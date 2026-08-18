Mới dọn vào ở 1 tháng, nhà đã lộ 4 lỗi khiến chủ nhà phát cáu: Gạch nứt, cửa kính rạn, nhà vệ sinh vừa rò vừa bốc mùi

Ai từng sửa nhà mới hiểu, điều khiến người ta mệt mỏi không chỉ là bụi bặm, chi phí đội lên hay phải làm việc với quá nhiều đội thợ. Đáng sợ hơn là những lỗi thi công chỉ lộ ra sau khi đã dọn vào ở. Có những căn nhà mất vài tháng hoàn thiện, nhìn lúc bàn giao tưởng mọi thứ đều ổn, nhưng chỉ sau vài tuần sử dụng, hàng loạt vấn đề bắt đầu xuất hiện.

Một chủ nhà chia sẻ, vì muốn chủ động kiểm soát chi phí, anh không giao trọn gói cho một đơn vị mà tự tìm thợ, mua vật liệu và theo sát từng hạng mục. Sau khoảng 5 tháng sửa chữa, căn nhà cuối cùng cũng hoàn thiện. Thế nhưng niềm vui chỉ kéo dài hơn một tháng. Những lỗi tưởng đã được kiểm tra kỹ lần lượt xuất hiện, khiến anh vừa tốn tiền sửa lại vừa mất công tìm nguyên nhân.

Điều đáng nói là phần lớn các lỗi này không nằm ở những hạng mục quá phức tạp. Chúng đều bắt nguồn từ các chi tiết nhỏ bị xem nhẹ trong lúc chọn vật liệu hoặc thi công.

1. Kính cửa sổ bị rạn chỉ sau hơn một tháng sử dụng

Khi cải tạo khu vực ban công, chủ nhà đã tham khảo nhiều đơn vị trước khi lựa chọn một đội thi công có mức giá khá dễ chịu. Vật liệu nhìn bằng mắt thường không có vấn đề, khung cửa cũng được hoàn thiện tương đối đẹp. Vì vậy, anh cho rằng mình đã tìm được một phương án vừa tiết kiệm vừa hợp lý.

Thế nhưng chỉ hơn một tháng sau khi dọn vào, một tấm kính bắt đầu xuất hiện vết rạn. Sau khi kiểm tra lại, nguyên nhân được cho là loại kính được sử dụng có khả năng chịu va đập và thay đổi nhiệt độ không tốt. Khi nhiệt độ trong và ngoài nhà chênh lệch lớn hoặc khung kính chịu lực không đều, nguy cơ rạn nứt sẽ tăng lên.

Đây cũng là lỗi mà nhiều gia đình dễ gặp khi làm cửa kính, vách kính hoặc cải tạo ban công: quá tập trung vào tổng giá thành mà bỏ qua thông số kỹ thuật của kính, độ dày, cấu tạo kính, chất lượng khung và cách lắp đặt.

Với các hạng mục kính có diện tích lớn, đặc biệt ở ban công hoặc vị trí thường xuyên chịu nắng, gió, chênh lệch nhiệt độ, chủ nhà nên hỏi rõ loại kính được sử dụng và yêu cầu đơn vị thi công ghi cụ thể trong báo giá hoặc hợp đồng. Không nên chỉ nghe những mô tả chung chung như "kính tốt", "kính loại 1" hay "kính an toàn".

Giá rẻ hơn một chút ở thời điểm thi công có thể hấp dẫn, nhưng nếu phải tháo bỏ và thay lại cả hệ kính sau vài tháng, khoản tiết kiệm ban đầu gần như không còn ý nghĩa.

2. Gạch lát sàn nứt góc, thợ và cửa hàng đùn đẩy trách nhiệm

Rắc rối thứ hai xuất hiện khi chủ nhà lau sàn và phát hiện một số viên gạch bị nứt ở góc. Anh lập tức liên hệ với thợ lát gạch nhưng nhận được câu trả lời rằng nguyên nhân nằm ở chất lượng vật liệu. Khi hỏi lại cửa hàng bán gạch, phía này lại cho rằng vấn đề xuất phát từ kỹ thuật thi công.

