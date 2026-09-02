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Lạm phát khu vực đồng Euro tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm

| | Tài chính quốc tế

Lạm phát hàng năm tại khu vực đồng euro (Eurozone) được dự báo tăng lên 3,3% trong tháng 8, mức cao nhất từ đầu năm đến nay, chủ yếu do giá năng lượng tăng mạnh.

Lạm phát khu vực đồng Euro tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm- Ảnh 1.

Lạm phát Eurozone bất ngờ tăng mạnh trước cuộc họp của ECB. Ảnh: Reuters

Theo ước tính sơ bộ do Eurostat công bố ngày 1-9, lạm phát Eurozone tăng từ mức 2,9% trong tháng 7 lên 3,3% trong tháng 8. Đây là tháng thứ hai liên tiếp lạm phát tăng, sau khi giảm xuống 2,8% trong tháng 6. Giá năng lượng là yếu tố chính thúc đẩy lạm phát. Lạm phát trong lĩnh vực này tăng vọt lên 14,3% trong tháng 8, so với 10,3% một tháng trước đó.

Trong khi đó, lạm phát dịch vụ giảm từ 3,3% xuống 3%; lạm phát hàng hóa công nghiệp phi năng lượng tăng từ 0,9% lên 1,2%. Giá thực phẩm, rượu và thuốc lá giữ nguyên mức tăng 1,2%. Đáng chú ý, lạm phát lõi, không bao gồm năng lượng, thực phẩm, rượu và thuốc lá, giảm nhẹ từ 2,5% xuống 2,4%.

Trong số các nền kinh tế lớn của Eurozone, Tây Ban Nha ghi nhận mức lạm phát cao nhất, lên tới 4,5%, tăng từ 3,9% trong tháng 7. Lạm phát tại Italy và Pháp lần lượt tăng lên 3,2% và 2,7%, trong khi Đức tăng nhẹ lên 2,9%.

Giới chuyên gia nhận định mức tăng lạm phát chung chủ yếu phản ánh cú hích từ giá năng lượng, trong khi lạm phát lõi vẫn tương đối thấp. Theo nhà kinh tế Bert Colijn của ING, diễn biến này có thể khiến khả năng ECB tăng lãi suất trong tháng 9 được chú ý hơn, dù mức lạm phát lõi giảm có thể làm gia tăng tranh luận về định hướng chính sách tiền tệ tiếp theo.

Các số liệu mới được công bố hơn một tuần trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 10-9.

Tổng hợp

Theo Kim Phượng

Hà Nội Mới

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