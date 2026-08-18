Nhận định trước trận Thái Lan vs Singapore

Thất bại 1-3 ngay trên sân nhà Jalan Besar ở lượt đi đã đẩy đội tuyển Singapore vào thế chân tường. Đêm nay, "The Lions" hành quân đến hiểm địa Rajamangala của Thái Lan với mục tiêu đặc biệt khó khăn: Thắng cách biệt 3 bàn trên đất Thái Lan. Trước một "Voi chiến" đang có phong độ rất cao, được chơi ở sân nhà, cơ hội để Singapore lật ngược thế cờ là mong manh.

Ở trận lượt đi, Singapore cầm bóng áp đảo 72%. Tuy nhiên, đó chỉ là cái bẫy mà người Thái đã giăng sẵn. "Voi chiến" nhường hoàn toàn khu trung tuyến cho Singapore để co cụm phòng ngự trước khi tung ra những "nhát dao" chí mạng bằng tốc độ của Teerasak Poeiphimai cùng Seksan Ratree.

Bản lĩnh của Thái Lan được thể hiện khi thủ thành Kampol xuất sắc cản phá quả penalty của Shawal Anuar, trực tiếp đánh sập ý chí chiến đấu của đội chủ nhà.

Báo chí Singapore cay đắng thừa nhận hàng thủ của họ quá chậm chạp và ngây thơ trước các pha chuyển trạng thái sắc lẹm từ Thái Lan. Phao cứu sinh duy nhất của họ lúc này là bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 của Ilhan Fandi ở phút 84. Pha lập công đó nhen nhóm chút hy vọng nhỏ nhoi về cơ hội lội ngược dòng của Singapore.

Ngược lại, truyền thông Thái Lan dành cơn mưa lời khen cho sự thực dụng của HLV Anthony Hudson. Dù lối đá có phần xù xì, thiếu hoa mỹ, nhưng hiệu quả là tuyệt đối. Tổn thất lớn nhất của Thái Lan là chấn thương của tiền đạo chủ lực Teerasak. Dù vậy, Patrik Gustavsson đã chứng minh anh là sự thay thế hoàn hảo với pha kiến tạo ngay sau khi vào sân ở lượt đi.

Thái Lan chơi thực dụng ở trận lượt đi.

Phong độ, thành tích đối đầu Thái Lan vs Singapore

Các con số thống kê đang chống lại Singapore khi họ chưa từng thắng Thái Lan trên sân nhà của đối thủ suốt 17 năm qua. Với lợi thế dẫn trước 2 bàn, Thái Lan chắc chắn sẽ tiếp tục giăng ra thế trận phòng ngự phản công đầy khó chịu. Singapore buộc phải dâng cao, và đó sẽ là khoảng trống mênh mông để các máy chạy bên phía chủ nhà khai thác. Nhiều khả năng, trận lượt về sẽ lại là một chiến thắng thực dụng nữa cho "Voi chiến" để ghi tên mình vào trận chung kết.

Lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn nghiêng về Thái Lan. Trong 66 lần chạm trán trước đây, "Voi chiến" áp đảo Singapore với 39 chiến thắng, hòa 15 trận và chỉ để thua 12 lần. Đặc biệt tại đấu trường ASEAN Cup, Singapore không thể đánh bại Thái Lan suốt từ năm 2012 đến nay.

Tinh thần rệu rã là điều đáng ngại nhất của Singapore trước trận bán kết lượt về. Tuy nhiên, truyền thông Singapore động viên các cầu thủ của họ rằng, với lực lượng trẻ hóa, vào đến bán kết ASEAN Cup 2026 đã là thành công. Thắng Thái Lan với cách biệt ít nhất 2 bàn để cân bằng tỷ số là nhiệm vụ cực khó cho Singapore nhưng không phải bất khả thi.

Đội khách nhập cuộc trong tâm thế tự tin và họ chờ đợi vào bất ngờ. Vì, bên kia chiến tuyến cũng là Thái Lan với lực lượng trẻ trung và ít kinh nghiệm. Singapore phải vượt qua áp lực trên sân Rajamangala trước khi nghĩ đến mục tiêu xa hơn.

Thông tin lực lượng Thái Lan vs Singapore

Thái Lan chịu tổn thất lớn khi tiền đạo chủ lực Teerasak Poeiphimai, người lập cú đúp ở lượt đi, bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương cổ chân. Dù vậy, Patrik Gustavsson sẵn sàng thay thế trên hàng công.

Bên phía Singapore, đội khách đón chào sự trở lại cực kỳ quan trọng của tiền vệ nhập tịch Song Ui-young sau án treo giò để gia cố tuyến giữa. HLV Gavin Lee có lực lượng mạnh nhất và tiếp tục đặt niềm hy vọng ghi bàn vào mũi nhọn Ilhan Fandi.