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"Chị Kỳ Duyên phải bay về Việt Nam dắt vợ chồng tôi qua Mỹ"

| | Lifestyle

"Chị Kỳ Duyên còn phải bay về Việt Nam dắt vợ chồng tôi qua Mỹ. Tôi thấy vợ chồng mình may mắn quá", Mạnh Cương kể.

Mới đây, ca sĩ Mạnh Cương chia sẻ khoảnh khắc đi ăn cùng MC Kỳ Duyên tại TP.HCM. Nhân dịp này, anh kể về mối quan hệ thân thiết giữa hai người và sự giúp đỡ của đàn chị khi vợ chồng anh sang Mỹ định cư, lập nghiệp.

"Chị Kỳ Duyên phải bay về Việt Nam dắt vợ chồng tôi qua Mỹ"- Ảnh 1.

Mạnh Cương cho biết anh và vợ được Kỳ Duyên mời đi ăn bún bò Huế tại một nhà hàng ở TP.HCM, sau đó cùng đi tham quan. Nam ca sĩ hài hước kể buổi tối, vợ chồng anh phải tự đi mua canh bún về nhà vì Kỳ Duyên bận đi massage.

"Tôi cứ tưởng chị Kỳ Duyên mời cả bữa tối nữa nhưng chị ấy không rảnh. Nhưng không sao, tình chị em vẫn đẹp như xưa", Mạnh Cương nói.

Nam ca sĩ cho biết anh và Kỳ Duyên quen biết nhau từ lâu, giữa hai gia đình có mối quan hệ thân thiết. Trước đây, vợ chồng anh quen mẹ của Kỳ Duyên là bà Tuyết Mai. Theo lời kể của Mạnh Cương, chính bà Tuyết Mai đã gửi gắm vợ chồng anh cho con gái.

"Mẹ Tuyết Mai nói với chị Kỳ Duyên: 'Mẹ không biết, con làm gì cũng phải lo cho hai đứa này'. Cuộc sống ở Mỹ mọi người biết rồi, mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy lo nhưng chị Kỳ Duyên lại lo cho chúng tôi", anh kể.

Mạnh Cương nhớ lại thời điểm vợ chồng anh sang Mỹ. Anh cho biết Kỳ Duyên không chỉ đặt vé máy bay mà còn trực tiếp về Việt Nam để đưa hai người sang Mỹ.

"Chị Kỳ Duyên phải bay về Việt Nam dắt vợ chồng tôi qua Mỹ"- Ảnh 2.

Mạnh Cương

"Ngày đầu tiên chúng tôi qua Mỹ, chị Kỳ Duyên là người đặt vé máy bay cho chúng tôi. Thậm chí, chị Kỳ Duyên còn phải bay về Việt Nam dắt vợ chồng tôi qua Mỹ. Tôi thấy vợ chồng mình may mắn quá", nam ca sĩ chia sẻ.

Theo Mạnh Cương, thời điểm đó Kỳ Duyên đã nổi tiếng nhưng vẫn dành thời gian và công sức giúp đỡ gia đình anh. Anh cho rằng điều này xuất phát từ tình cảm của Kỳ Duyên dành cho mẹ và sự tin tưởng bà Tuyết Mai đặt vào hai vợ chồng.

"Chị ấy bảo: 'Trước giờ chị đâu có làm mấy việc này nhưng giờ mẹ Mai đặt chị vô thế'. Thế là chị ấy về tận Việt Nam rước chúng tôi và mua vé cho chúng tôi luôn", Mạnh Cương kể.

Nam ca sĩ khẳng định Kỳ Duyên là người anh và vợ vô cùng yêu quý, xem như một thành viên trong gia đình. Anh cũng nhắc đến những lời tâm sự của bà Tuyết Mai trước khi qua đời: "Mẹ Mai mất, mẹ tâm sự rằng mẹ chỉ có một mình chị Kỳ Duyên thôi". Mạnh Cương cho biết hiện tại Kỳ Duyên đang có cuộc sống hạnh phúc.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên việt

Từ Khóa:
MC Kỳ Duyên

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