sách, giải pháp nhằm hạ lãi suất cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, đáp ứng nhu cầu mua nhà ở, tiêu dùng chính đáng.

Khảo sát biểu lãi suất của các ngân hàng, trong tháng 9/2023, suất vay ngân hàng cho các khoản vay hiện hữu đã giảm khoảng 1% so với hồi đầu năm. Với các khoản vay mới, khách hàng được áp dụng lãi suất ưu đãi 6.5 - 8%/năm trong thời gian đầu, lãi suất thả nổi sau đó sẽ dao động từ 9,5 - 13%/năm tùy từng ngân hàng.

Hơn 30 năm có mặt và đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp tại Việt Nam, ngân hàng UOB Việt Nam luôn cam kết mang đến các giải pháp tài chính toàn diện với đa dạng sản phẩm, quy trình đơn giản, nhanh chóng, lãi suất cạnh tranh… giúp khách hàng đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Hiện nay, Ngân hàng UOB Việt Nam duy trì mức lãi suất vay mua nhà, mua bất động sản hấp dẫn chỉ từ 6,5%/năm cho 3 tháng đầu (thuộc nhóm thấp nhất thị trường). Đồng thời, khách hàng được vay lên đến 30 năm, tới 80% giá trị tài sản, góp phần đáp ứng đa dạng nhu cầu vay mua nhà ở của khách hàng.

Đặc biệt, gói vay UOB HomeStar là một cải tiến tài chính thông minh của UOB Việt Nam. Đây là sản phẩm kết hợp của gói vay mua nhà với tài khoản thanh toán, giúp khách hàng tận dụng nguồn tiền tiết kiệm của mình để giảm tiền lãi vay phải trả và sớm sở hữu ngôi nhà mơ ước. Cụ thể, tiền lãi vay được tính dựa trên số dư thuần giữa số dư tài khoản vay và số dư tài khoản thanh toán; khi tiền tích lũy hàng tháng trong tài khoản thanh toán tăng lên, thì mức vốn vay chịu lãi sẽ giảm xuống. Khách hàng có thể hưởng mức lãi suất 0% cho tối đa 50% vốn vay.

Ngoài ra, Ngân hàng UOB Việt Nam còn triển khai chương trình Home Plus dành riêng cho các khách hàng đã vay mua nhà ở UOB, mang đến ưu đãi đặc biệt từ các đối tác nội thất, điện máy, điện gia dụng…, giúp khách hàng trang hoàng tổ ấm, tận hưởng cuộc sống tiện nghi.

Các thủ tục đăng ký vay mua nhà tại Ngân hàng UOB Việt Nam cũng được thực hiện nhanh chóng, đơn giản để tiết kiệm thời gian, công sức cho khách hàng. Các chuyên viên cho vay mua nhà sẽ tư vấn tường tận, giúp khách quyết định đăng ký khoản vay nào là hợp lý nhất cho khả năng thanh toán của mình, cũng như hiểu rõ các điều khoản của khoản vay.

Dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm 2023, nên vợ chồng chị Đặng Thu Ngân (TP. Thủ Đức, TP.HCM) lên kế hoạch mua nhà song song với kế hoạch tổ chức đám cưới. Nếu như thời gian trước, hi vọng "an cư lập nghiệp" của vợ chồng chị Ngân còn xa vời do lãi suất vay ngân hàng neo ở mức cao, thì nay vợ chồng chị có thể dễ dàng thực hiện kế hoạch đã định .

"Lãi suất cho vay của ngân hàng đã giảm bình quân 2%/năm so với hồi đầu năm. Đây là tín hiệu mừng cho những người mua nhà trong giai đoạn này. Hiện tại, số tiền chúng tôi cần vay mua nhà chiếm khoảng 50% giá trị căn nhà và đang tham khảo gói vay tại UOB Việt Nam để hưởng các ưu đãi đi kèm. Nếu vay để mua với mức lãi suất như UOB công bố thì tôi nghĩ chúng tôi có thể dồn tiền và trả được trong khoảng 5 năm" - chị Ngân chia sẻ.

Hoài Anh (Nhân viên văn phòng, tại Quận 4, TP.HCM) vừa vay hơn 1 tỷ để mua căn hộ tại Quận 7 cho biết cực kỳ thích gói vay UOB HomeStar của Ngân UOB vì cách tính lãi thông minh của gói vay này.

“Với gói vay UOB HomeStar, áp lực trả lãi vay mua nhà của mình là không lớn nhờ lãi suất ưu đãi và thời hạn vay dài. Bên cạnh đó, với cách tính lãi dựa trên số dư tài khoản thanh toán của UOB HomeStar cũng giúp mình có thêm động lực để tiết kiệm và chi tiêu thông minh hơn nhằm tối ưu hiệu quả các nguồn tài chính”, Hoài Anh cho biết.

Theo các chuyên gia tài chính cá nhân, với bối cảnh vĩ mô hiện tại và chủ trương giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất cho vay nói chung và cho vay lĩnh vực bất động sản nói riêng có thể sẽ tiếp tục giảm. Trong khi đó, thị trường bất động sản vẫn còn không ít khó khăn nên giá nhà chưa thể sớm tăng trở lại. Vì vậy, cuối năm 2023 là thời điểm nhà đầu tư có thể cân nhắc sử dụng khoản vay nếu có dự định mua nhà để ở, cho thuê dài hạn với các gói vay nên có lãi suất dưới 9%/năm.