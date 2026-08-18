Vingroup xây Sports Complex rộng 400ha tầm cỡ quốc tế: Sở hữu sân đua tốc độ chưa từng xuất hiện ở Việt Nam

Tập đoàn Vingroup tuần qua đã chính thức công bố quy hoạch dự án Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương (Hùng Vương International Sports Complex) tại Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội.

Được định hướng trở thành tổ hợp thể thao, văn hóa và giải trí hàng đầu khu vực, dự án mở ra kỳ vọng lớn trong việc đưa Việt Nam trở thành điểm dừng chân của các sự kiện và những giải đấu thể thao mang tầm vóc quốc tế.

Tổ hợp Hùng Vương International Sports Complex

Dự án sở hữu quy mô hơn 400 ha tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô Hà Nội, được kiến tạo theo mô hình liên hợp hiện đại bậc nhất. Hệ sinh thái hạ tầng tại đây được đầu tư bài bản, đáp ứng toàn diện các tiêu chuẩn khắt khe của những giải đấu thể thao chuyên nghiệp lớn nhất hành tinh như Thế vận hội Olympic hay FIFA World Cup.

Việc quy hoạch một đại đô thị thể thao tập trung với quy mô hàng trăm hecta mang ý nghĩa chiến lược trong việc giải quyết bài toán thiếu hụt hạ tầng thể thao thành tích cao của Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua.

Thay vì các công trình xây dựng phân tán, một quần thể khép kín, đa năng và vận hành chuyên nghiệp sẽ giúp tối ưu hóa chi phí vận hành, tạo lập hệ sinh thái thể thao bền vững và đưa Hà Nội trở thành điểm đến đủ năng lực cạnh tranh quyền đăng cai các đại hội thể thao đa môn tầm cỡ châu lục và thế giới.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng: "Trái tim" của tổ hợp với 135.000 chỗ lớn nhất hành tinh

Tọa lạc tại vị trí trung tâm của toàn bộ khu liên hợp, sân vận động VinFast - Trống Đồng có diện tích lên tới 73,3 ha. Công trình gây ấn tượng mạnh mẽ khi sở hữu sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi cùng hệ thống mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.

Sân vận động được thiết kế chuẩn mực theo các tiêu chí của FIFA, áp dụng trí tuệ nhân tạo và đón đầu các công nghệ xanh thân thiện với môi trường. Dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027, công trình hứa hẹn trở thành biểu tượng kiến trúc - thể thao tự hào của quốc gia.

Vượt lên trên quy mô của một sân thi đấu bóng đá thông thường, VinFast - Trống Đồng mang ý nghĩa biểu tượng văn hóa sâu sắc khi kết hợp giữa hình tượng di sản Trống Đồng Đông Sơn ngàn năm với công nghệ kiến trúc tương lai.

Sức chứa kỷ lục 135.000 khán giả cùng hệ thống mái che cơ động không chỉ giúp Việt Nam sẵn sàng cho các trận chung kết FIFA World Cup mà còn biến nơi đây thành "siêu sân khấu" cho các tour lưu diễn âm nhạc toàn cầu. Đây chính là đòn bẩy phát triển nền kinh tế sự kiện và du lịch giải trí quy mô lớn cho Thủ đô.

Sân vận động Olympic: Đấu trường điền kinh tiêu chuẩn quốc tế 40.000 chỗ

Bao bọc xung quanh sân vận động trung tâm là hệ thống các phân khu thi đấu và sân tập phụ trợ quy mô lớn. Trong đó, sân vận động Olympic với quy mô 40.000 chỗ ngồi được thiết kế chuyên biệt, đạt chuẩn tổ chức các giải vô địch điền kinh thế giới và các đại hội thể thao, lễ hội văn hóa quy mô lớn.

Sự hiện diện của một sân vận động Olympic 40.000 chỗ riêng biệt giải tỏa áp lực cho sân vận động chính, đồng thời chuẩn hóa điều kiện thi đấu cho môn thể thao "nữ hoàng" là điền kinh. Đây là mắt xích quan trọng để nâng cao thành tích cho các vận động viên quốc gia khi được cọ xát trong môi trường đạt chuẩn quốc tế, đồng thời tạo ra không gian linh hoạt cho các giải đấu quy mô vừa và các sự kiện cộng đồng mà không làm gián đoạn lịch trình của sân vận động trung tâm.

Cung thi đấu trong nhà Hanoi Sport Arena: Tâm điểm sự kiện và giải đấu 12.000 chỗ

Cung thi đấu đa năng Hanoi Sport Arena có quy mô 12.000 chỗ ngồi là địa điểm lý tưởng dành cho các bộ môn thể thao tranh tài trong nhà cấp độ chuyên nghiệp, đồng thời là không gian biểu diễn nghệ thuật, hòa nhạc và lễ hội giải trí đẳng cấp.

Nhà thi đấu đa năng 12.000 chỗ đóng vai trò huyết mạch trong việc phát triển các bộ môn thể thao trong nhà đang có lượng người hâm mộ bùng nổ như bóng rổ, bóng chuyền, thể thao điện tử (Esports) hay võ thuật đối kháng.

