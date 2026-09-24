Lâm Đồng chấp thuận CII lập đề xuất tuyến đường ven biển 20.000 tỷ đồng: Dài 34 km, nối Hồ Tràm - Phan Thiết

Một góc đường ven biển nam Lâm Đồng. (Ảnh: Khải An).

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chấp thuận chủ trương cho liên danh Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) - Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (CII PPP) - Công ty CP Xây dựng Hạ tầng IMIC lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện các tuyến đường cảnh quan ven biển phía Nam tỉnh theo phương thức PPP.

Theo văn bản ngày 23/9, liên danh có 4 tháng để hoàn thiện và nộp hồ sơ đề xuất dự án cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2.

Ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám đốc CII đại diện Liên danh tại buổi làm việc với Tỉnh Lâm Đồng về dự án

Trước đó, ngày 21/8, liên danh CII - CII PPP - IMIC đã báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng về phương án nghiên cứu dự án. Theo đề xuất sơ bộ, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 34 km, quy mô 6-8 làn xe, vận tốc thiết kế 60-80 km/h và tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng.

Tuyến gồm hai đoạn. Đoạn đầu dài khoảng 18 km, từ điểm kết nối đường Lý Thái Tổ đến khu vực giáp ranh phường Phước Hội - xã Sơn Mỹ. Đoạn còn lại dài khoảng 16 km, kéo dài đến Quốc lộ 55, khu vực giáp ranh TP.HCM.

Hoàn thiện đoạn còn thiếu giữa Hồ Tràm và Phan Thiết

Ảnh: Báo Lâm Đồng

Theo nghiên cứu của liên danh, từ phía Hồ Tràm, tuyến đường ven biển đã và đang được đầu tư đến khu vực giáp Lâm Đồng. Ở chiều ngược lại, từ Phan Thiết, đường ven biển đã kết nối đến Mũi Kê Gà, trong khi đoạn từ Mũi Kê Gà đến nút giao Ngô Đức Tốn - Lý Thái Tổ cũng đang được đầu tư.

Khoảng 34 km được đề xuất vì vậy là phần kết nối còn thiếu, hướng tới hình thành hành lang giao thông ven biển liên tục TP.HCM - Hồ Tràm - phía Nam Lâm Đồng - Phan Thiết.

Theo phương án ban đầu, dự án được nghiên cứu theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT. Tổng vốn sơ bộ khoảng 20.000 tỷ đồng, trong đó liên danh dự kiến huy động khoảng 17.000 tỷ đồng vốn vay ngân hàng. Phương án cũng đề xuất khoảng 500 ha quỹ đất dọc tuyến để thanh toán cho dự án.

Một số đoạn tuyến còn có thể được nghiên cứu bố trí ra phía biển, kết hợp hình thành thêm không gian lấn biển. Hướng tuyến và phương án cụ thể sẽ được tiếp tục rà soát trong quá trình lập hồ sơ.

Theo kế hoạch sơ bộ do liên danh đưa ra trước đó, các thủ tục pháp lý dự kiến được thực hiện trong giai đoạn cuối năm 2026-2027, sau đó có thể khởi công từ đầu năm 2028 và thi công khoảng 24 tháng.

Trong văn bản mới, Lâm Đồng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 phối hợp với nhà đầu tư và các địa phương rà soát, hoàn chỉnh các quy hoạch liên quan. Liên danh tự chịu toàn bộ chi phí, rủi ro trong quá trình lập hồ sơ; ngân sách nhà nước không hoàn trả chi phí nếu dự án không được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.