Novaland đề xuất dùng căn hộ dự án đắc địa The Grand Manhattan quận 1 để thanh toán gốc, lãi 3 lô trái phiếu trị giá hơn 3.000 tỷ đồng

Mới đây, CTCP tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) đã có văn bản gửi đến trái chủ của ba lô trái phiếu gồm NVLH2123009, NVLH2123014, NVLH2224006. Trong đó, hai lô trái phiếu NVLH2123009, NVLH21230 đã đáo hạn trong tháng 2 và 5, và Novaland đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi. Lô trái phiếu NVLH2224006 được gia hạn thêm thời gian từ tháng 3/2024 sang tháng tháng 3/2026 sau khi thỏa thuận với trái chủ.

Tổng giá trị còn lại của 3 lô trái phiếu này là gần 3.100 tỷ đồng.

Trong văn bản gửi đến trái chủ của ba lô trái phiếu này, Novaland cho biết trong bối cảnh tái cấu trúc sẽ cần thời gian để có thể ổn định các hoạt động dự án, từng bước khôi phục hoạt động kinh doanh.

Vì vậy, nhằm mục tiêu trái chủ có thể nhanh chóng nhận được thanh toán trái phiếu, Novaland đề xuất phương án thanh toán tiền gốc lãi trái phiếu bằng tài sản, bao gồm nhưng không giới hạn bất động sản/quyền tài sản phái sinh liên quan đến bất động sản tại các dự án Novaland Phan Thiet (Bình Thuận) và The Grand Manhattan (quận 1, TP HCM).

“Trái chủ sẽ được hỗ trợ chọn căn, vị trí (trên giỏ hàng còn lại), và hưởng các chính sách ưu đãi về giá bán, dịch vụ áp dụng tại từng thời điểm”, Novaland cho biết.

Trong thời gian gần đây, Novaland đã liên tục đưa ra được những phương án để tái cơ cấu nợ vay. Mới đây, CTCP NovaGroup - cổ đông lớn nhất tại Novaland vừa đăng ký bán ra 26,5 triệu cổ phiếu NVL với mục đích cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận trong khoảng thời gian từ 16/11 đến 15/12/2023.

Nếu giao dịch thành công, NovaGroup sẽ giảm sở hữu tại Novaland từ 405,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 20,8%) xuống còn 379,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 19,44%). Trong khi đó, người nội bộ có liên quan là ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland hiện đang trực tiếp nắm giữ 96,76 triệu cổ phiếu NVL (tỷ lệ 4,96%).

Ngoài ra, trong ngày 6/11 Novaland cũng vừa ra thông báo về việc thanh toán thêm 11,5 tỷ đồng trên tổng số 255 tỷ đồng dư nợ còn lại của lô trái phiếu NVLH2123013. Lô trái phiếu NVLH2123013 được phát hành ngày 28/9/2021, kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn vào ngày 28/3/2023 với mức lãi suất cố định 10,5%/năm. Tổng giá trị của lô trái phiếu trên là 430 tỷ đồng.

Theo BCTC của Novaland, tại thời điểm 30/9, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp là 205.462 tỷ đồng, giảm gần 7.500 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm ngoái. Trong đó, nợ ngắn hạn của Novaland là 88.101 tỷ đồng, tăng 12,7% so với thời điểm 31/12/2022. Còn nợ dài hạn của doanh nghiệp ghi nhận 117.361 tỷ đồng, giảm 13% so với cuối năm ngoái.

Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng nợ vay tài chính của Novaland là 58.944 tỷ đồng, giảm 5.925 tỷ đồng so với thời điểm 31/12. Trong đó, nợ vay ngân hàng là 9.053, giảm 1.966 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phát hành trái phiếu là 40.174 tỷ đồng, giảm 3.996 tỷ đồng so với đầu năm. Vay bên thứ ba là 10.078 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm 2023, còn lại là chi phí phát hành trái phiếu và vay bên liên quan.