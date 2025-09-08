Lan Anh Avenue hợp tác cùng Asahi Japan: Vận hành chuẩn Nhật, tối ưu giá trị cho thuê

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong nâng tầm dịch vụ bất động sản và khẳng định cam kết kiến tạo Khu compound cao cấp dành cho chuyên gia, sát VSIP III – trung tâm công nghiệp, công nghệ mới phía Đông Bắc TP.HCM.

Sự kiện không chỉ khẳng định cam kết nâng cao chuẩn sống cho cộng đồng tinh hoa theo tiêu chuẩn Nhật Bản, mà còn mở ra cơ hội khai thác hiệu quả dòng tiền cho thuê ổn định, bền vững cho nhà đầu tư.

Giá trị nhân đôi từ quản lý vận hành chuẩn Nhật Bản và khai thác cho thuê hiệu quả

Lan Anh Avenue được định vị là khu compound cao cấp dành cho chuyên gia với chỉ 147 sản phẩm giới hạn, bao gồm nhà phố thương mại, nhà phố – nhà phố vườn, villa phố – villa vườn. Dự án sở hữu hệ thống cảnh quan xanh cùng hạ tầng tiện ích nội – ngoại khu hoàn chỉnh, hướng đến cộng đồng cư dân tinh hoa, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia tại cụm công nghiệp – dịch vụ VSIP III và khu vực phụ cận.

Theo đại diện Chủ đầu tư, việc hợp tác cùng Asahi Japan – thương hiệu quản lý vận hành và quản lý cho thuê đến từ Nhật Bản – là bước đi chiến lược nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ vận hành, tối ưu giá trị đầu tư và kiến tạo phong cách sống chuẩn quốc tế ngay tại phường Bình Cơ, TP.HCM.

Đại diện Lan Anh Avenue và Asahi Japan bắt tay khẳng định cam kết hợp tác bền vững

Chất lượng dịch vụ của Asahi Japan đã được minh chứng qua hàng loạt dự án bất động sản quy mô trên cả nước, từ căn hộ cao cấp đến khu đô thị và nghỉ dưỡng. Tiêu biểu có thể kể đến: Khu biệt thự Valora Kikyo, Khu căn hộ Flora Fuji (TPHCM), Marina Tower (TPHCM), Opal Skyline (TP.HCM), Khu đô thị Vaquarius (Hưng Yên), Riverside Garden (Hà Nội), căn hộ cao cấp Green Bay Premium Hạ Long, Golden Park Tower (Hà Nội), Flex Home Libera Nha Trang, Golden Park Tower, …

Với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án cao cấp trên toàn quốc, Asahi Japan áp dụng mô hình quản lý kép: vừa đảm bảo chuẩn mực vận hành quốc tế, vừa tối ưu khai thác dòng tiền cho thuê cho chủ sở hữu. Tại Lan Anh Avenue, an ninh được bảo vệ nghiêm ngặt với hệ thống kiểm soát ra vào, camera toàn khu và đội ngũ bảo vệ trực 24/7. Công tác vệ sinh, bảo trì theo tiêu chuẩn Nhật Bản được thực hiện định kỳ, từ cảnh quan, điện nước đến hạ tầng kỹ thuật, nhằm duy trì môi trường sống trong lành và vận hành bền vững.

Tinh thần "Omotenashi" được thể hiện trong từng chi tiết: từ lời chào đến sự hỗ trợ kịp thời, mang đến cho cư dân trải nghiệm tận tâm như những "thượng khách". Toàn bộ tiện ích từ quản lý hóa đơn, phản hồi dịch vụ đến thanh toán trực tuyến đều được thực hiện chỉ với một chạm trên smartphone, nhanh chóng, tiện lợi và minh bạch.

Lan Anh Avenue dưới sự quản lý vận hành của Asahi Japan mang lại trải nghiệm sống quốc tế cho cư dân và tối ưu hiệu quả dòng tiền từ cho thuê đối với nhà đầu tư.