Đây là tình huống rất quen thuộc khi sửa nhà theo kiểu chia nhỏ từng hạng mục cho nhiều đội thợ. Khi có sự cố, rất khó xác định trách nhiệm thuộc về ai.

Gạch nứt góc có thể đến từ nhiều nguyên nhân. Vật liệu kém chất lượng, gạch có ứng suất bên trong, lớp nền không ổn định, keo hoặc vữa không phủ đều đều có thể làm gạch chịu lực không đồng đều. Ngoài ra, sau khi lát xong, nếu thợ các hạng mục khác thường xuyên kéo vật nặng, kê thang, đặt máy móc hoặc làm rơi dụng cụ xuống nền, các góc gạch cũng rất dễ bị tổn thương.

Một lỗi khác là nhiều gia đình lát nền xong khá sớm nhưng lại không bảo vệ mặt sàn trong suốt giai đoạn thi công tiếp theo. Trong vài tuần sau đó, thợ điện, thợ mộc, thợ sơn và các đội lắp đặt liên tục đi lại trên nền gạch mới.

Bởi vậy, sau khi lát sàn, nên phủ một lớp vật liệu bảo vệ phù hợp lên mặt gạch trước khi các hạng mục khác tiếp tục thi công. Chi phí cho phần bảo vệ nền thường không lớn nhưng có thể tránh được rất nhiều vết xước, sứt cạnh và nứt gạch.

Quan trọng hơn, khi mua gạch, không nên chỉ lựa chọn theo mẫu mã hoặc lời quảng cáo. Với một diện tích lớn, nên giữ lại một số viên gạch dự phòng cùng lô sản xuất. Nếu vài năm sau một viên bị vỡ mà mẫu gạch đã ngừng bán, việc tìm màu sắc và kích thước tương đồng sẽ khó hơn nhiều.

3. Nhà vệ sinh không rò xuống tầng dưới nhưng tường ngoài cửa lại ẩm mốc

Một tháng sau khi chuyển vào, chủ nhà bắt đầu nhận thấy bức tường sát cửa nhà vệ sinh có dấu hiệu ẩm. Ban đầu chỉ là một vùng nhỏ, nhưng sau đó vết ẩm lan rộng, lớp sơn và vữa bắt đầu phồng lên, bong tróc rồi xuất hiện mốc.

Điều khiến anh khó hiểu là trong quá trình sửa nhà, khu vực nhà vệ sinh đã được thử nước và không phát hiện hiện tượng rò xuống tầng dưới. Vì vậy, ban đầu mọi người đều nghĩ lớp chống thấm không có vấn đề.

Sau khi gọi thợ kiểm tra, nguyên nhân lại nằm ở hệ thống thoát nước sàn.

Tại một số vị trí, đầu thoát nước sàn không được nối kín và đúng vào đường ống thoát phía dưới. Khi tắm hoặc vệ sinh, một phần nước lọt qua khe hở quanh miệng thoát, thấm xuống lớp vữa phía dưới gạch. Vì lớp chống thấm vẫn giữ nước lại nên nước không rò ngay xuống tầng dưới mà tích tụ bên trong kết cấu sàn.

Sau một thời gian, lượng nước này di chuyển về những vị trí thấp hoặc khu vực cửa nhà vệ sinh, từ đó gây ẩm tường, bong sơn và nấm mốc.

Đây là lý do việc thử chống thấm đạt yêu cầu vẫn chưa đủ để khẳng định nhà vệ sinh sẽ không rò nước khi sử dụng thực tế. Chủ nhà còn phải kiểm tra hệ thống thoát sàn, cổ ống, khe tiếp giáp giữa các đường ống và lớp hoàn thiện.

Sau khi lát gạch xong, nên tháo nắp thoát sàn và kiểm tra bằng mắt xem phần thoát đã được nối đúng vào đường ống phía dưới hay chưa. Đồng thời, cần thử xả một lượng nước lớn để xem nước có thoát nhanh, có đọng lại quanh miệng cống hay không.

