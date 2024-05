Lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt trong tháng 4, Fed thêm tự tin cắt giảm lãi suất?

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ hôm thứ Tư, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 4 tăng 0,3% so với tháng trước nhưng thấp hơn một chút so với ước tính 0,4% của Dow Jones và các nhà kinh tế do Wall Street Journal khảo sát.

So với cùng kỳ năm trước, CPI – thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tăng 3,4% đúng như kỳ vọng và giảm nhẹ so với mức 3,5% của tháng trước.

CPI lõi, không bao gồm giá lương thực và năng lượng, cũng tăng 0,3% so với tháng 3, đánh dấu mức tăng hàng tháng thấp nhất trong 4 tháng. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số này tăng 3,6% trong tháng 4, giảm từ mức 3,8% của tháng trước và đánh dấu mức tăng hàng năm thấp nhất kể từ tháng 4/2021. Tuy nhiên, cả hai chỉ số lạm phát này vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát hàng năm 2% của Fed.

CPI (đường xanh đậm) và CPI lõi (đường xanh đứt đoạn) của Mỹ trong tháng 1/2021-tháng 4/2024. Nguồn: Bộ Lao động Mỹ

Giá cả tăng trong tháng 4 chủ yếu là do giá nhà ở và năng lượng tăng. Chi phí nhà ở – vốn là vấn đề khiến các quan chức Fed đặc biệt lo ngại, đã tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 5,5% so với một năm trước. Cả hai đều ở mức cao khó chịu đối với Fed khi cơ quan này đang cố gắng kéo lạm phát tổng thể xuống mức 2%. Trong khi đó, giá năng lượng tăng 1,1% so với tháng 3 và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Còn giá thực phẩm không đổi so với tháng 3 và tăng 2,2% so với tháng 4/2023.

Lạm phát hạ nhiệt trong tháng 4 có thể mang lại cú hích cho Fed và cho phép các quan chức của cơ quan này giữ vững quan điểm lãi suất một cách thoải mái hơn trong cuộc họp vào tháng tới. Các quan chức Fed gần đây phát đi tín hiệu rằng tình trạng lạm phát dai dẳng có thể sẽ khiến ngân hàng trung ương tiếp tục trì hoãn cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Thị trường phản ứng tích cực sau khi báo cáo CPI được công bố, khi hợp đồng tương lai gắn với các chỉ số chứng khoán lớn tăng và lãi suất trái phiếu kho bạc giảm

Một số nhà kinh tế dự đoán Fed sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng vào tháng 7, trong khi các nhà giao dịch hợp đồng tương lai cho rằng đợt hạ lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 9.

Tham khảo: CNBC