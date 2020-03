"Làm thế nào để không sờ tay lên mặt?" - 4 tips đơn giản giúp đôi tay không trở thành cầu nối lây nhiễm trong mùa dịch Covid-19

Đến cuối ngày 11/3, theo thông tin từ Bộ Y tế, Việt Nam đã có 38 ca nhiễm virus corona. Trước tình hình dịch bệnh còn nhiều biến động khó lường như hiện tại, chúng ta cần nâng cao nhận thức và chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách update kịp thời các thông tin cần thiết mỗi ngày.



Ngoài việc cập nhật tình hình, Bộ Y tế còn đưa ra những khuyến cáo quan trọng trong việc hạn chế, tránh đưa tay lên tiếp xúc với da mặt. Việc đưa tay lên mặt (gồm mũi, mồm, mắt…) đều là những nguy cơ tiềm ẩn để virus có thể xâm nhập vào cơ thể.

Hàng ngày, tay của chúng ta tiếp xúc với rất nhiều vật thể như: tay nắm cửa, nút bấm thang máy, tay nắm trên các phương tiện công cộng - những nơi mà virus có thể tồn tại. Từ việc vô tình đụng phải, virus sẽ bám vào đầu ngón tay và có cơ hội lây nhiễm vào cơ thể chúng ta qua những thói quen tưởng chừng như vô hại khi đưa tay lên mặt.

"Rất khó để bạn thay đổi thói quen đó vì đại đa số chúng ta đều làm như vậy, và nguy hiểm hơn là chúng ta còn không nhận thức được khi mình đang làm như vậy." - Bác sĩ Vanessa Raabe, trợ lý giáo sư khoa y tại NYU Langone Health cho biết.

Mấu chốt của việc không sờ tay lên mặt nữa là bạn phải từ bỏ một thói quen vốn trở thành hiển nhiên và là một phần của cuộc sống. Điều đó khó, và không phải là việc mà ta nói không làm là không làm. Nhưng vẫn có một vài tips nhỏ giúp bạn xao lãng và nhắc bạn nhớ không được để ngón tay "hạ cánh nơi mặt". Thông tin này mới đây cũng đã được đăng tải trên trang Lá chắn virus Corona mà bạn có thể tham khảo ngay:

Hãy chú ý và luôn giữ chúng trong đầu để chắc chắn rằng, đôi tay yêu quý không phải là cầu nối đưa virus lên mặt và vào thẳng cơ thể bạn!

1. Giữ một hộp khăn giấy bên cạnh mình

Khi bạn cảm thấy ngứa bất kì bộ phận nào trên khuôn mặt của mình, hay chuẩn bị dụi mũi, hoặc dùng tay điều chỉnh kính của mình... hãy lấy một chiếc khăn giấy và sử dụng nó thay vì sử dụng trực tiếp tay của mình để tiếp xúc với khuôn mặt của bạn.

Nếu bạn cảm thấy mình cần phải hắt hơi nhưng bạn không có khăn giấy xung quanh, hãy sử dụng khuỷu tay của bạn để che mồm lại chứ không phải là dùng bàn tay của bạn để che miệng. Đây là lời khuyên đã được các chuyên gia y tế dặn đi dặn lại trong những ngày gần đây.

2. Liệt kê những việc khiến bạn phải chạm tay vào mặt, và thay thế nó bằng một hành động khác

Hãy tạm dừng lại một chút để suy nghĩ và nhận thức về thời điểm và lý do bạn hay chạm vào mặt của mình là gì? Biết được nguyên nhân gốc rễ sẽ giúp bạn nhận thức và có cách xử lý cho tùy từng thói quen. Ví dụ bạn hay dụi mắt bởi vì mắt bị khô, hãy sử dụng thuốc nhỏ mắt, hay nếu bạn đang sử dụng bàn tay của mình để chống cằm suy nghĩ - hãy thay đổi bằng cách khoanh tay… tất cả đều cần lưu ý một cách nghiêm túc và để từ bỏ dần những thói quen xấu ấy.

Bác sĩ Justin Ko, phó giáo sư lâm sàng về da liễu tại Stanford Health cho biết ông hay nói với các bệnh nhân của mình hãy chuyển từ đeo kính áp tròng sang đeo kính thông thường để giảm nguy cơ về việc họ phải dụi mắt mình. Tương tự, ông nói rằng việc đeo khẩu trang cũng chỉ giúp chúng ta phần nào đó về việc ngăn chặn chất dịch có chứa virus bắn vào chúng ta. Mấu chốt nhất vẫn là không được dùng tay để đụng vào mũi hay mồm để ngăn chặn sự lây nhiễm.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dán những tờ giấy ghi chú nhỏ ở những nơi mắt bạn thường hay chú ý đến như góc làm việc, góc học tập, trên màn hình máy tính… để tự nhắc nhở chính mình điều chỉnh thói quen.

3. Giữ cho tay của bạn luôn bận rộn

Các bác sĩ cho biết để điều chỉnh thói quen đụng chạm vào khuôn mặt này, bạn cũng có thể thử thay thế thói quen đó bằng việc cầm những quả bóng xả stress hoặc những vật dụng khác có thể giúp bạn giảm tần suất của thói quen xuống. Và đương nhiên là bạn phải thường xuyên vệ sinh những vật dụng đó rồi!

Nếu bạn không có những vật dụng đó, hãy thử những cách để bận rộn khác như sắp xếp email, phơi đồ, hay đơn giản chỉ là khoanh tay lại để bạn không còn giữ thói quen đưa tay lên mặt nữa.

Sử dụng xà phòng thơm hoặc kem dưỡng da cũng là một biện pháp hữu hiệu - Zach Sikora, một nhà tâm lý học lâm sàng của Northwestern Medicine ở Chicago cho biết. Khi bạn đưa tay gần mặt, bạn sẽ ngửi thấy những mùi thơm đó và sẽ giúp bạn tự nhắc nhở bản thân rằng không được chạm vào mặt nữa.

Ngay cả tổng thống Mỹ: Donald Trump cũng gặp khó khăn về việc chỉnh sửa thói quen này: "Tôi đã bỏ thói quen chạm vào mặt của mình nhiều tuần nay" - khi ông phát biểu trong một cuộc họp với giám đốc điều hành của hãng hàng không.

4. Thư giãn và giữ tay luôn sạch

Stew Shankman - giáo sư tâm thần học và khoa học hành vi tại đại học Northwestern cho biết: "Lời khuyên chung của tôi là mọi người nên cố gắng giảm căng thẳng hơn tất cả, hơn là nỗi ám ảnh lo lắng bởi những gì mà họ chạm vào". Căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của bạn, và khi bạn càng căng thẳng, bạn càng giảm khả năng của cơ thể để chống lại việc lây nhiễm.

Ông khuyên mọi người hiệu quả nhất là hãy luôn cố gắng giữ bản thân và tâm trí của mình thoải mái trong thời điểm hiện tại. Thay đổi một thói quen là chuyện lâu dài, nhưng chỉ cần bạn giữ nó trong đầu bằng một sự nghiêm túc và quyết tâm, bạn sẽ giảm dần và làm được điều đó. Cho đến lúc đấy, hãy giữ bàn tay của bạn luôn sạch sẽ, khử trùng mỗi khi đi ra ngoài, đi về nhà, hoặc trước khi ăn uống. Chạm vào mặt là thói quen tự nhiên của con người, nhưng ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cần nhận thức được điều đó là không tốt và bảo vệ chính mình bằng mọi cách.

Nguồn: "How to Stop Touching Your Face" của Jenny Gross - The New York Times