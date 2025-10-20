Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lần đầu tiên chứng khoán mất gần 95 điểm, nhà đầu tư sốc nặng

20-10-2025 - 16:23 PM | Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán lao dốc mạnh chỉ trong ít phút cuối phiên – giảm mạnh nhất trong lịch sử, với 150 mã giảm sàn.

VN-Index gây bất ngờ trong phiên giao dịch ngày 20-10 khi đóng cửa ở mức 1.636 điểm, mất gần 95 điểm (5,47%). HNX Index cũng giảm hơn 13 điểm (4,74%) còn 263 điểm.

Thanh khoản trên thị trường tăng đột biến với giá trị giao dịch trên sàn HOSE vượt 53.000 tỉ đồng. Áp lực bán tháo diễn ra trên diện rộng, đặc biệt trong nhóm vốn hóa lớn, khiến VN30 rơi hơn 106 điểm, chỉ còn 1.870 điểm.

Toàn sàn ghi nhận hơn 770 mã giảm, trong đó có 150 mã giảm sàn, tâm lý hoảng loạn bao trùm cuối phiên. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 2.000 tỉ đồng, góp phần gia tăng sức ép lên chỉ số. 

Nhóm cổ phiếu trong tổ VN30 bị bán tháo ồ ạt từ VIC, VHM, VCB, TCB, BID, CTG tác động mạnh tới thị trường. Hàng loạt cổ phiếu giảm sàn trong sự ngỡ ngàng của nhà đầu tư.

Trên các hội, nhóm chứng khoán, nhiều nhà đầu tư nháo nhào không hiểu chuyện gì xảy ra khi cổ phiếu trong tài khoản đồng loạt giảm hết biên độ. Tài sản tích lũy trong nhiều tháng "bốc hơi" chỉ trong vài phút.

Hàng loạt mã cổ phiếu giảm sàn

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh phân tích, thị trường lên đỉnh của đỉnh liên tục nhiều ngày qua – mốc cao nhất áp sát 1.800 điểm. Trong ngắn dù có các thông tin tích cực như chứng khoán Việt Nam chính thức nâng hạng, kinh tế tăng trưởng tốt... nhưng ngắn hạn vẫn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như giá vàng tăng mạnh, các tin thị trường quốc tế.

"Thực tế, VN-Index tăng trong những ngày qua nhưng thanh khoản vẫn thấp, chỉ số chung chủ yếu tăng mạnh nhờ các mã cổ phiếu trong rổ VN30, trong khi nhiều mã thậm chí vẫn còn thấp hơn mức trước khi nâng hạng. Vì vậy, chỉ cần có động thái thị trường "quay đầu", nhà đầu tư sẽ chốt lời mạnh gây áp lực lên thị trường" – ông Phan Dũng Khánh nói.

Giới đầu tư sốc nặng khi chứng kiến phiên giảm điểm quá mạnh

Theo Công ty chứng khoán VPS, không có thông tin gì quá nổi bật, thị trường chứng khoán thế giới vẫn đang tăng điểm, đặc biệt thị trường chứng khoán Nhật và Ấn độ.

"Về lý thuyết ở những phiên biến động mạnh không nên đưa ra quyết định quá nhanh mà xem xét danh mục đã được kiểm soát an toàn chưa, những cổ phiếu nào đang nắm giữ.

Nếu danh mục tỉ trọng cổ phiếu hoặc tiền mặt đang nằm trong mức an toàn thì không nên quá lo lắng. Vùng hỗ trợ ngắn hạn của thị trường đang ở khu vực 1.610 - 1.630 điểm" – công ty VPS nói.

VN-Index có phiên giảm mạnh lịch sử


Theo Thái Phương

Người Lao Động