Nếu phát hiện sai sót ở giai đoạn này, sửa ngay vẫn còn tương đối đơn giản. Đợi đến khi tường ngoài bắt đầu mốc hoặc trần nhà hàng xóm xuất hiện vết ố thì việc xử lý sẽ phức tạp và tốn kém hơn nhiều.

4. Nhà vệ sinh bốc mùi nhưng kiểm tra mãi không tìm thấy nguyên nhân

Rắc rối khiến chủ nhà khó chịu nhất lại là mùi hôi trong phòng tắm. Cống thoát sàn đã sử dụng loại có chức năng ngăn mùi, hệ thống thoát nước cũng được kiểm tra nhiều lần. Thế nhưng cứ những ngày gió mạnh hoặc thời tiết thay đổi, mùi khó chịu lại xuất hiện rõ rệt.

Gia đình đã kiểm tra đường ống thoát, các vị trí xuyên trần, khe quanh ống, thậm chí tháo một phần trần để tìm nguyên nhân nhưng vẫn không phát hiện bất thường. Một số thợ điện nước được gọi đến cũng không tìm thấy lỗi.

Cuối cùng, vấn đề lại nằm ở khu vực bồn cầu.

Khi lắp đặt bồn cầu, phần tiếp giáp giữa bồn cầu và đường ống thoát phải được xử lý kín. Ngoài ra, tùy thiết kế sản phẩm, một số vị trí lắp đặt, lỗ kỹ thuật hoặc khe hở phía sau bồn cầu nếu không được xử lý đúng cũng có thể trở thành đường để mùi từ hệ thống thoát nước thoát ra ngoài.

Nhiều người khi gặp mùi nhà vệ sinh thường lập tức đổ lỗi cho cống sàn, nhưng thực tế nguồn mùi có thể đến từ bồn cầu, lavabo, đường thoát máy giặt, hộp kỹ thuật hoặc những vị trí nối ống bị hở.

Vì vậy, nếu nhà vệ sinh mới sửa đã có mùi, việc đầu tiên không nên là đổ hóa chất xuống cống. Hãy kiểm tra lần lượt các điểm kết nối với hệ thống thoát nước. Với bồn cầu, cần đặc biệt chú ý gioăng nối ống thoát, phần chân bồn cầu và các lỗ kỹ thuật.

Sửa nhà, thứ đáng tiền nhất đôi khi không phải vật liệu đắt mà là khâu kiểm tra

Sau những sự cố liên tiếp, chủ nhà rút ra một điều: sửa nhà không phải cứ mua vật liệu đắt là sẽ yên tâm, cũng không phải cứ thuê được thợ giá cao là chắc chắn tránh được lỗi. Nhiều vấn đề phát sinh vì thiếu một bước kiểm tra rất nhỏ trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo.

Với cửa kính, cần kiểm tra loại kính, độ dày, khung và cách cố định. Với gạch lát, phải kiểm tra vật liệu, độ phẳng, độ đặc của lớp nền và bảo vệ sàn sau khi thi công. Với nhà vệ sinh, ngoài chống thấm còn phải kiểm tra cổ ống, thoát sàn, bồn cầu và toàn bộ các vị trí nối vào hệ thống thoát nước.

Đặc biệt, nếu tự đứng ra quản lý quá trình sửa nhà và thuê riêng từng đội thợ, chủ nhà càng cần nghiệm thu theo từng hạng mục. Bởi khi lớp hoàn thiện đã che kín phần đường ống, lớp chống thấm hoặc kết cấu bên dưới, việc tìm ra nguyên nhân của một lỗi nhỏ có thể đồng nghĩa với tháo gạch, đục tường và làm lại từ đầu.

Một tháng ở nhà mới mà đã phải sửa kính, xử lý gạch nứt, tìm đường nước rò và lần theo mùi hôi chắc chắn là trải nghiệm chẳng ai muốn. Nhưng những sự cố này cũng cho thấy một thực tế: trong sửa nhà, những chi tiết không nhìn thấy sau khi hoàn thiện mới thường là phần cần được quan tâm nhất.