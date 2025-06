Làm sao du học Canada tiết kiệm đến 40% chi phí?

Trong khi chi phí du học toàn phần tại Canada ngày càng trở thành rào cản lớn đối với nhiều gia đình Việt Nam, thì chương trình Global Pathways đang mở ra một lối đi khác: học một phần chương trình cử nhân ngay tại Việt Nam, chuyển tiếp sang Canada với mức học phí tương đương sinh viên bản xứ.

Hai đại học công lập Canada tuyển thẳng sinh viên Global Pathways

Năm học 2025-2026, chương trình Global Pathways tuyển sinh với hai đối tác đại học tại Canada gồm Dalhousie University và University of New Brunswick, mang đến lựa chọn linh hoạt, học phí cạnh tranh và chính sách hỗ trợ rõ ràng dành riêng cho sinh viên Việt Nam.

Dalhousie University là một trong những đại học công lập lâu đời nhất tại Canada, tọa lạc tại Halifax - thành phố năng động ven biển nổi tiếng phía Đông Canada. Trong chương trình Global Pathways, Dalhousie cung cấp ngành Bachelor of Management với sáu chuyên ngành, học phí ở mức 3.741,8 CAD/môn - một trong những mức thấp nhất trong nhóm trường đối tác quốc tế.

University of New Brunswick, đặt tại Fredericton, có chương trình Bachelor of Business Administration với học phí chỉ 2.159,2 CAD/môn. Đây là mức học phí hiếm thấy trong hệ thống đại học công lập tại Canada dành cho sinh viên quốc tế.

Cả hai trường đều tuyển thẳng sinh viên Global Pathways đã hoàn tất Giai đoạn 1 tại Việt Nam, với điều kiện GPA từ 6.0 và tiếng Anh đạt IELTS (Academic) 6.5 (các điểm thành phần 6.0) hoặc PTE Academic 59.

Theo Edu Canada, chi phí du học toàn phần tại Canada hiện nay dao động trung bình từ 35.000 đến 50.000 CAD mỗi năm, bao gồm học phí và sinh hoạt phí.

Trong khi đó, nếu học hai năm đầu tại Việt Nam thông qua chương trình Global Pathways (với tổng chi phí khoảng 310 - 387 triệu đồng cho 16 - 20 môn học), và chỉ sang Canada học hai năm cuối với mức học phí ước tính 20.000 - 25.000 CAD/năm, thì tổng chi phí toàn khóa thấp hơn đáng kể. Ngoài ra, việc tiết kiệm 2 năm chi phí sinh hoạt tại Canada (ước tính 12.000 - 15.000 CAD/năm) giúp giảm chi phí thêm 24.000 - 30.000 CAD - tương đương khoảng 430 - 540 triệu đồng.

Như vậy tổng cộng, sinh viên theo lộ trình 2+2 có thể tiết kiệm từ 35% đến 40% tổng chi phí so với du học toàn phần 4 năm, tùy vào trường, thành phố và phong cách chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, Global Pathways tại các đại học Dalhousie University hay University of New Brunswick cũng có thêm lựa chọn lộ trình 1+3, phù hợp cho những bạn có mong muốn thời gian học tập, trải nghiệm nhiều hơn tại Canada. Lựa chọn này cũng giảm được đáng kể so với chi phí du học toàn phần tại xứ sở lá phong.

Khuôn viên University of New Brunswick - Ảnh: MACLEANS.CA

Ngoài học phí còn có học bổng

Ngoài học phí dễ tiếp cận, chương trình còn cung cấp hệ thống học bổng đầu vào với mức cao nhất lên tới 75% học phí năm đầu tại Việt Nam. Cụ thể, sinh viên có IELTS từ 6.5 và GPA từ 9.0 có thể được xét cấp học bổng Chancellor’s Scholarship.

Ngoài ra, còn có các mức học bổng khác như Vice Chancellor’s (50%), Dean’s (40%) và Vice Dean’s (30%) dành cho các thí sinh có thành tích tốt ở bậc THPT. Học sinh duy trì thành tích cao trong năm đầu tiên cũng được xét tiếp học bổng năm 2, từ 30% đến 50% học phí.

Bên cạnh học bổng đầu vào tại Việt Nam, sinh viên Global Pathways còn có cơ hội nhận học bổng chuyển tiếp khi sang Canada. Theo tài liệu chính thức, cả hai trường đối tác - Dalhousie University và University of New Brunswick - đều có các chính sách học bổng riêng cho sinh viên có thành tích tốt trong Giai đoạn 1.

Tại Dalhousie University, sinh viên hoàn tất Giai đoạn 1 với GPA đạt từ 6.0 trở lên và đủ điều kiện tiếng Anh sẽ được xét cấp thư mời nhập học và ưu tiên xét học bổng chuyển tiếp. Dù giá trị học bổng có thể thay đổi theo từng năm, nhưng việc hoàn thành tốt Giai đoạn 1 là điều kiện tiên quyết để tiếp cận chính sách ưu đãi tài chính từ phía trường​.

Tại University of New Brunswick, bên cạnh mức học phí chỉ 2.159,2 CAD/môn - vốn đã là một hình thức "học bổng gián tiếp", trường còn ghi nhận sinh viên Global Pathways là nhóm có khả năng nhận các học bổng tiếp tục trong quá trình học, dựa trên kết quả học tập từng học kỳ​.

Một lợi thế nổi bật của mô hình Global Pathways là khả năng hội nhập và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp không hề thua kém sinh viên du học toàn phần. Sinh viên chuyển tiếp sang Canada từ Giai đoạn 2 vẫn học theo đúng chương trình chính quy, nhận bằng tốt nghiệp như sinh viên quốc tế khác và đủ điều kiện xin Post-Graduation Work Permit (PGWP).

Đáng chú ý, lộ trình 2+2 đảm bảo sinh viên học đủ hai năm tại Canada, mốc tối thiểu để được cấp PGWP 3 năm, từ đó có thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm quốc tế và nâng cao khả năng định cư.

Đặc biệt, những ngành học mà Dalhousie và University of New Brunswick đào tạo như Public Sector Management (Quản lý khu vực công), Managing Data and Information (Quản trị dữ liệu), Finance (Tài chính), Human Resource Management (Quản trị nhân sự) hay Marketing đều thuộc nhóm ngành có nhu cầu cao tại Canada, đặc biệt tại các tỉnh bang như Nova Scotia, New Brunswick hay Ontario.

Các trường đại học đối tác đều có trung tâm hỗ trợ nghề nghiệp, cung cấp cố vấn cá nhân, kết nối doanh nghiệp và tổ chức hội chợ việc làm thường niên. Sinh viên Global Pathways, với lợi thế đã chuẩn bị kỹ từ Giai đoạn 1 tại Việt Nam, thường chủ động hơn trong việc tìm kiếm thực tập, việc làm thêm và lên kế hoạch định cư lâu dài sau tốt nghiệp.

Quý phụ huynh và các bạn học sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại văn phòng Ban Tuyển sinh Viện ISB tại số 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM. Tìm hiểu thêm về yêu cầu, quy trình nộp hồ sơ cũng như để lại yêu cầu tư vấn tại đây , hoặc liên hệ Bộ phận Tuyển sinh thông qua hotline (028) 3622 1818 – (028) 3930 5293.