Thiết kế âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng khả năng chuyển đổi công năng linh hoạt giữa sàn thi đấu và sàn diễn ca nhạc trong nhà giúp công trình hoạt động liên tục 365 ngày trong năm, tạo nguồn thu ổn định từ các hoạt động văn hóa giải trí thương mại.

Cung thể thao dưới nước Aquatic Center: Tổ hợp đường đua xanh 10.000 chỗ

Một thành phần khác của tổ hợp là Cung thể thao Aquatic Center với sức chứa 10.000 chỗ ngồi được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, chuyên phục vụ môn bơi lội, nhảy cầu cùng các giải thể thao dưới nước chuyên nghiệp.

Hạng mục này mang ý nghĩa nâng tầm vị thế thể thao dưới nước của Việt Nam trên bản đồ khu vực. Việc sở hữu cụm bể bơi đạt chuẩn Olympic với khán đài 10.000 chỗ ngồi là điều kiện tiên quyết để đăng cai các giải bơi lội vô địch thế giới. Đồng thời, đây cũng là trung tâm đào tạo, ươm mầm các tài năng bơi lội trẻ và phát triển phong trào bơi lội toàn quốc.

Nhà thi đấu xe đạp lòng chảo: Sân đua tốc độ 5.000 chỗ đạt chuẩn

Phục vụ riêng cho bộ môn đua xe đạp lòng chảo đòi hỏi kỹ thuật cao, nhà thi đấu chuyên dụng có sức chứa từ 4.000 đến 5.000 chỗ ngồi sẽ là nơi mang đến những màn so tài tốc độ kịch tính ở đẳng cấp quốc tế.

Đua xe đạp lòng chảo (Velodrome) là môn thể thao Olympic danh giá nhưng vốn là "vùng trũng" về hạ tầng tại Việt Nam do đòi hỏi kỹ thuật thiết kế lòng chảo vát nghiêng cực kỳ phức tạp và tốn kém.

Việc đầu tư nhà thi đấu đạt chuẩn quốc tế 5.000 chưa từng có ở Việt Nam sẽ giúp thể thao nước nhà đầy lấp đầy khoảng trống, tạo điều kiện cho các cua-rơ trong nước tập luyện chuyên sâu với trang thiết bị chuẩn xác, mở ra cơ hội tranh chấp huy chương tại các kỳ ASIAD và Olympic.

Hệ thống sân golf 18 hố và công viên Tennis - Pickleball - Padel: Thiên đường thể thao thời thượng

Bên cạnh đấu trường chuyên nghiệp, dự án dành sự quan tâm lớn cho các môn thể thao thời thượng khi quy hoạch chuỗi 2 sân golf 18 hố do các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới thiết kế. Nổi bật là tổ hợp công viên Tennis - Pickleball - Padel rộng hơn 40 ha quy tụ gần 300 sân tập, giữ kỷ lục số một thế giới về quy mô. Cùng với mạng lưới đường đạp xe đa dạng địa hình và độ dốc, khu vực này phục vụ tối đa nhu cầu tập luyện của người dân, du khách lẫn vận động viên.

Phân khu thể thao phong cách sống này mang ý nghĩa kết nối giữa thể thao đỉnh cao và đời sống thể chất của đại chúng. Cụm công viên thể thao 40 ha sẽ tạo nên một trung tâm phong cách sống năng động, khuyến khích lối sống lành mạnh trong cư dân đô thị. Đây cũng là nơi lý tưởng để tổ chức các giải đấu phong trào, giải mở rộng quốc tế, thu hút dòng khách du lịch thể thao có mức chi tiêu cao đến với Hà Nội.

Chuỗi tiện ích đa trải nghiệm trong đô thị phía Nam Thủ đô

Khu liên hợp Hùng Vương còn tích hợp chuỗi tiện ích đô thị đẳng cấp gồm bệnh viện, khách sạn, trung tâm thương mại, công viên, nhà hát và khu làng văn hóa - ẩm thực. Siêu dự án không chỉ đưa Việt Nam sẵn sàng ứng tuyển đăng cai cho các kỳ ASIAD, World Cup hay Olympic mà còn thúc đẩy cực tăng trưởng kinh tế - xã hội mới cho khu vực phía Nam Hà Nội.

Sự đồng bộ của hệ thống tiện ích phụ trợ mang ý nghĩa quyết định sự thành công của một đại đô thị thể thao thông minh. Mô hình kết hợp "All-in-one" (tất cả trong một) giúp các đoàn thể thao quốc tế và khán giả có thể lưu trú, mua sắm, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa ẩm thực ngay tại chỗ mà không tạo áp lực quá tải lên hạ tầng giao thông trung tâm thành phố.

Về mặt quy hoạch vùng, dự án đóng vai trò như một đòn bẩy tái cơ cấu không gian đô thị, kích thích thị trường bất động sản, thương mại và dịch vụ phát triển bứt phá tại khu vực phía Nam Thủ đô.