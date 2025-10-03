Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Làm sao để chuyển đổi viên chức sang công chức?

03-10-2025 - 10:42 AM | Xã hội

Quy định mới 2025 về chuyển đổi viên chức sang công chức theo Nghị định 170/2025/NĐ-CP với nhiều điểm mới.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 170/2025/NĐ-CP ngày 30-6-2025 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Trong đó, có nội dung về điều kiện, cách xếp lương và hồ sơ khi chuyển từ viên chức sang công chức từ năm 2025.

Điều kiện chuyển viên chức sang công chức 2025

Theo khoản 3, Điều 13 Nghị định 170/2025/NĐ-CP, việc tiếp nhận viên chức sang công chức căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, yêu cầu vị trí việc làm và tiêu chuẩn dự tuyển công chức (quy định tại khoản 1, Điều 19 Luật Cán bộ, công chức 2025).

Cụ thể, viên chức muốn được tiếp nhận làm công chức cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Có từ 5 năm công tác trở lên, đóng BHXH bắt buộc theo quy định. Nếu thời gian công tác không liên tục và chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì vẫn được cộng dồn.

- Đang làm công việc có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí công chức dự kiến.

- Không thuộc trường hợp bị cấm theo khoản 3, Điều 19 Luật Cán bộ, công chức 2025; không trong thời hạn bị xử lý kỷ luật hoặc đang thực hiện quyết định kỷ luật của Đảng, pháp luật.

Làm sao để chuyển đổi viên chức sang công chức?- Ảnh 1.

Nghị định mới quy định về việc tiếp nhận viên chức sang công chức căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, yêu cầu vị trí việc làm và tiêu chuẩn dự tuyển công chức

Cách xếp lương khi viên chức chuyển sang công chức

Điều 20 Nghị định 170/2025/NĐ-CP quy định rõ về việc xếp lương:

- Viên chức được tiếp nhận làm công chức, nếu có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc và phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, sẽ được tính thời gian đó làm căn cứ để xếp lương ở ngạch công chức tương ứng.

- Nếu thời gian công tác có gián đoạn nhưng chưa hưởng trợ cấp BHXH một lần thì vẫn được cộng dồn.

Như vậy, viên chức chuyển sang công chức vẫn được bảo lưu quá trình đóng BHXH và tính lương theo ngạch phù hợp với vị trí tuyển dụng.

Hồ sơ viên chức đề nghị tiếp nhận vào công chức

Theo khoản 4, Điều 13 Nghị định 170/2025/NĐ-CP, hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

- Sơ yếu lý lịch cá nhân theo mẫu hiện hành, lập trong 30 ngày trước khi nộp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị công tác.

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ khác theo yêu cầu vị trí dự tuyển.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong 6 tháng gần nhất.

- Bản tự nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, quá trình công tác.

Trường hợp các giấy tờ đã được lưu trong cơ sở dữ liệu quốc gia thì có thể sử dụng bản điện tử thay cho hồ sơ giấy.

Theo G.Nam

Người lao động

