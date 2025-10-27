Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lần đầu tiên, kiểu nhà gỗ này xuất hiện tại Việt Nam: Hơn 10.000 người ghé qua xem chỉ trong 1 ngày

27-10-2025 - 10:37 AM | Lifestyle

Khả năng cách nhiệt và cách âm tự nhiên của vật liệu khiến nhiều người vô cùng quan tâm.

Trong bối cảnh toàn cầu đặt lên hàng đầu mục tiêu giảm phát thải và xây dựng xanh đã trở thành xu thế không thể đảo ngược, Tập đoàn Trần Đức lựa chọn trưng bày xu hướng xây dựng xanh bằng việc ra mắt mô hình Nhà gỗ CLT đầu tiên tại Việt Nam tại Hội Chợ Mùa Thu 2025.

Gian hàng đã thu hút hơn 10.000 lượt khách ghé thăm chỉ trong ngày đầu tiên, khẳng định mong đợi lớn lao của thị trường về giải pháp xây dựng bền vững và hiệu quả.

Mô hình nhà CLT lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Trong khuôn khổ Hội chợ Mùa thu 2025 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Tập đoàn Trần Đức giới thiệu mô hình nhà gỗ CLT 40 m² đầu tiên tại Việt Nam, với vách, sàn và mái được làm hoàn toàn từ cấu kiện gỗ Cross-Laminated Timber (CLT).

Trần Đức chính thức đưa vào vận hành chuyền CLT đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2024, mô hình nhà gỗ CLT xuất hiện lần đầu tiên tại Hội Chợ Mùa Thu 2025 thể hiện cho sự phát triển của ngành xây dựng xanh, vừa xây dựng nhanh vừa giảm tới 50% phát thải carbon so với tường bê tông truyền thống, gia tăng bảo vệ môi trường.

Khách đến tham quan không chỉ quan sát mà còn trải nghiệm cảm nhận ngay hiệu quả cách nhiệt và cách âm tự nhiên của vật liệu.

Bên cạnh mô hình nhà CLT, gian hàng còn trưng bày trọn chuỗi giải pháp xanh toàn diện, khẳng định năng lực cung cấp giải pháp “xanh” trọn gói cho đối tác và chủ đầu tư.

- Cấu kiện CLT & Glulam chịu lực cao, đáp ứng linh hoạt cho mọi quy mô — từ homestay ven đô đến tòa nhà văn phòng hiện đại.

- Công nghệ Thermo H-Grade gia tăng độ ổn định, bảo vệ gỗ trước biến động thời tiết và hạn chế cong vênh.

- Nội thất cao cấp, kết hợp tinh hoa thủ công và công nghệ tự động để hoàn thiện không gian với dấu ấn thẩm mỹ đẳng cấp.

Gian hàng thu hút hơn 10.000 lượt khách tham quan chỉ trong ngày đầu tiên của hội chợ.

Nội thất trưng bày trong gian hàng cũng được đông đảo khách hàng quan tâm.

Không dừng lại ở trưng bày, mini talk “Nhà gỗ CLT – Giải Pháp Xanh Hướng Đến NetZero” cũng được tổ chức để mọi người được cùng bàn luận về ưu thế của CLT: khả năng tái sử dụng, giảm tiêu hao năng lượng, cũng như định hướng ứng dụng rộng rãi trong homestay, resort xanh và các dự án nhà ở đô thị.

“CLT không chỉ là vật liệu thay thế, mà còn là biểu tượng của đổi mới bền vững. Khi kết hợp với Glulam và các giải pháp xử lý gỗ tiên tiến, chúng tôi đã tạo ra một hệ sinh thái đáp ứng đầy đủ yêu cầu về hiệu suất, thẩm mỹ và trách nhiệm môi trường” - Ông Trần Đức Hiển, Giám đốc kỹ thuật của Trần Đức cho biết.

Con số 10.000 lượt khách trong ngày đầu tiên không chỉ là minh chứng cho sức hút mô hình nhà gỗ CLT, mà còn cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong nhận thức của doanh nghiệp và người tiêu dùng về giá trị của cấu kiện gỗ, đó là tín hiệu rõ ràng cho thấy, giải pháp NetZero bây giờ không chỉ phù hợp lý thuyết, mà phải sẵn sàng cho mô hình dự án xanh quy mô lớn tại Việt Nam.

Hội chợ Mùa Thu sẽ tiếp tục diễn ra cho đến ngày 4/11/2026, sau đó Trần Đức sẽ tham gia Hội chợ Quốc tế Hàng công nghiệp Việt Nam 2025 (VIIF) từ ngày 12-15/11 với mẫu nhà lắp ghép “Chuẩn Nhật – Tinh hoa Việt” hợp tác cùng Life Design Kabaya (Nhật Bản). 

Đổ 5,8 tỷ đồng để thuê nhà cao cấp dưỡng già, mới ở được 3 năm đã phải thốt lên: “Ngày nào cũng sống trong bất an”

Thùy Linh

Nhịp sống thị trường

