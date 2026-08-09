Muốn tiến 300 mét phải chờ cả tuần: Điều gì biến tiền tuyến Ukraine - Nga thành ‘nhiệm vụ bất khả thi’?

Việc di chuyển đến "đường ranh giới số 0" đầy nguy hiểm của Ukraine để tham chiến khó khăn và gian nan đến mức mọi bước đi đều đòi hỏi sự phối hợp và lên kế hoạch kỹ lưỡng. Một trung sĩ Ukraine chia sẻ với tờ Business Insider (Mỹ) rằng tình cảnh này thường mang lại cảm giác như đang thực hiện "nhiệm vụ bất khả thi".

Khi di chuyển về phía "đường ranh giới số 0" – vị trí tiền tiêu nhất của chiến tuyến, nơi quân đội Ukraine ở gần lực lượng Nga nhất – "mọi bước đi đều phải được phối hợp chặt chẽ. Cứ khoảng 200 mét, hay từng bước chân một, đều cần sự phối hợp, bởi nếu không, bạn sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm", trung sĩ Ukraine có biệt danh “Yankee” chia sẻ.

Sự phối hợp đó là cần thiết để giảm thiểu các trường hợp tử vong do hỏa lực phe mình (bắn nhầm) và đảm bảo binh sĩ được bảo vệ trong quá trình di chuyển về phía trước.

Chỉ riêng việc tiếp cận "đường ranh giới số 0" thôi cũng giống như “nhiệm vụ bất khả thi”, trung sĩ Yankee nói, ám chỉ loạt phim hành động nổi tiếng với những tình tiết kịch tính và các nhiệm vụ có độ khó cực cao.

“Đường ranh giới số 0” là nơi cực kỳ nguy hiểm đối với binh sĩ. Bầu trời luôn đầy rẫy máy bay không người lái (UAV) trinh sát lẫn tấn công, trong khi đối phương ở ngay gần đó và thường xuyên thực hiện các cuộc xâm nhập. Ảnh: Getty

Yankee cho biết, ngay cả việc di chuyển 300 mét cũng có thể là vấn đề sống còn; binh sĩ phải chờ đợi thời tiết thuận lợi và sự hỗ trợ từ tác chiến điện tử – những điều kiện có khi phải mất cả tuần mới hội tụ đủ.

Yankee là trung sĩ chỉ huy một khẩu đội thuộc một đơn vị tiền tuyến của Ukraine chuyên sử dụng hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) – loại tên lửa phóng trên vai có khả năng tiêu diệt UAV, tên lửa và máy bay bay thấp.

Đơn vị của Yankee cung cấp lá chắn phòng không cho bộ binh Ukraine đang tác chiến tại “đường ranh giới số 0”, và do đó, "chúng tôi cũng trực tiếp tham gia chiến đấu", anh nói.

Yankee chia sẻ với Business Insider khi đang có mặt ở Ba Lan để tham gia Chiến dịch Legio – một chương trình đa quốc gia do Na Uy dẫn đầu nhằm huấn luyện cho binh sĩ Ukraine.

"Tử địa"

Việc tiếp cận “đường ranh giới số 0” đòi hỏi phải di chuyển qua những khu vực nguy hiểm và khốc liệt hơn nhiều so với bất kỳ tình huống nào mà quân đội phương Tây từng trải qua trong nhiều thập kỷ qua. Các quan chức Ukraine mô tả sự tồn tại của một "tử địa" trải dài tới 50 km ở một số nơi, bao trùm cả hai phía của “đường ranh giới số 0”.

Số lượng UAV trong "tử địa" nhiều đến mức bất kỳ sự di chuyển nào cũng có nguy cơ bị phát hiện và tiêu diệt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng mô tả khu vực này là "vùng chết", nơi "mọi thứ đều bị UAV phá hủy".

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksiy Vyskub chia sẻ với Business Insider hồi tháng 6 rằng bộ binh có thể mất nhiều ngày di chuyển qua "tử địa" này để đến được các vị trí tiền tuyến. Ông cho biết phạm vi của “tử địa” có thể tăng gấp đôi trong năm nay, và đến một lúc nào đó, binh sĩ có thể hoàn toàn không thể tiếp cận được các vị trí này do mức độ nguy hiểm quá cao.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine dai dẳng, tàn khốc và phần lớn ở thế giằng co, với đặc điểm là các đợt pháo kích dữ dội cùng sự hiện diện của hàng loạt UAV làm nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, phát hiện mục tiêu và tấn công.

Chỉ cần hơi di chuyển là có thể khiến binh sĩ bị phát hiện và tấn công; do đó, họ cần có hỏa lực yểm trợ hoặc nơi trú ẩn an toàn, cũng như sự phối hợp chặt chẽ để tránh bị phe mình nhầm lẫn là đối phương. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, yêu cầu này không chỉ giới hạn ở "tử địa" nơi tiền tuyến. Những người điều khiển UAV của Ukraine từng chia sẻ với Business Insider rằng họ phải thường xuyên phối hợp với các đơn vị lân cận để đảm bảo UAV của mình không bị các đơn vị tác chiến điện tử hoặc phòng không phe mình vô tình bắn hạ. Họ cũng cần thống nhất lộ trình an toàn cho UAV hoạt động.

Dù vậy, tình hình giao tranh vô cùng hỗn loạn khiến binh sĩ vẫn đôi khi vô tình bắn hạ hoặc gây nhiễu UAV của phe mình. Các nhà sản xuất UAV cho rằng những tổn thất như vậy là điều khó tránh khỏi trong xung đột.

Binh sĩ Ukraine coi việc phối hợp trên chiến trường là yếu tố thiết yếu, không chỉ trong nội bộ đơn vị mà còn với các đơn vị lân cận khác. Quân đội Ukraine đang nỗ lực cải thiện khả năng phối hợp này, trong đó có việc triển khai hệ thống quản lý chiến trường trực tuyến mới mang tên Delta. Nền tảng chỉ huy và phối hợp chung này cung cấp cái nhìn tổng thể về tiền tuyến, hiển thị hoạt động của các đơn vị lân cận và giúp ngăn ngừa sự nhầm lẫn giữa họ.