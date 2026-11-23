Đường đua phim Việt năm 2026 đang chứng kiến những cú bứt tốc đáng chú ý tại phòng vé. Trong danh sách những tác phẩm chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng nhanh nhất năm nay, Trấn Thành vẫn giữ vị trí dẫn đầu với Thỏ Ơi!!, nhưng cái tên gây bất ngờ nhất lại là Trại Buôn Người - bộ phim từng không được nhiều người dự đoán sẽ tạo nên một cơn địa chấn phòng vé lớn đến vậy.

Theo thống kê, Thỏ Ơi!! hiện là phim Việt cán mốc 100 tỷ đồng nhanh nhất năm 2026, chỉ mất khoảng 2,5 ngày. Đây cũng không phải kết quả quá khó đoán khi Trấn Thành đã nhiều lần chứng minh sức hút phòng vé của mình. Từ thương hiệu cá nhân, khả năng tạo hiệu ứng truyền thông cho đến lượng khán giả trung thành, nam đạo diễn gần như luôn là một đối thủ đáng gờm mỗi khi có phim ra rạp. Vị trí số 1 của Thỏ Ơi!! vì thế tiếp tục cho thấy sức mạnh thương hiệu Trấn Thành tại thị trường điện ảnh Việt.

(Ảnh: NSX)

Tuy nhiên, vị trí thứ 2 mới là điều khiến nhiều người phải bất ngờ. Trại Buôn Người mất khoảng 3,5 ngày để cán mốc 100 tỷ đồng dù không chiếu trong dịp lễ, trở thành một trong những hiện tượng phòng vé đáng chú ý nhất năm. Trước khi phim ra mắt, không nhiều người nghĩ tác phẩm này có thể tạo ra cơn địa chấn lớn đến thế. Ngoài Steven Nguyễn đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý, bộ phim không sở hữu một dàn diễn viên có sức bán vé quá áp đảo. Đạo diễn và nhà sản xuất cũng chưa phải những cái tên bảo chứng phòng vé quen thuộc.

Thậm chí, trước đó, một tác phẩm khác khai thác chủ đề lừa đảo ở Campuchia là Thiên Đường Máu cũng không tạo được hiệu ứng bùng nổ tương đương. Bởi vậy, thành tích của Trại Buôn Người càng trở nên đáng nói. Bộ phim không chỉ nhanh chóng vượt qua cột mốc 100 tỷ đồng mà còn liên tục duy trì sức nóng, tạo ra lượng thảo luận lớn trên mạng xã hội và trở thành một trong những hiện tượng điện ảnh nổi bật nhất năm. Từ một tác phẩm không được mặc định sẽ thắng lớn, Trại Buôn Người đã có màn bứt tốc khiến nhiều người phải nhìn lại khả năng tạo hit của những dự án không xuất phát từ các thương hiệu phòng vé quen thuộc.

(Ảnh: NSX)

Xếp ở vị trí thứ 3 là Trại Giam Hạnh Phúc, với khoảng 4,5 ngày để đạt doanh thu 100 tỷ đồng, cũng tương tự là một phim không ra mắt vào dịp lễ tết. Không chỉ có tốc độ bán vé ấn tượng, tác phẩm còn liên tục nhận được sự quan tâm của khán giả nhờ nội dung, tuyến nhân vật và những tình tiết tạo hiệu ứng thảo luận trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, Trại Giam Hạnh Phúc đang có một lợi thế lớn là sức nóng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Những lời khen dành cho bộ phim, các trích đoạn được chia sẻ rộng rãi cùng sự quan tâm dành cho dàn diễn viên đang góp phần duy trì sức hút ngoài phòng vé. Trên mạng xã hội, không ít khán giả còn dự đoán tác phẩm hoàn toàn có thể tiến tới mốc 300 tỷ đồng nếu tiếp tục giữ được phong độ hiện tại. Đây rõ ràng là một kỳ vọng không nhỏ, nhưng với đà tăng trưởng đang có, Trại Giam Hạnh Phúc vẫn còn nhiều dư địa để tạo thêm bất ngờ.

(Ảnh: NSX)

Khép lại danh sách là Phí Phông, bộ phim cần khoảng 6,5 ngày để cán mốc 100 tỷ đồng. Dù có tốc độ chạm mốc trăm tỷ chậm hơn ba tác phẩm kể trên, đây vẫn là một thành tích đáng ghi nhận trong bức tranh phòng vé Việt năm nay. Phí Phông cũng là bộ phim tâm linh, kinh dị duy nhất xuất hiện trong danh sách này, cho thấy phim kinh dị đã có dấu hiệu hạ nhiệt mạnh mẽ tại thị trường Việt.

(Ảnh: NSX)

Từ giờ tới hết năm 2026 không còn nhiều tác phẩm mới ra rạp, nổi bật nhất có lẽ vẫn là Con Mắt Thứ Ba với sự bảo chứng đến từ đạo diễn Hàm Trần. Liệu có một cuộc đổi ngôi nào trên BXH phòng vé Việt trong hơn 30 ngày cuối năm?