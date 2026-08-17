Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

MC Kỳ Duyên: "Tôi về Việt Nam mới biết điều này"

| | Lifestyle

MC Kỳ Duyên dù đã 65 tuổi nhưng vẫn vô cùng trẻ trung, giữ được vóc dáng thon gọn như một thiếu nữ, làn da căng mọng bỏ quên cả tuổi tác.

Mới đây, ca sĩ Mạnh Cương đã chia sẻ những khoảnh khắc trong chuyến nghỉ dưỡng của gia đình anh với MC Kỳ Duyên và chồng cũ, cùng diva Hà Trần con gái NSND Trần Hiếu.

Các nghệ sĩ cùng nhau nghỉ dưỡng tại một căn biệt thự resort trị giá cả trăm tỷ ở khu Hồ Tràm (Vũng Tàu).

MC Kỳ Duyên: "Tôi về Việt Nam mới biết điều này"- Ảnh 1.

Hà Trần và Kỳ Duyên

MC Kỳ Duyên dù đã 65 tuổi nhưng vẫn vô cùng trẻ trung, giữ được vóc dáng thon gọn, làn da căng mọng quên tuổi tác.

Nữ MC ăn mặc rất trẻ trung, hiện đại, tự phối đồ một cách thời trang. Cô nói: "Đôi bông tai này là tôi tự làm từ hòn đá nhỏ".

MC Kỳ Duyên cũng chia sẻ thêm: "Tôi về Việt Nam mới biết điều này. Chỉ có ở Hồ Tràm mới có khu nghỉ mát gọi là "all inclusive". Tức là tới đây chỉ cần bỏ ra 175 đô la mỗi người một ngày là được bao trọn mọi dịch vụ, từ ở resort tới onsen, ăn nhà hàng, có xe chở đi các điểm.

Trong khu này có tới 4 nhà hàng khác nhau, ăn bao nhiêu cũng được, nên nếu cả gia đình mang vợ chồng con cái tới đây thì cũng rẻ.

MC Kỳ Duyên: "Tôi về Việt Nam mới biết điều này"- Ảnh 2.

Tất nhiên phòng là ở hotel còn như chúng tôi đang ở biệt thự thì là giá khác, nhưng không mắc lắm. Vì một căn biệt thự này có thể ở tới 20 người. Người ta sẵn sàng kê thêm giường ở phòng khách cho mình. Như tôi đang ở biệt thự này là 1000 đô tới 1800 đô một ngày tùy theo mùa, nhưng ở đông người cũng thoải mái. Có lần tôi tới đây mở party tới 80 người vào cũng được".

Nói rồi, Kỳ Duyên cùng mọi người đi ăn nhà hàng 5 sao sang trọng. Nữ MC tỏ ra thân thiết với diva Hà Trần.

Hà Trần luôn đi cận kề Kỳ Duyên, đến ngồi ăn cũng ngồi cạnh nhau. Cả hai liên tục đùa giỡn.

Hà Trần từng chia sẻ về mối quan hệ của mình với MC Kỳ Duyên: "Tôi và chị Kỳ Duyên có một điểm giống nhau là thích một người nào đó sẽ chủ động bật đèn xanh.

Chị Kỳ Duyên hơn tôi một giáp, cùng tuổi Tỵ nên có khá nhiều điểm tương đồng về tính cách.

Tôi và chị Kỳ Duyên có nhiều câu chuyện vui lắm. Năm 2004, khi tôi bắt đầu sang Mỹ định cư, chị Kỳ Duyên là người đầu tiên đi coi tôi hát. Sau đó, biết bao năm chị em tôi đi show cùng nhau, làm việc chung nhưng mối quan hệ chỉ là đồng nghiệp.

Nhưng thời điểm Covid, tôi và chồng chị Kỳ Duyên không đi đâu được nên cứ dắt con đi chơi với nhau. Tôi và chồng chị Kỳ Duyên đều có mấy đứa con trạc tuổi nhau nên cứ dắt con đi chơi để các con có bạn bè, chơi cùng nhau.

Thành ra tôi thân với chồng chị Kỳ Duyên trước. Cùng thời gian đó chị Kỳ Duyên và chồng quay lại với nhau nên tôi chơi và thân luôn với cả chị Kỳ Duyên".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên việt

Từ Khóa:
MC Kỳ Duyên

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công trình 52.000 tỷ đồng của 1 ông lớn bất động sản hút khách dịp 2/9: Lượt đặt vé tăng đột biến 132%

Công trình 52.000 tỷ đồng của 1 ông lớn bất động sản hút khách dịp 2/9: Lượt đặt vé tăng đột biến 132% Nổi bật

Thuê địa điểm "đắt như vàng" giữa trung tâm phố cổ, bán trà sữa giá 7000/ly: Tam Hảo đang tính toán thông minh hay mạo hiểm?

Thuê địa điểm "đắt như vàng" giữa trung tâm phố cổ, bán trà sữa giá 7000/ly: Tam Hảo đang tính toán thông minh hay mạo hiểm? Nổi bật

Người phụ nữ 33 tuổi cải tạo căn nhà bỏ hoang thành tổ ấm 680m²: Không phòng khách truyền thống, sống giữa cây xanh như nghỉ dưỡng mỗi ngày

Người phụ nữ 33 tuổi cải tạo căn nhà bỏ hoang thành tổ ấm 680m²: Không phòng khách truyền thống, sống giữa cây xanh như nghỉ dưỡng mỗi ngày

10:35 , 17/08/2026
Hành động công khai của MC Hoàng Oanh khiến Lê Giang Patrik bị réo tên

Hành động công khai của MC Hoàng Oanh khiến Lê Giang Patrik bị réo tên

10:21 , 17/08/2026
Hôm qua - 16/8, Việt Nam vừa có thêm 1 kỷ lục Guinness thế giới

Hôm qua - 16/8, Việt Nam vừa có thêm 1 kỷ lục Guinness thế giới

10:09 , 17/08/2026
Xuân Son nhảy điệu kangaroo ăn mừng gây bão mạng

Xuân Son nhảy điệu kangaroo ăn mừng gây bão mạng

10:08 , 17/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên