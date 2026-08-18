Lần đầu có phim Trung Quốc phải rời rạp vì quá hot: Doanh thu gấp 12.000 lần kinh phí, cả MXH chưa thấy ai khen

Một bộ phim hoạt hình Trung Quốc từng bị chê là “thảm họa đồ họa” bất ngờ trở thành hiện tượng phòng vé. Từ mức doanh thu chỉ vài nghìn nhân dân tệ, Ngưu Lai nhanh chóng cán mốc hàng chục triệu nhân dân tệ nhờ chính những lời chê bai trên mạng xã hội. Trớ trêu hơn, thành công khó tin này lại khiến một bộ phận giới làm phim và truyền thông cảm thấy như bị “xúc phạm” khi một tác phẩm có hình ảnh bị đánh giá thô sơ lại vượt qua nhiều bộ phim được đầu tư bài bản.

Ảnh: BBC

Ngưu Lai ra rạp Trung Quốc từ ngày 5/8. Trong 10 ngày đầu, bộ phim gần như chìm nghỉm giữa mùa phim hè, chỉ thu về hơn 7.700 nhân dân tệ. Thế nhưng, mọi chuyện đảo chiều sau khi một số đoạn phim được khán giả đăng tải lên mạng xã hội.

Đồ họa sơ sài, chuyển động vụng về, cốt truyện khó hiểu khiến Ngưu Lai nhanh chóng trở thành chủ đề chế giễu. Có người nhận xét hình ảnh trong phim “ngây ngô đến mức AI cũng chưa làm được”. Càng nhiều lời chê, cái tên Ngưu Lai càng được nhắc đến. Và rồi, điều không ai ngờ tới xảy ra: khán giả bắt đầu kéo nhau ra rạp để xem một bộ phim bị chê là “tệ đến mức khó tin” thực sự tệ đến đâu.

Ảnh: Sina

Ngày 16/8, từ khóa liên quan đến việc doanh thu Ngưu Lai tăng 1.000 lần thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên Weibo. Từ một tác phẩm gần như không có người xem, bộ phim nhanh chóng vượt mốc 9,7 triệu nhân dân tệ. Maoyan hiện dự đoán tổng doanh thu có thể đạt khoảng 18 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 70 tỷ đồng.

Ngưu Lai được thực hiện với quy mô cực kỳ nhỏ. Ê-kíp chỉ có đạo diễn Tín Vũ Manh và mẹ anh, bà Tôn Lệ Phương. Hai người mất khoảng 5 năm để hoàn thành bộ phim, không thuê thêm nhân sự và cũng không có nhà đầu tư. Ngay cả ca khúc cuối phim cũng do mẹ đạo diễn thể hiện.

Nói cách khác, đây gần như là một dự án gia đình, hoàn toàn lép vế nếu đặt cạnh những bom tấn được đầu tư hàng triệu USD với hàng trăm thành viên trong ê-kíp. Nhưng chính bộ phim nhỏ bé ấy lại bất ngờ trở thành “cơn ác mộng” đối với quan niệm rằng phim càng đầu tư lớn, hình ảnh càng đẹp thì càng dễ thắng phòng vé. Sự thành công của Ngưu Lai vì thế tạo ra một cuộc tranh luận không chỉ về chất lượng phim mà còn về cách vận hành của thị trường điện ảnh Trung Quốc.

Ảnh: Sina

Một số đạo diễn, nhà sản xuất và truyền thông được cho là không hài lòng khi một tác phẩm bị đánh giá thấp về mặt hình ảnh lại có thể tạo ra hiệu ứng phòng vé vượt xa kỳ vọng. Cảm giác “bị xúc phạm” ở đây không đơn thuần đến từ việc một bộ phim bị chê lại bán được vé, mà nằm ở nghịch lý: những tác phẩm được đầu tư công phu phải cạnh tranh khốc liệt để tìm khán giả, trong khi Ngưu Lai lại biến chính những lời chê thành công cụ quảng bá hiệu quả nhất.

Ảnh: Sina

Tờ Tân Kinh thậm chí đăng bài bình luận cảnh báo các cụm rạp không nên chạy theo hiệu ứng meme để tăng suất chiếu cho bộ phim. Theo lập luận này, nếu phòng vé chỉ chạy theo sự tò mò và hiệu ứng mạng xã hội, tiêu chuẩn chất lượng của ngành điện ảnh có thể bị kéo xuống.

Trong khi đó, truyền thông quốc tế cũng chú ý đến hiện tượng này. BBC đưa tin về bộ phim hoạt hình kinh phí thấp bất ngờ gây sốt dù bị chê vì hình ảnh thô và cốt truyện khó hiểu. Từ mức doanh thu chỉ 7.705 nhân dân tệ sau 10 ngày đầu, phim đã vượt 11,4 triệu nhân dân tệ và trở thành một trong những “hắc mã” đáng chú ý của mùa phim hè. Hiệu ứng mạng xã hội mạnh đến mức các rạp phải tăng suất chiếu, thậm chí tự vẽ poster để quảng bá. Khán giả cũng ví Ngưu Lai như một “liều thuốc giải” cho những nội dung được tạo ra bằng AI.

Ảnh: Sina

Nhưng nghịch lý chưa dừng lại ở đó. Một số rạp tại Đại Liên, nơi bộ phim được sản xuất, đã ngừng chiếu Ngưu Lai ngay khi tác phẩm bắt đầu gây sốt. Theo Jiupai News, một nhân viên rạp cho rằng nguyên nhân có thể liên quan đến lo ngại bộ phim ảnh hưởng tới hình ảnh của thành phố. Trong khi đó, tại nhiều địa phương khác, hàng trăm rạp vẫn tiếp tục giữ lịch chiếu. Điều này khiến câu chuyện về Ngưu Lai càng trở nên kỳ lạ: một bộ phim từng gần như vô danh bỗng được săn đón vì quá “dở”, rồi lại có nơi muốn loại khỏi lịch chiếu.

Trước làn sóng tranh luận, đạo diễn Tín Vũ Manh cho biết anh tôn trọng mọi đánh giá của khán giả và thừa nhận bộ phim vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Anh xem trải nghiệm lần này là bài học để ê-kíp suy nghĩ và nỗ lực hơn trong những tác phẩm tiếp theo. Theo Securities Times, việc Ngưu Lai được phát hành không phải trường hợp chiếu phim trái phép. Tác phẩm đã được cấp phép công chiếu từ năm 2024. Một nhà sản xuất cũng nhận định việc các tác phẩm kinh phí thấp có doanh thu ít là chuyện bình thường trong ngành điện ảnh, bởi nhiều nhà làm phim đều bắt đầu từ những dự án nhỏ.

Ảnh: Sina

Sau cùng, điều khiến Ngưu Lai trở thành hiện tượng có lẽ không nằm ở chất lượng đồ họa hay câu chuyện. Thứ khiến bộ phim thắng lớn chính là sự tò mò được tạo ra từ những lời chê. Nghịch lý ấy mới là điều khiến một bộ phận giới làm phim cảm thấy “xúc phạm”: hàng triệu USD, hàng trăm nhân sự và những chiến dịch quảng bá lớn chưa chắc tạo ra được sức hút bằng một bộ phim bị cộng đồng mạng đồng loạt đặt câu hỏi: “Nó thực sự tệ đến mức nào?”

Và khi hàng triệu khán giả mua vé chỉ để tìm câu trả lời, một “thảm họa đồ họa” lại có thể biến thành hiện tượng phòng vé. Đôi khi, thứ kéo người ta đến rạp không phải lời khen, mà chính là lời chê.

Nguồn: BBC



