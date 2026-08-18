Tình trạng hiện tại của Quỳnh Lương

Quỳnh Lương, tên đầy đủ là Lương Thị Mai Quỳnh, sinh năm 1995 tại Phú Thọ.Cô được biết đến với vai trò người mẫu ảnh lookbook, sau đó xuất hiện trong nhiều MV ca nhạc trước khi chuyển hướng sang diễn xuất, kinh doanh, và dạo gần đây là livestream bán hàng, gắn link affiliate.

Mới đây, Quỳnh Lương trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi đoạn clip ghi lại một phần livestream bán bánh trung thu tối 17/8 được chia sẻ rộng rãi. Trong livestream, cô bức xúc vì cho rằng team không đọc tin nhắn công việc trong nhóm chung, khiến lịch trình bị ảnh hưởng. Cô cho biết dù đã chủ động giải quyết, phía đối tác vẫn đáp lại: “Chị thích làm gì thì làm”.

Đáng chú ý, trong lúc tranh luận, Quỳnh Lương còn văng tục và có hành động được cho là thiếu kiềm chế. Đoạn livestream sau đó nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Quỳnh Lương vướng tranh cãi. Ảnh: FBNV.

Khi bị netizen gọi tên trên mạng xã hội, Quỳnh Lương không trực tiếp lên tiếng về tranh cãi, nhưng liên tục cập nhật tình hình của bản thân trên mạng xã hội.

Cứ cách vài tiếng, Quỳnh Lương lại đăng bài trên fanpage cá nhân với 591K người theo dõi. Trên Threads, cô cũng công khai doanh thu từ công việc bán hàng affiliate. Tổng cộng trên các nền tảng MXH, Quỳnh Lương lên khoảng 8 post giữa ồn ào. Đây không phải là lần đầu tiên cô có cách phản ứng này, khi rơi vào một tranh cãi trên MXH.

Theo đó, rạng sáng 18/8, Quỳnh Lương chia sẻ rằng bản thân không ngủ được sau những chuyện xảy ra. Cô cho biết không hoàn toàn không để tâm đến những tranh luận trên mạng, đồng thời cũng nhìn nhận lại cách hành xử của bản thân.

“Nếu bảo không để ý cũng không phải, nếu bảo buồn cũng không phải. Chắc tại giờ rảnh quá nên mới tức không ngủ được đây này, chứ ngày xưa đi làm là em kệ ấy.

Đọc mọi cái cũng phải nhìn nhận lại mình, vì mình chưa đủ khéo léo để có thể hành xử tốt nên cố gắng mà hoàn thiện. Em biết là cũng nhiều mom hiểu và thương em cho dù là em cũng chẳng xinh đẹp hay hoàn hảo gì cả. Nên là em sẽ cố gắng không để những người thương mình phải buồn. Ngày hôm nay cũng có người em thương làm em buồn lắm nên cố gắng không trở thành người như họ”, cô viết.

Quỳnh Lương liên tục đăng bài, cập nhật tình hình bản thân lên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Cùng thời điểm, cô cũng có những bài đăng đáp trả một số bình luận liên quan đến mình. Trong đó, cô phản hồi những câu chuyện được các tài khoản mạng xã hội chia sẻ, từ lời kể của một người tự nhận là hàng xóm cho đến bình luận về cách cô làm việc với chuyên viên makeup.

Về những thông tin mà cô cho là không chính xác, Quỳnh Lương thẳng thắn lên tiếng. Cô cho biết nếu những nhận xét về tính cách của mình là đúng, cô sẽ ghi nhận để thay đổi; còn với những điều bị cho là bịa đặt, cô cho rằng mình cần lên tiếng làm rõ.

Bên cạnh những động thái liên quan đến ồn ào, Quỳnh Lương vẫn duy trì công việc affiliate và khẳng định đây là công việc mà mình đang làm một cách nghiêm túc, không phải “làm chơi”.

Quỳnh Lương cho biết cô đã bỏ nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để thử sản phẩm, săn deal, theo dõi từng khung giờ bán hàng. Có thời điểm, cô vừa trông con vừa làm việc và thậm chí đưa cả chồng, con vào quá trình bán hàng.

Ảnh chụp màn hình.

“Em làm nghiêm túc, rất nghiêm túc, bỏ tiền bỏ sức và canh từng giờ để săn deal ấy. Không phải chơi chơi đâu trời ơi”, cô chia sẻ.

Trên TikTok, Quỳnh Lương cũng vẫn đăng tải các nội dung quảng cáo và bán hàng như thường lệ.