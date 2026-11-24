Phố đi bộ Hồ Gươm đông đúc, Tràng Tiền Plaza kín chỗ gửi xe

Ghi nhận vào buổi sáng 24/11, không khí tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm khá nhộn nhịp. Dù thời tiết lạnh và gió to, nhiều người dân và du khách vẫn đổ về khu vực trung tâm để vui chơi, dạo phố và trải nghiệm các hoạt động trong ngày Văn hóa Việt Nam.

Tại Tràng Tiền Plaza, lượng phương tiện đổ về tăng cao khiến khu vực hầm gửi xe gần như kín chỗ. Các xe phải xếp hàng chờ bên ngoài, chỉ khi có một phương tiện rời khỏi hầm thì xe tiếp theo mới được di chuyển vào gửi. Một số hàng quán ăn uống quanh khu vực cũng ghi nhận lượng khách đông hơn thường lệ.

Ảnh: Bích Ngọc

Đáng chú ý, cửa hàng Kem Tràng Tiền vẫn là một trong những điểm thu hút đông người dù thời tiết khá lạnh. Bên trong khu vực bán hàng, khách nối thành hàng dài chờ đến lượt. Phía ngoài cửa hàng, nhiều người đứng trò chuyện, vừa cầm điện thoại vừa thưởng thức những cây kem ốc quế. Xe máy dựng san sát dọc vỉa hè trước cửa.

Ảnh: @2im.chloe

Theo chia sẻ của một số bạn trẻ có mặt tại đây, thời gian chờ mua kem có thể lên tới khoảng 15-30 phút. Đây cũng là hình ảnh khá đặc biệt trong một ngày thời tiết không mấy lý tưởng để thưởng thức món ăn lạnh.

Càng về trưa, khi thời tiết có phần ấm lên, lượng người tập trung tại khu vực này càng đông. Dọc các tuyến phố Hàng Khay, Tràng Tiền, giao thông qua lại tấp nập với đủ loại phương tiện, từ xe máy, ô tô đến xích lô chở khách du lịch.

Nhiều địa điểm kinh doanh dịch vụ cũng thu hút giới trẻ và du khách, trong đó có các thương hiệu trà sữa như Gong Cha, Mixue, Bingxue, các tiệm photobooth và quán cà phê Phúc Long, Highlands khu vực Hoàn Kiếm. Tại góc phố Hàng Khay, cửa hàng McDonald's cũng đã trang trí mô hình ông già Noel bơm hơi cỡ lớn, báo hiệu mùa lễ hội cuối năm đang đến gần.

Các hàng quán quanh Hồ Gươm đông khách, có nơi phải xếp hàng chờ bàn

Không chỉ các địa điểm vui chơi, hoạt động ăn uống tại khu vực trung tâm cũng khá sôi động. Một số hàng quán như cơm rang trong ngõ Tràng Tiền, bún đậu Hàng Khay ghi nhận lượng khách lớn, nhiều thời điểm thực khách phải đứng chờ để có chỗ ngồi.

Tốc độ phục vụ và luân chuyển bàn tại các quán khá nhanh. Khách vừa dùng bữa xong thường nhanh chóng rời đi để nhường chỗ cho những người đang chờ bên ngoài. Đáng chú ý, một số hàng quán còn chuyển sang hình thức thu tiền trước thay vì thanh toán sau bữa ăn như thông thường.

Dọc các tuyến phố Hàng Khay, Tràng Tiền, giao thông qua lại tấp nập với đủ loại phương tiện, từ xe máy, ô tô đến xích lô chở khách du lịch. Ảnh: Bích Ngọc

Tại khu vực ven Hồ Gươm, đặc biệt là đoạn gần Tháp Hòa Phong, người dân và khách du lịch tập trung khá đông để dạo chơi, chụp ảnh bên những luống hoa tím và các công trình kiến trúc cổ. Nhiều người lựa chọn áo khoác phao mỏng, áo dạ, áo len và trang phục dài tay để giữ ấm khi đi bộ ngoài trời.

Ảnh: Hoàn Như

Video: Du khách dạo chơi ở phố đi bộ Hồ Gươm. Nguồn: @itis.hiep

Quán cà phê chưa quá đông, khách chủ yếu chọn ngồi trong nhà tránh rét

Trái với không khí nhộn nhịp tại khu vực Hồ Gươm, tình hình tại một số quán cà phê ở các khu vực khác có phần trầm lắng hơn.

