Mới đây, chương trình Cà phê với Vân của đạo diễn Lữ Thị Thủy Vân đã lên sóng với sự tham gia của "vua đạo cụ gameshow" Phúc Huỳnh – người đứng sau nhiều gameshow nổi tiếng, từng làm việc với Trấn Thành, Trường Giang, Hoài Linh…



Đạo diễn Lữ Thị Thùy Vân và Phúc Huỳnh

Đạo diễn Lữ Thị Thùy Vân giới thiệu: "Rất nhiều anh chị nghệ sĩ đều từng nói về anh Phúc Huỳnh. Anh là người đứng sau các chương trình đình đám một thời như Ơn giời cậu đây rồi, Người bí ẩn…

Chị Việt Hương, bạn Trấn Thành, anh Trường Giang đều gọi anh Phúc Huỳnh là "vua đạo cụ". Bản thân tôi khi làm việc cùng các anh chị nghệ sĩ đều nghe họ nói như vậy".

Phúc Huỳnh chia sẻ: "Nghề của tôi thường được gọi là thiết kế bối cảnh hay làm đạo cụ sân khấu. Vai trò đầu tiên tôi đảm nhận là thư ký trường quay tại show truyền hình thực tế đầu tiên ở Việt Nam – show Vietnam Idol 2007.

Trước đó, tôi đang làm nhân viên nhà nước ở phường. Năm 2007 thì show Vietnam Idol về Việt Nam, mấy người bạn tôi rủ tôi đi casting làm cho show này để cho mới mẻ. Tôi tới nơi thấy mấy trăm bộ hồ sơ, ai ngờ lại đậu công việc thư ý trường quay.

Tới Vietnam Idol mùa 2, tôi lại tiếp tục được mời tới làm biên tập cho chương trình. Cứ như thế, tôi đến với truyền hình, showbiz. Công việc chính thức tôi làm đầu tiên là biên tập viên rồi tới sản xuất, làm hậu trường… Làm được việc gì là tôi làm, một mình tôi làm nhiều công việc khác nhau. Tôi tự vẽ bối cảnh, tự làm đạo cụ hết luôn.

Trước ngày quay tôi vẫn làm biên tập, sản xuất, đạo diễn sân khấu nhưng tới ngày ghi hình các chương trình thì tôi lại ra làm đạo cụ, bối cảnh. Dần dần người ta quên hết các công việc tôi từng làm, chỉ nhớ tôi làm đạo cụ, bối cảnh cho gameshow vì ấn tượng với họ quá. Họ toàn gọi tôi là Phúc đạo cụ.

Sau Vietnam Idol, chương trình đầu tiên tôi làm là Người bí ẩn. Tại chương trình này, tôi lừa được tất cả các nghệ sĩ có mặt, khiến họ đoán sai hết về nhân vật chính.

Ở chương trình Ơn giời cậu đây rồi, toàn bộ đạo cụ là của tôi mang lên sân khấu hết. Chương trình đó quay đến 2 giờ sáng mà toàn tình huống bất ngờ nên các nghệ sĩ chính như Việt Hương, Trấn Thành, Trường Giang… toàn đưa ra yêu cầu bất ngờ và tôi phải thực hiện ngay.

Lúc quay xong, Trấn Thành, Việt Hương đều cảm ơn tôi. Đó là hạnh phúc với người làm nghề như tôi".