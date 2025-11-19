Lần đầu tiên TTCK Việt Nam có bộ chỉ số gồm các cổ phiếu tăng cường lợi ích cổ đông

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố Quyết định ban hành Quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số cổ phiếu tăng cường lợi ích cổ đông Việt Nam “Vietnam Shareholder Interest Enhanced Index” (VNSHINE).

Cụ thể, rổ chỉ số VNSHINE bao gồm các cổ phiếu thành phần (tối thiểu là 15 và tối đa là 30 cổ phiếu) được lựa chọn từ danh sách các cổ phiếu thành phần của chỉ số VNAllshare và đáp ứng các tiêu chí sàng lọc chỉ số.

Chỉ số giá VNSHINE được tính toán dựa trên giá trị vốn hoá thị trường điều chỉnh tỷ lệ free-float và có áp dụng giới hạn tỷ trọng vốn hoá (đối với cổ phiếu đơn lẻ). Chỉ số giá được tính toán theo thời gian thực và công bố 5 giây/lần vào tất cả các ngày giao dịch.

Về các bước lựa chọn cổ phiếu lọt rổ VNSHINE, từ rổ chỉ số VNAllshare hiện hành, chọn các cổ phiếu niêm yết trên HOSE trước năm T-3 và có GTGD_KL ≥ 10 tỷ đồng/ngày; sau đó tiếp tục chọn các mã cổ phiếu chi trả cổ tức bằng tiền mặt liên tục trong 03 năm liền kề trước năm xem xét (Ngày chi trả cổ tức tiền mặt tại năm T-3, năm T-2 và năm T-1).

Sau đó, bước 3 sẽ thực hiện tính Điểm Lợi suất cổ đông (S_SHY). Trong đó, S_DY - Điểm tỷ suất cổ tức tiền mặt của cổ phiếu, S_ND – Điểm thay đổi nợ ròng của cổ phiếu, S_OS – Điểm độ pha loãng của cổ phiếu.

Từ danh sách cổ phiếu thỏa mãn tất cả các điều kiện trên, trường hợp có từ 15 đến 30 mã cổ phiếu thỏa mãn sẽ chọn tất cả cổ phiếu ở bước 3 vào danh mục.

Trường hợp có từ 31 đến 50 mã cổ phiếu thỏa mãn điều kiện sau bước 3, chọn tất cả các mã cổ phiếu thuộc rổ chỉ số kỳ liền trước và tiếp tục lựa chọn các mã cổ phiếu có GTVH_f lớn nhất (ưu tiên cổ phiếu có S_SHY cao hơn khi GTVH_f bằng nhau) cho đến khi đủ 30 mã cổ phiếu vào rổ chỉ số chính thức.

Trường hợp có từ 51 mã cổ phiếu thỏa mãn điều kiện, từ Top 50 cổ phiếu có S_SHY cao nhất, chọn tất cả các mã cổ phiếu thuộc rổ chỉ số kỳ liền trước và tiếp tục lựa chọn các mã cổ phiếu có GTVH_f lớn nhất (ưu tiên cổ phiếu có S SHY cao hơn khi GTVH_f bằng nhau) cho đến khi đủ 30 mã cổ phiếu vào rổ chỉ số chính thức.

Đây là rổ chỉ số mới thứ 4 được HOSE ra mắt lần đầu trong năm 2025. Trước đó, HOSE đã công bố bộ chỉ số các cổ phiếu công nghiệp hiện đại và công nghệ (VNMITECH), bộ chỉ số các cổ phiếu VN50 tăng trưởng Vietnam Growth 50 Index (VN50 Growth) và bộ chỉ số các cổ phiếu tăng trưởng chi trả cổ tức Vietnam Dividend Growth Index (VNDIVIDEND).

Các rổ chỉ số trên đã có hiệu lực từ ngày 03/11/2025.