Ghi nhận tại khu vực Đống Đa (quận cũ), các quán như Since Tea, Aha Coffee, Starbucks, Highlands Coffee và Bông Biêng đều có khách ghé đến. Trong khi đó, tại khu vực phố Huế (quận Hai Bà Trưng), các địa điểm như Phê La, Katinat và Bông Biêng cũng ghi nhận lượng khách nhất định nhưng chưa rơi vào tình trạng quá đông.

Các quán cà phê khu vực quận Đống Đa (cũ) không quá đông, khu vực ngoài trời vắng khách ngồi

Tại các quán cà phê trên Phố Huế, khách cũng chủ yếu ngồi trong nhà

Do thời tiết lạnh và có gió lớn, nhiều thực khách có xu hướng lựa chọn chỗ ngồi bên trong thay vì khu vực ngoài trời. Các khu vực có không gian mở, ban công hoặc chỗ ngồi ngoài vỉa hè ít được ưu tiên hơn.

Trong khi đó, một số hàng bánh mì và xôi Mây vẫn thu hút lượng khách đáng kể. Nhìn chung, lượng người tập trung tại các điểm vui chơi, ăn uống ở khu vực trung tâm Hà Nội có sự phân hóa, song những địa điểm quen thuộc như Hồ Gươm, Kem Tràng Tiền và Tràng Tiền Plaza vẫn ghi nhận không khí đông đúc trong ngày 24/11.

Các quán bánh mì hay xôi ghi nhận đông khách xếp hàng mua

Vincom Smart City nhộn nhịp, các quán cà phê kín chỗ từ trong nhà ra ngoài trời

Tại khu vực Vin Smart City, không khí tại các quán cà phê như Phúc Long, Phê La, Mixue cũng diễn ra khá sôi động. Lượng khách tập trung đông ở nhiều không gian khác nhau, từ bên trong các cửa hàng, khu vực sảnh chung của trung tâm thương mại đến những khu vực bàn ghế ngoài trời.

Bên trong các quán cà phê lớn, nhiều không gian được thiết kế với hệ thống cửa kính cao, tận dụng ánh sáng tự nhiên và bố trí thêm cây xanh tạo cảm giác thoáng đãng. Tuy nhiên, lượng khách đông khiến các dãy bàn ghế gần như luôn kín chỗ. Thực khách thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, từ nhóm bạn trẻ, gia đình có con nhỏ đến người lớn tuổi, cùng ngồi trò chuyện, thưởng thức đồ uống hoặc sử dụng điện thoại.

Tại khu vực Vin Smart City, không khí tại các quán cà phê như Phúc Long, Phê La, Mixue cũng diễn ra khá sôi động. Ảnh: Hoàn Như

Tại quầy Phê La, nhân viên liên tục nhận và chuẩn bị đơn hàng. Khách xếp hàng chờ gọi món, trong khi các tài xế công nghệ cũng đứng chờ lấy đồ để giao cho khách. Phía trước cửa hàng, một số người lựa chọn ngồi nghỉ trên dãy ghế gỗ dài, tranh thủ trò chuyện hoặc lướt điện thoại.

Ảnh: Hoàn Như

Không chỉ các cửa hàng riêng lẻ, khu vực ghế ngồi chung trong trung tâm thương mại cũng thu hút đông người. Các nhóm học sinh, sinh viên và gia đình quây quần bên những chiếc bàn tròn hoặc dãy ghế dài. Không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ mở laptop học tập, chơi rubik, trò chuyện cùng bạn bè bên cạnh những cốc nước hay cây kem ốc quế.

Trong khi đó, khu vực ngoài trời lại mang đến không gian thư giãn thoáng đãng hơn. Những bộ bàn ghế xếp kiểu cắm trại nhỏ gọn được bố trí xen kẽ các chậu hoa hồng, hoa giấy, hướng ra khoảng sân lát gạch và đài phun nước. Nhiều nhóm bạn trẻ và gia đình có con nhỏ lựa chọn ngồi tại đây để ăn uống nhẹ, trò chuyện và tận hưởng không khí ngoài trời