Chị Lành – một khách hàng dự định mua để ở – cho biết, điều chị mong muốn ở một khu compound là sự an toàn và môi trường sống chất lượng. Việc dự án sớm công bố đơn vị vận hành khiến chị cảm thấy yên tâm hơn về nơi an cư của gia đình trong tương lai.

Đặc biệt, Asahi Japan cung cấp dịch vụ quản lý cho thuê: tối ưu khai thác dòng tiền cho nhà đầu tư với quy trình cho thuê toàn diện từ tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng, bảo trì, báo cáo minh bạch; kết hợp quản lý tài sản thông minh, giảm thiểu chi phí – tất cả theo tiêu chuẩn quản lý Nhật Bản.

"Lan Anh Avenue hội tụ đủ điều kiện, từ vị trí chỉ cách VSIP III chưa đến 2km đến sự đồng hành của đơn vị quản lý theo tiêu chuẩn Nhật Bản ngay từ đầu. Đây là hai yếu tố quan trọng khiến tôi yên tâm đầu tư cho thuê dài hạn" – một nhà đầu tư tại TP.HCM chia sẻ tại sự kiện.

Khu compound Lan Anh Avenue sở hữu vị trí đắt giá, cách nhà máy Lego thuộc KCN VSIP III chưa đến 2km

Cú bắt tay hợp tác đưa Lan Anh Avenue trở thành hình mẫu khu compound cao cấp dành cho chuyên gia

Sự hợp tác cùng Asahi Japan mang đến cho Lan Anh Avenue một lợi thế hiếm có: vừa đảm bảo chất lượng vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản, vừa tối ưu giá trị khai thác cho thuê – yếu tố then chốt giúp dự án trở thành lựa chọn cân bằng giữa "an cư và đầu tư".

Đại diện Asahi Japan, phát biểu tại sự kiện: "Với tâm huyết và kinh nghiệm tích lũy từ nhiều dự án, Asahi Japan cam kết đồng hành cùng Lan Anh Avenue để kiến tạo một chuẩn mực quản lý vận hành mới, đưa dự án trở thành hình mẫu về khu compound chuyên biệt cho giới chuyên gia tại khu vực Đông Bắc TP.HCM."

Đặc biệt, với chính sách "An tâm đầu tư", CĐT cam kết thuê lại sản phẩm trong 12 tháng, mức giá hấp dẫn từ 120 - 180 triệu đồng, giúp các nhà đầu tư an tâm về dòng tiền, tạo ra một kênh đầu tư sinh lời bền vững ngay sau khi sở hữu. Bên cạnh đó, chính sách "Sẵn sàng an cư" với gói quà tặng nội thất trị giá từ 60 - 90 triệu đồng giúp khách hàng có thể dọn vào ở ngay. Đặc biệt, khách hàng địa phương cư trú tại 168 phường/xã/đặc khu TP.HCM sẽ được chiết khấu 1%. Ngoài ra, khách hàng mua sỉ sẽ được chiết khấu từ 1% đến 1,5%. Chính sách thanh toán linh hoạt cũng là một điểm cộng lớn của dự án. Khách hàng chỉ cần thanh toán 666 triệu đồng để ký hợp đồng mua bán và có thể lựa chọn nhiều phương thức thanh toán: thanh toán chuẩn (chỉ cần 30% đến khi nhận nhà), thanh toán nhanh (nhận ngay chiết khấu 4%), hoặc hỗ trợ vay (lãi suất 0% trong 12 tháng, ân hạn nợ gốc đến 24 tháng). Đáng chú ý, CĐT còn dành chính sách ưu đãi đặc biệt cho khách hàng đăng ký yêu cầu tư vấn sớm từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Lễ ký kết hợp tác một lần nữa khẳng định vị thế của Lan Anh Avenue trên bản đồ bất động sản cao cấp khu Đông Bắc TP.HCM. Dự án dự kiến bàn giao vào Quý IV/2025, trở thành một trong những compound thấp tầng hiếm hoi liền kề VSIP III, vừa sở hữu chuẩn mực quản lý vận hành Nhật Bản, vừa hội tụ không gian sống xanh cùng hệ thống tiện ích đồng bộ.