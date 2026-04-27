AI quá được việc, đồng nghiệp thì luôn sẵn sàng “tăng ca”: Người về sớm sẽ là người thất nghiệp?

Khi Nam Dong (42 tuổi) - Một nhân viên văn phòng với 15 năm kinh nghiệm, ngồi trước máy tính và gõ phím liên tục, trông anh giống như đang trao đổi công việc với đồng nghiệp. Nhưng thực tế, phần lớn những gì anh đang làm lại diễn ra với AI.

Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách làm việc tại các văn phòng ở Hàn Quốc. Những công cụ AI giúp xử lý văn bản, phân tích dữ liệu hay tạo nội dung đã trở thành một phần quen thuộc trong công việc hằng ngày.

Mặt trái của AI?

Nam Dong cho biết trước đây, mỗi đầu việc của anh thường tốn khá nhiều thời gian để hoàn thành, còn bây giờ, với sự hỗ trợ của AI, công việc được xử lý nhanh hơn đáng kể. Thoạt nghe, đây có vẻ là một điều tích cực, nhưng từ góc nhìn và cảm nhận của người lao động, chuyện này lại hoàn toàn không đơn giản như vậy.

Khi có thể rút ngắn thời gian xử lý 1 đầu việc, Nam Dong nhận ra một sự thật cay đắng khác: Anh lập tức được giao thêm nhiều đầu việc khác. Khối lượng công việc vì thế luôn trong trạng thái "không bao giờ làm hết nổi".

Không chỉ riêng Nam Dong, nhiều nhân viên văn phòng khác cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự. Trong môi trường nơi AI có thể hỗ trợ nhiều loại công việc khác nhau, ranh giới giữa các vị trí dần trở nên mờ nhạt. Câu nói "đó không phải việc của tôi" ngày càng trở nên khó chấp nhận. Khi công cụ có thể giúp bạn làm được nhiều hơn, doanh nghiệp cũng kỳ vọng bạn đảm nhận nhiều trọng trách hơn là chỉ "làm xong việc rồi thôi".

Kim Ji-hoon, một nhân viên marketing 30 tuổi, chia sẻ rằng phạm vi công việc của anh đã thay đổi rõ rệt. Trước đây, anh chủ yếu tập trung vào việc lập kế hoạch và viết nội dung, nhưng giờ đây anh còn phải xử lý thêm các phần việc như chỉnh sửa hình ảnh hay phân tích dữ liệu - những nhiệm vụ vốn thuộc về các bộ phận khác. Với sự hỗ trợ của AI, việc học và thực hiện những công việc này trở nên dễ dàng hơn, nhưng đồng thời cũng khiến áp lực tăng lên.

"AI giúp tôi làm việc nhanh hơn, nhưng cũng khiến tôi phải làm nhiều việc hơn. Khi bạn hoàn thành sớm, mọi người mặc định rằng bạn có thể nhận thêm việc" .

Kim Ji-hoon nói và nhấn mạnh điều khiến anh mệt mỏi không phải là "làm cùng AI", mà là KPI dài vô tận.

Lee Soo-jin, một nhân viên văn phòng 23 tuổi, lại có chia sẻ khác. Cô cho biết bản thân thường chủ động nhận thêm việc ngay cả khi sếp không giao, đồng nghiệp không nhờ bởi cô sợ rằng nếu chỉ hoàn thành đúng phần việc của mình, cô sẽ khó tạo được ấn tượng trong môi trường nơi mọi người đều đang tận dụng AI để nâng cao hiệu suất.

"Tôi cảm thấy mình phải làm nhiều hơn để không bị tụt lại phía sau" - Cô nói.

"Tự nguyện làm thêm" trở thành điều đương nhiên?

Chia sẻ của Soo-jin, Ji-hoon và Nam Dong cho thấy một thực tế: Nhiều dân văn phòng đang rơi vào tình thế bắt buộc phải "tự nguyện làm thêm việc".

Theo các chuyên gia, AI không đơn giản là thay thế hoàn toàn công việc của con người, mà chủ yếu thay đổi cách công việc được thực hiện. Nó giúp tăng hiệu suất, nhưng đồng thời cũng làm tăng yêu cầu đối với người lao động. Hệ quả rõ ràng là tiêu chuẩn công việc ngày càng cao. Những gì từng được coi là làm tốt giờ đây trở thành mức tối thiểu. Khi AI giúp nâng cao năng suất, doanh nghiệp có xu hướng tận dụng điều đó để yêu cầu nhiều hơn, thay vì giảm khối lượng công việc.

Điều này dẫn đến một nghịch lý: Công nghệ được kỳ vọng giúp con người làm việc ít hơn, nhưng thực tế lại khiến họ bận rộn và áp lực hơn. Khi thời gian hoàn thành công việc rút ngắn, khoảng thời gian "trống" không xuất hiện, mà được lấp đầy bằng các nhiệm vụ mới.

Trong bối cảnh đó, nhiều nhân viên văn phòng cảm thấy khó khăn trong việc duy trì cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Áp lực không chỉ đến từ khối lượng công việc, mà còn từ cảm giác phải liên tục chứng minh giá trị của bản thân trong một môi trường thay đổi nhanh chóng.

Rõ ràng, sự phát triển của AI đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong môi trường làm việc. Không chỉ cách làm việc thay đổi, mà kỳ vọng đối với người lao động cũng thay đổi theo.

Thế nên với nhiều dân văn phòng, trong đó có Soo-jin, Ji-hoon và Nam Dong, thách thức lớn nhất là làm sao để "giữ được việc" trong bối cảnh AI đang làm được quá nhiều thứ, còn đồng nghiệp thì luôn sẵn sàng "tăng ca" bất cứ lúc nào. Và với họ, câu trả lời trước mắt là đành chấp nhận: Chấp nhận tăng KPI và chưa thấy tăng lương, chấp nhận bớt thời gian nghỉ ngơi và coi tất cả như một trạng thái "bình thường mới" ở chốn văn phòng.

(Nguồn: The Korea Times)