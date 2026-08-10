Lạm phát Trung Quốc hạ nhiệt trong tháng 7

Giá tiêu dùng và giá xuất xưởng tại Trung Quốc cùng tăng chậm lại trong tháng 7, cho thấy tác động từ cú sốc giá dầu đang giảm dần, trong khi sức mua trong nước vẫn còn yếu.

Cảng tại khu vực Vịnh Lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Macao, miền Nam Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo số liệu Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 9-8, giá xuất xưởng của các nhà máy, đo bằng chỉ số giá sản xuất (PPI), tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức 4,1% của tháng 6. Đây là lần đầu đà tăng của PPI chậm lại kể từ tháng 3.

Giá xuất xưởng tại Trung Quốc bắt đầu tăng trở lại từ tháng 3, sau hơn ba năm suy giảm, khi xung đột tại Iran và việc eo biển Hormuz đóng cửa đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh. Tuy nhiên, giá dầu đã giảm đáng kể so với mức đỉnh hồi tháng 4, qua đó làm dịu áp lực chi phí đối với các nhà sản xuất Trung Quốc.

Những diễn biến mới quanh Hormuz cũng đang được thị trường theo dõi. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về tuyến hàng hải chiến lược này đang có tiến triển, trong khi Tehran cho biết hai bên đang tiến gần một thỏa thuận về hoạt động vận tải qua eo biển.

Ở thị trường tiêu dùng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái, bằng một nửa mức tăng của tháng 6 và là mức thấp nhất kể từ tháng 1. Lạm phát cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, cũng giảm từ 1% xuống 0,9%.

Việc áp lực giá nhanh chóng hạ nhiệt sau cú sốc dầu cũng làm gia tăng sự chú ý đối với sức cầu của nền kinh tế Trung Quốc. Giá sản xuất mới trở lại mức tăng sau hơn ba năm suy giảm, trong khi áp lực giảm phát vẫn là vấn đề được giới kinh tế theo dõi khi nhu cầu trong nước còn yếu.

Những tín hiệu này cũng xuất hiện trong các chỉ số hoạt động kinh tế. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sản xuất chính thức giảm trong tháng 7 sau 5 tháng tăng, trong khi doanh số bán lẻ tháng 6 chỉ tăng 1% so với cùng kỳ, cho thấy sức mua trong nước vẫn còn hạn chế.

Áp lực giảm phát kéo dài có thể khiến người dân hạn chế chi tiêu, làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp, qua đó ảnh hưởng đến đầu tư và tuyển dụng. Trong khi đó, xuất khẩu tăng mạnh vẫn chưa đủ bù đắp cho sự phục hồi chậm của nhu cầu trong nước.

Trước tình hình này, Bộ Chính trị Trung Quốc hồi tháng 7 đã phát tín hiệu đẩy nhanh chi tiêu tài khóa nhằm hỗ trợ nền kinh tế, song chưa công bố gói kích thích lớn mới. Chuyên gia kinh tế Zhiwei Zhang của Pinpoint Asset Management cho rằng tác động của chính sách cần có thời gian để thể hiện. “Chúng ta cần thêm vài tháng để đánh giá mức độ hiệu quả của chi tiêu tài khóa trong việc thúc đẩy nhu cầu trong nước”, ông nhận định.

Cú sốc giá dầu từng đẩy giá cả tại Trung Quốc lên cao đang dần hạ nhiệt. Khi tác động này suy yếu, sức cầu trong nước và hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ kinh tế sẽ trở thành những yếu tố đáng chú ý đối với triển vọng giá cả và đà phục hồi của nền kinh tế trong những tháng tới.