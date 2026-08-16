Mùa phim Tết nóng nhất lịch sử

Trấn Thành đối đầu ba đạo diễn trăm tỷ

Tính đến giữa tháng 8, ba dự án chính thức xuất hiện trong đường đua phim Tết 2027 gồm Em của Trấn Thành, Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim của Victor Vũ và Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng do Dương Minh Chiến đạo diễn.

Đội hình này khiến tương quan mùa phim thay đổi rõ rệt. Những năm gần đây, phim của Trấn Thành thường giữ vị trí trung tâm, còn các tác phẩm khác cạnh tranh phần thị trường còn lại. Tết 2027, đạo diễn phim Mai phải đối đầu với hai nhà làm phim vừa có tác phẩm vượt mốc 200 tỷ đồng.

Ba dự án đại diện cho ba lựa chọn khác nhau. Em được xếp vào nhóm chính kịch, tình cảm - sở trường giúp Trấn Thành xây dựng thương hiệu phòng vé. Thám tử Kiên 2 tiếp tục kết hợp trinh thám, cổ trang và yếu tố kỳ bí. Trong khi đó, Loạn thế lựa chọn hành động, võ hiệp và không gian cổ trang.

Trấn Thành vẫn là người có lợi thế lớn nhất. Việc anh đưa phim ra rạp vào Mùng 1 Tết gần như trở thành thông lệ. Chuỗi Bố già, Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ và Thỏ ơi! đạt tổng doanh thu hơn 2.200 tỷ đồng - con số đáng mơ ước với nhiều nhà làm phim.

Trấn Thành có kinh nghiệm đọc tâm lý khán giả đại chúng, khả năng tạo chủ đề tranh luận và hệ thống quảng bá hiệu quả. “Phim Tết Trấn Thành” trở thành thương hiệu có thể bảo đảm lượng vé lớn trong những ngày mở màn, ngay cả khi nội dung và dàn diễn viên chưa được công bố đầy đủ.

Dự án Em hiện vẫn được giữ kín. Đây là chiến thuật quen thuộc của Trấn Thành. Thông tin được công bố theo từng giai đoạn, giúp bộ phim duy trì sự chú ý trong thời gian dài. Chính sự bí ẩn này cũng khiến đối thủ khó xác định trực tiếp màu sắc, nhóm khán giả và chiến lược truyền thông của tác phẩm.

Tuy nhiên, vị trí của Trấn Thành không còn hoàn toàn áp đảo. Victor Vũ bước vào đường đua với “tài sản” đã được kiểm chứng. Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu thu hơn 250 tỷ đồng, vượt Lật mặt 8: Vòng tay nắng trong cuộc cạnh tranh dịp 30/4 năm 2025 và đưa nhân vật thám tử Kiên trở thành thương hiệu riêng.

Thám tử Kiên 2 còn có ưu thế về thể loại. Phim cổ trang Việt không còn quá xa lạ, nhưng cách kết hợp với trinh thám, phá án và yếu tố kỳ bí vẫn tạo được sự khác biệt. Tác phẩm gần với mô hình một cuộc điều tra trong xã hội Việt Nam thế kỷ 19 hơn là phim cổ trang chỉ tập trung vào tranh đấu hoặc võ thuật.

Poster đầu tiên giới thiệu hiện trường một vụ thảm sát trên con thuyền mắc cạn giữa biển. Các nạn nhân thuộc nhiều tầng lớp xã hội cùng xuất hiện. Thám tử Kiên đứng giữa khung hình với thanh kiếm trên tay, bao quanh là thi thể, cánh buồm nhuốm máu và những đốm lửa còn cháy.

Hình ảnh cho thấy Victor Vũ tiếp tục đặt bí ẩn và hành trình tìm lời giải ở trung tâm, đồng thời mở rộng quy mô bối cảnh so với phần đầu. Đây là lợi thế đáng kể trong mùa Tết, khi khán giả bắt đầu tìm kiếm những lựa chọn khác ngoài hài, gia đình và tình cảm.

Việc lựa chọn mùa Tết cũng thể hiện sự tự tin của đạo diễn. Victor Vũ từng trải qua giai đoạn một số dự án không đạt kết quả như kỳ vọng. Người vợ cuối cùng giúp anh trở lại vùng sở trường gồm cổ trang, mỹ thuật và tâm lý. Đến Thám tử Kiên, những yếu tố này được kết hợp với cấu trúc phá án, tạo thành công thương mại rõ rệt.

Sau khi cạnh tranh trực tiếp với Lý Hải trong mùa phim 30/4, Victor Vũ tiếp tục bước vào “địa bàn” mạnh nhất của Trấn Thành. Đây là cuộc kiểm tra tiếp theo đối với sức hút của thương hiệu Thám tử Kiên, đồng thời cho thấy nhà sản xuất tin phần hai đủ khả năng tiếp cận lượng khán giả lớn hơn trong dịp Tết.

Thám tử Kiên là loạt phim cổ trang tập trung vào nhân vật cùng tên (do diễn viên Quốc Huy thủ vai) và hành trình vén màn những vụ án bí ẩn

Dương Minh Chiến đứng ở vị trí khó khăn hơn. Đạo diễn trẻ vừa có màn ra mắt thành công với Truy tìm Long Diên Hương, đạt doanh thu 204 tỷ đồng và giành giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026.

Khác với Thám tử Kiên 2, Loạn thế không có phần phim trước để tạo sẵn tệp khán giả. Tác phẩm phải giới thiệu toàn bộ thế giới, nhân vật và câu chuyện. Phim còn đối đầu trực tiếp với Victor Vũ ở màu sắc cổ trang, hành động và võ hiệp. Lợi thế “món lạ” vì vậy bị thu hẹp ngay khi Thám tử Kiên 2 gia nhập đường đua.

