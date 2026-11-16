Lần đầu tiên, một khu vực đặc biệt của chợ Đồng Xuân mở cửa đón công chúng: Người dân có thể đọc sách, xem phim và ngắm phố cổ Hà Nội từ trên cao

Nhắc đến chợ Đồng Xuân, nhiều người thường nghĩ ngay đến những dãy sạp hàng san sát, tiếng người mua bán và không khí giao thương nhộn nhịp giữa lòng phố cổ Hà Nội. Thế nhưng, ít ai biết rằng phía trên khu chợ lâu đời này còn có một không gian sân mái, nơi người dân và du khách có thể khám phá một góc nhìn hoàn toàn khác về Thủ đô.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 13-28/11, khu vực sân mái chợ Đồng Xuân lần đầu tiên được mở cửa đón công chúng. Đây là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại khu chợ nổi tiếng, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Thay vì chỉ phục vụ những hoạt động gắn với công năng của khu chợ, sân mái được bố trí thành không gian đọc sách ngoài trời, kết hợp trưng bày nghệ thuật và trải nghiệm thiết kế. Tại đây, người dân có thể lựa chọn một cuốn sách yêu thích, ngồi thư giãn và ngắm nhìn những mái nhà phố cổ Hà Nội từ trên cao.

Chợ Đồng Xuân, công trình 100 tuổi của Hà Nội

Theo thông tin từ chương trình, không gian còn phục vụ nước uống, quà tặng miễn phí cho khách tham quan. Từ ngày 15/11 đến khi lễ hội kết thúc, các hoạt động biểu diễn âm nhạc và chiếu phim cũng được tổ chức, mang đến những trải nghiệm mới ngay giữa lòng khu phố cổ.

Điểm đặc biệt của hoạt động này không chỉ nằm ở việc mở cửa một khu vực vốn ít được công chúng tiếp cận, mà còn ở cách một không gian kiến trúc quen thuộc được trao thêm chức năng mới. Từ một khu chợ gắn liền với hoạt động thương mại, Đồng Xuân đang trở thành điểm hẹn để người dân tiếp cận sách, nghệ thuật và đời sống sáng tạo theo cách gần gũi.

Khu chợ hơn 100 năm tuổi trở thành không gian nghệ thuật với 25 tác phẩm đặc biệt

Không dừng lại ở sân mái, không gian bên trong chợ Đồng Xuân cũng đang có những thay đổi đáng chú ý. Giữa các gian hàng và nhịp mua bán thường ngày, những tác phẩm nghệ thuật đương đại xuất hiện, tạo nên cuộc gặp gỡ thú vị giữa di sản thương mại và sáng tạo hiện đại.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, triển lãm "Chạm Đồng Xuân" giới thiệu 25 tác phẩm nghệ thuật đa giác quan của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Các tác phẩm khai thác những chất liệu gắn với khu chợ như kiến trúc, hàng hóa, âm thanh và câu chuyện đời thường của những người buôn bán.

Đáng chú ý, chính các tiểu thương cũng tham gia vào quá trình sáng tạo, giúp những câu chuyện quen thuộc của chợ trở thành một phần của nghệ thuật. Điều này tạo nên nét riêng của triển lãm, bởi thay vì đưa các tác phẩm vào một phòng trưng bày biệt lập, nghệ thuật được đặt ngay trong không gian sống và làm việc của cộng đồng.

Không gian khác lạ bên trong chợ Đồng Xuân

Người dân và du khách có cơ hội thăm khu vực sân mái của chợ Đồng Xuân

Bên cạnh đó, cuộc thi thời trang mix & match "Market to Mode" cũng mang đến một cách tiếp cận mới đối với những mặt hàng quen thuộc của chợ Đồng Xuân. Tại đây, người trẻ có cơ hội sử dụng các sản phẩm được bày bán trong chợ để phối hợp, sáng tạo thành những bộ trang phục mang dấu ấn cá nhân.

Những hoạt động này không chỉ làm phong phú trải nghiệm tham quan mà còn góp phần thay đổi cách công chúng nhìn nhận về chợ truyền thống. Một khu chợ không đơn thuần là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn lưu giữ ký ức, nghề nghiệp, câu chuyện và bản sắc văn hóa của nhiều thế hệ người Hà Nội.

Từ chợ Đồng Xuân đến những điểm hẹn sáng tạo khắp Hà Nội

Những trải nghiệm tại chợ Đồng Xuân là một phần của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 mang tên "Thăng Long Kẻ Nghệ", với chủ đề "Kinh tế Sáng tạo". Theo Báo điện tử Chính phủ, lễ hội có khoảng 150 hoạt động tại 5 cụm không gian chính, quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Ngoài chợ Đồng Xuân, người dân có thể ghé khu vực Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm để thưởng thức nghệ thuật tại Art Hanoi 2026. Trong khi đó, chương trình "Chuyện nghề trong phố" đưa công chúng khám phá các đình cổ, di tích và không gian thờ tổ nghề, tìm hiểu lịch sử những nghề thủ công từng làm nên bản sắc Thăng Long – Kẻ Chợ.

Tại Công viên Thống Nhất, dự án "Mầm Sáng tạo" giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật ngoài trời, hoạt động thực hành sáng tạo cùng hai không gian kiến trúc mang tên "Mây" và "Kén", dự kiến ra mắt ngày 21/11. Chuỗi chương trình "Hà Nội Sáng Đèn" cũng mang nghệ thuật biểu diễn đến các nhà hát và không gian cộng đồng, tạo thêm những điểm hẹn văn hóa cho người dân Thủ đô.

Nhiều họat động nghệ thuật, giải trí được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội

Đồng hành với các hoạt động tại chợ Đồng Xuân đúng dịp kỷ niệm 33 năm thành lập, SHB lan tỏa thông điệp "Cùng tỏa sáng", hướng đến việc kết nối di sản với thế hệ trẻ và đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống thường ngày.

Lễ hội kéo dài đến hết ngày 28/11, mở ra cơ hội để người dân và du khách khám phá Hà Nội qua những trải nghiệm mới, từ một buổi đọc sách trên mái chợ, một triển lãm giữa các gian hàng đến những không gian nghệ thuật giữa lòng phố cổ.