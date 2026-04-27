Lần đầu tiên của Đình Bắc

Theo Tiên Tiên | 27-04-2026 - 16:17 PM | Sống

Lần đầu tiên trong sự nghiệp Đình Bắc có hat-trick.

Tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc đang trở thành tâm điểm của truyền thông và cộng đồng mạng sau màn trình diễn thăng hoa với cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp, góp công lớn vào chiến thắng của CLB Công an Hà Nội.

Tối ngày 26/4, sân vận động Hàng Đẫy như bùng nổ khi chứng kiến màn trình diễn điểm 10 của Nguyễn Đình Bắc trong cuộc đối đầu giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Sông Lam Nghệ An (SLNA) tại vòng 20 V.League 2025/26. Với ba bàn thắng ghi được, chân sút sinh năm 2004 không chỉ mang về 3 điểm quý giá cho đội bóng ngành Công an mà còn thiết lập nên những cột mốc cá nhân ấn tượng.

Với thành tích này, Đình Bắc chính thức trở thành cầu thủ nội đầu tiên lập được hat-trick tại đấu trường V.League trong suốt 5 mùa giải gần đây.

Đình Bắc lần đầu tiên lập hat-trick trong sự nghiệp (Ảnh: FBNV)

Pha ăn mừng của Đình Bắc (Ảnh: Sport5)

Trên trang cá nhân, tiền đạo người Nghệ An chia sẻ dòng trạng thái đầy phấn khích: "Hat-trick đầu tiên của bản thân! Tiếp tục nào ĐB7!". Bài đăng này lập tức thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, cùng "cơn mưa" lời chúc từ các đồng đội ở đội tuyển quốc gia và người hâm mộ.

Đa số ý kiến đều cho rằng Đình Bắc đang ở giai đoạn sung mãn nhất của sự nghiệp khi duy trì hiệu suất đáng nể, ghi 7 bàn thắng chỉ sau 4 trận liên tiếp. Phong độ này giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới nội".

Phát biểu sau trận đấu, HLV Alexandre Polking không giấu nổi sự hài lòng nhưng vẫn giữ sự tỉnh táo cho học trò:“Các bạn đã thấy màn trình diễn của Đình Bắc. Cậu ấy chắc chắn là một viên ngọc quý. Nhưng viên ngọc này cần thời gian để mài giũa”, ông nhận định.

Sự bùng nổ của Đình Bắc không chỉ là tin vui với CLB CAHN mà còn giải tỏa nỗi lo cho người hâm mộ bóng đá nước nhà. Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang cần những làn gió mới trên hàng công, sự trưởng thành vượt bậc của tiền đạo 22 tuổi sau những giai đoạn thăng trầm trước đó chính là lời khẳng định đanh thép nhất về tài năng và bản lĩnh của một ngôi sao lớn trong tương lai.

Văn Toàn: Đình Bắc quá giỏi so với tuổi của cậu ấy, mình ghen tị vì thời trẻ mình không được như thế!

Theo Tiên Tiên

