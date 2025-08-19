Làm việc liên tục 24/7, 3 ca 4 kíp, dự án quan trọng hoàn thành chỉ trong 9 tháng, tiết kiệm cho ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng

Nghị quyết số 175/NQ-CP, ngày 30/10/2023 của Chính phủ đã khẳng định Trung tâm Dữ liệu quốc gia là một trụ cột quan trọng phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia; nơi tập hợp các thông tin, dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và trở thành một trung tâm tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ và điều phối thông tin, phân tích dữ liệu về con người và các dữ liệu tổng hợp quốc gia.

Trung tâm có tính sẵn sàng và ổn định cao, hoạt động liên tục 24/7; khả năng bảo đảm an toàn dữ liệu, an ninh thông tin, an ninh mạng ở cấp độ cao nhất; triển khai theo hướng mở, phát triển các dịch vụ tiện ích, giá trị gia tăng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về tích hợp, thu thập, lưu trữ, chia sẻ và phân tích dữ liệu.

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc, với hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu được giới thiệu 21 nền tảng, sản phẩm số, tiện ích cốt lõi được phát triển để hướng tới xây dựng "hệ sinh thái số quốc gia" từ dữ liệu tập trung như: Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia; Cổng Dịch vụ công quốc gia; Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Sàn dữ liệu…

Trung tâm Dữ liệu quốc gia thuộc Bộ Công an được đưa vào vận hành chính thức ngay lập tức phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế số, xã hội số, mang lại các giá trị cốt lõi. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tập trung vừa khai thác vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1, vừa triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 2, số 3 theo đúng lộ trình đề ra.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia phải là "trái tim" của chuyển đổi số quốc gia

Trong không khí cả nước chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 80 năm ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, Thủ tướng Chính phủ vui mừng chia sẻ quá trình chỉ đạo quyết liệt khi xác định năm 2023 là năm dữ liệu số quốc gia và từ cuối năm 2023 đã giao Bộ Công an xây dựng bằng được Trung tâm Dữ liệu quốc gia, với tinh thần "ai làm tốt nhất thì giao việc", trên cơ sở thành công của việc xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đến nay, Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng Trung tâm và vận hành chính thức Hệ thống Cơ sở dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia, cho thấy niềm tin đã được gửi gắm đúng nơi, đúng chỗ.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia có diện tích trên 20 ha, là một trong những trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Đông Nam Á; là trung tâm đầu tiên cấp quốc gia được cấp các chứng chỉ quốc tế với cấp độ cao nhất; đáp ứng khả năng chống chịu thảm họa và cấp độ an ninh, an toàn ở mức cao.

Với sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Chính phủ, của Bộ Công an, sự vào cuộc có hiệu quả các bộ, ngành và các nhà thầu đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, bám sát hiện trường, làm việc với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm việc liên tục 24/7", "3 ca, 4 kíp", "tranh thủ từng giờ, từng phút", kề vai sát cánh, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể"; thần tốc thi công hoàn thành giai đoạn 1 Dự án trong thời gian hơn 9 tháng, đáp ứng được tất cả các yêu cầu đề ra; đồng thời tiết kiệm cho ngân sách nhà nước gần 1,2 nghìn tỷ đồng.

Biểu dương tinh thần và quyết tâm của Bộ Công an, nhất là các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ, lãnh đạo Cục 12 đã luôn bám sát, chỉ đạo, điều hành trực tiếp tại công trường; các nhà thầu xây lắp, cung cấp máy móc, thiết bị đã nỗ lực vượt bậc hoàn thành Dự án đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng, Thủ tướng nhấn mạnh, Dự án Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Hệ thống Cơ sở dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia được đưa vào vận hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên nhiều khía cạnh , nhiều phương diện về cả kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh - quốc phòng.

Theo đó, Dự án mang ý nghĩa chiến lược góp phần thúc đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, nhân lực số và công dân số; thể hiện ý chí, niềm tin và sức mạnh với tinh thần "Không có gì là không thể, chỉ có quyết tâm làm và biết cách làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì nước, vì dân."

Dự án đã nâng cao vai trò, uy tín, vị thế của lĩnh vực chuyển đổi số nói chung và của ngành Công an, lực lượng xung kích, tiên phong trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia; thể hiện sự tự tin, bản lĩnh, thông minh, sáng tạo, vừa làm vừa hoàn thiện, vừa làm vừa đổi mới, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội.

Dự án thể hiện khát vọng, tự tin, bản lĩnh của con người Việt Nam nói chung và lực lượng Công an nói riêng, với tinh thần "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể", tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, sự quyết tâm vượt lên mạnh mẽ thể hiện "Ý chí Việt Nam - Trí tuệ Việt Nam - Khát vọng Việt Nam".

Việc hoàn thành xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và chính thức đưa vào vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia tại Trung tâm mới là kết quả bước đầu; cần hướng tới mục tiêu phát triển mạng lưới trung tâm dữ liệu quốc gia đồng bộ, kết nối linh hoạt, hiệu quả giữa các trung tâm dữ liệu và hội nhập với mạng lưới dữ liệu toàn cầu, trước hết là khu vực ASEAN.

Với vai trò kiến tạo, tiên phong, Trung tâm Dữ liệu quốc gia phải là "trái tim" của chuyển đổi số quốc gia, phải tiên phong trong kết nối, chia sẻ, và mở dữ liệu, tạo ra một hệ sinh thái dữ liệu an toàn, tin cậy, không chỉ là công cụ để quản lý mà còn là công cụ kiến tạo phát triển.

Trung tâm phải xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược; là một nguồn tài nguyên quốc gia mới, có vai trò then chốt trong việc hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia với tinh thần "Một hệ thống thống nhất, một dữ liệu duy nhất, một dịch vụ liền mạch". Dữ liệu là nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, phục vụ tăng trưởng xanh, giảm phát thải và phát triển bền vững.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia phải được xây dựng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến, đồng bộ, hiện đại; áp dụng các chuẩn mực về an ninh, an toàn ở cấp độ cao nhất; đồng thời với phát triển trí tuệ nhân tạo, nhất là trí tuệ nhân tạo Việt Nam.