Phim võ hiệp cũng đòi hỏi nguồn lực lớn cho bối cảnh, phục trang, hành động và kỹ xảo. Khi hai tác phẩm cùng giữ lịch Tết, Loạn thế và Thám tử Kiên 2 không chỉ tranh khán giả mà còn phải chia sẻ suất chiếu trong một nhóm thể loại tương đối gần nhau.

Cục diện có thể còn phức tạp hơn. Cận kề cái chết của Bùi Thạc Chuyên từng được công bố dự kiến phát hành dịp Tết 2027. Phim lấy bối cảnh kháng chiến chống Mỹ, kể về một đặc vụ tìm cách vượt khỏi nhà tù Phú Quốc. Dự án đánh dấu sự trở lại của Bùi Thạc Chuyên sau Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, tác phẩm thu khoảng 172 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay ê-kíp chưa cập nhật thêm về kế hoạch phát hành.

Cuộc đua không còn dễ đoán

Trong cuộc đua gay cấn này, Victor Vũ có ba lợi thế chính khi đưa Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim vào đường đua Tết.

Yếu tố thứ nhất được nhà thơ, nhà phê bình điện ảnh Nguyễn Phong Việt phân tích là màu sắc riêng. Thám tử Kiên kết hợp bối cảnh cổ trang với phá án, suy luận và yếu tố kỳ bí. Tác phẩm không đơn thuần dựa vào đánh võ hay phục dựng không gian xưa. Cấu trúc trinh thám giúp bộ phim tiếp cận nhóm khán giả thích những câu chuyện có bí ẩn và quá trình tìm lời giải.

Thứ hai là nền tảng từ phần đầu. Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu đã tạo được độ nhận diện cho nhân vật do Quốc Huy thủ vai. Victor Vũ bước vào mùa Tết với thương hiệu có sẵn khán giả, trong khi nhiều đối thủ phải giới thiệu thế giới và nhân vật từ đầu.

Phần phim trước cũng tạo tâm lý chờ đợi đối với hành trình tiếp theo của thám tử Kiên. Đây là lợi thế quan trọng của phim phần hai: nhà sản xuất có thể kế thừa tệp người xem cũ, đồng thời mở một vụ án độc lập để thu hút khán giả mới.

Lợi thế thứ ba là sự tự tin Victor Vũ tìm lại sau Người vợ cuối cùng và Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Hai phim đưa đạo diễn trở về vùng sở trường gồm cổ trang, tâm lý, mỹ thuật và bí ẩn.

“Nếu không đấu bây giờ thì lúc nào?”, nhà thơ, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt đặt vấn đề. Khi Trấn Thành duy trì kế hoạch mỗi năm một phim Tết, các nhà sản xuất khác khó tránh mãi lịch phát hành này.

Dương Minh Chiến phải chứng minh thành công của Truy tìm Long Diên Hương không phải hiện tượng nhất thời

Trấn Thành vì vậy có lý do để thận trọng, nhưng chưa đến mức phải lo sợ. Anh vẫn có ưu thế lớn về thương hiệu, kinh nghiệm mùa Tết và khả năng tiếp cận khán giả đại chúng. Victor Vũ có sức mạnh từ thể loại và phim phần hai, song phải chứng minh Thám tử Kiên có thể mở rộng khỏi nhóm khán giả yêu trinh thám, cổ trang.

Mùa Tết không chỉ tập trung trong vài ngày nghỉ mà có thể kéo dài thành chu kỳ kinh doanh từ bốn đến sáu tuần. Đây là cơ sở để nhiều nhà sản xuất đưa phim lớn vào cùng thời điểm. Tuy nhiên, tổng doanh thu cao không đồng nghĩa mọi tác phẩm đều thắng. Khi nhiều dự án mạnh cùng ra rạp, suất chiếu và sức mua có thể bị chia nhỏ.

Cuộc đối đầu cũng không hoàn toàn là trò chơi chỉ có một người thắng. Em và Thám tử Kiên 2 khác nhau về thể loại, có khả năng phục vụ hai nhu cầu riêng. Victor Vũ không cần đánh bại Trấn Thành bằng cùng một công thức. Anh có thể cạnh tranh bằng nhóm khán giả riêng, thế mạnh hình ảnh và sức hút của dòng trinh thám cổ trang.

Trong tương quan hiện tại, Trấn Thành dẫn đầu về thương hiệu phòng vé. Victor Vũ mạnh ở tài sản phim phần hai và phong cách thể loại. Dương Minh Chiến có sức bật của một đạo diễn trẻ nhưng chịu rủi ro lớn nhất khi phải xây dựng một thế giới mới.

Dù vậy, danh tiếng chỉ tạo lợi thế trong những suất chiếu đầu. Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào chất lượng câu chuyện và phản ứng của khán giả. Poster, tạo hình, dàn diễn viên hay mức đầu tư có thể gây chú ý, nhưng không thể thay thế một kịch bản đủ sức giữ người xem từ đầu đến cuối.

“Thị trường hiện nay phản ứng nhanh hơn nhiều so với vài năm trước. Nhận xét của khán giả trên mạng xã hội có thể lan rộng ngay sau những suất chiếu đầu. Một phim bị đánh giá thấp sẽ mất sức mua và suất chiếu chỉ trong cuối tuần mở màn. Ngược lại, phản hồi tích cực có thể tạo hiệu ứng ngoài dự kiến, kể cả khi dự án không chiếm ưu thế truyền thông ban đầu”, chuyên gia bình luận.